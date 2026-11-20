Chủ tịch COP31 Murat Kurum (giữa), Tổng thư ký điều hành Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu Simon Stiell (trái) và Bộ trưởng Khí hậu và Năng lượng Úc Chris Bowen (phải) tại cuộc họp báo trong khuôn khổ COP31 ở Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 19-11 - Ảnh: AFP

Theo báo The Guardian ngày 19-11, dự thảo thỏa thuận mới nhất được công bố tại Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31) đã xóa bỏ cam kết giảm dần việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch, đồng thời giảm mức độ tham vọng trong các mục tiêu sử dụng điện.

Điều này khiến các tổ chức môi trường lo ngại hội nghị sẽ kết thúc mà không đạt được kết quả đáng kể, đến mức bị ví như một kỳ COP "ma".

Xóa cam kết giảm nhiên liệu hóa thạch

Dự thảo mới chỉ còn khoảng một nửa độ dài so với bản 18 trang công bố hôm 16-11. Việc rút gọn cũng khiến nhiều cam kết quan trọng bị loại bỏ, như giảm dần việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch và tăng hỗ trợ các nước đang phát triển ứng phó với thời tiết cực đoan.

Tại COP28 năm 2023, các nước đã nhất trí giảm dần việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên từ đó đến nay, các cuộc đàm phán vẫn chưa đưa ra được kế hoạch cụ thể để thực hiện cam kết.

Ông Mohamed Adow, Giám đốc tổ chức nghiên cứu Power Shift Africa, cảnh báo nếu dự thảo hiện tại được giữ nguyên, COP31 sẽ trở thành một hội nghị "ma", không có thành quả đáng kể để ghi nhận.

Đàm phán thêm căng thẳng khi Panama gửi thư tới các đồng chủ tịch COP31, đại diện của Thổ Nhĩ Kỳ và Úc, tuyên bố sẽ không chấp nhận kết quả hội nghị nếu các yêu cầu của họ không được đáp ứng.

Trong thư, Bộ trưởng Môi trường Panama Juan Carlos Navarro chỉ trích các cuộc đàm phán chỉ có những lời phát biểu mà chưa tạo ra thay đổi thực tế, trong khi hành tinh vẫn đang bị tàn phá. Vì các quyết định tại COP cần sự đồng thuận, lập trường của Panama có thể khiến việc đạt thỏa thuận vào phút cuối thêm khó khăn.

Mục tiêu điện hóa bị hạ xuống thành "tự nguyện"

Trước những chỉ trích, Bộ trưởng Khí hậu và Năng lượng Úc Chris Bowen giải thích dự thảo được xây dựng dựa trên các cuộc tham vấn, nhằm đạt kết quả tốt nhất có thể trong điều kiện cần sự đồng thuận.

Chủ tịch COP31 Murat Kurum cũng bảo vệ dự thảo và đánh giá văn bản vẫn thể hiện cam kết mạnh mẽ với Thỏa thuận Paris, vốn đặt mục tiêu giữ mức tăng nhiệt độ toàn cầu là 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Ông khẳng định việc không nhắc đến nhiên liệu hóa thạch không có nghĩa các nước từ bỏ cam kết trước đó. Thay vào đó, dự thảo sử dụng cách diễn đạt chung hơn, hướng tới giảm phát thải khí nhà kính và tăng khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu.

Mục tiêu 1,5 độ C vẫn được tái khẳng định là trọng tâm, dù khả năng vượt ngưỡng này hiện gần như chắc chắn. Cam kết đáp ứng 35% nhu cầu năng lượng đầu cuối trên toàn cầu bằng điện vào năm 2035 cũng bị hạ xuống thành "lựa chọn tự nguyện".

Đàm phán về tài chính khí hậu cũng chưa có tiến triển đáng kể. Dự thảo chưa nêu cách các nước phát triển thực hiện cam kết hỗ trợ 300 tỉ USD mỗi năm cho các nước đang phát triển vào năm 2035.

Theo kế hoạch, COP31 sẽ kết thúc lúc 18h ngày 20-11 theo giờ Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, các cuộc họp giữa hai chủ tịch COP31 với các nhóm đàm phán và từng quốc gia dự kiến tiếp tục xuyên đêm, có thể kéo dài sang sáng 20-11.

