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Báo động nguy cơ 15.000 loài động vật mất nơi trú ẩn vì nước biển dâng

tác giả
ANH THƯ
ANH THƯ
ANH THƯ

Từ hổ Bengal đến các loài lưỡng cư, hàng nghìn loài động vật có thể mất nơi sinh sống khi nước biển dâng trong những thập niên tới.

Nước biển dâng đe dọa môi trường sống của khoảng 15.000 loài động vật có xương sống - Ảnh 1.

Hổ Bengal có thể mất đi một trong những vùng sinh sống ven biển rộng lớn ở Bangladesh do mực nước biển dâng - Ảnh: MONGABAY

Nghiên cứu công bố trên tạp chí Science, phân tích 34.120 loài động vật có xương sống trên cạn, tương đương khoảng 90% số loài đã biết, nhằm xác định mức độ ảnh hưởng của nước biển dâng và những khu vực cần ưu tiên bảo tồn.

Nhóm nghiên cứu kết hợp bản đồ môi trường sống của từng loài với các mô hình nước biển dâng đến năm 2050 và 2100, dựa trên 5 kịch bản phát thải khí nhà kính.

Phân tích cũng tính đến thủy triều, biến động mực nước biển theo khu vực và tình trạng đất sụt lún hoặc nâng lên, theo trang phys.org ngày 11-11.

Kết quả cho thấy khoảng 14.300 - 15.300 loài có thể bị ngập một phần môi trường sống. Trong đó, chim chịu ảnh hưởng nhiều nhất, với 57 - 63% số loài bị đe dọa, tiếp đến là thú (47 - 52%), bò sát (28 - 36%) và lưỡng cư (20 - 24%).

Trong kịch bản phát thải cao nhất, đến năm 2100 có 109 loài có thể mất hơn 10% môi trường sống, so với 18 loài vào năm 2050.

Một số loài như thằn lằn giun Amphisbaena littoralis, thằn lằn chuckwalla Catalina và cóc Restinga có nguy cơ mất khoảng một nửa môi trường sống.

Các loài vốn đã bị đe dọa cũng dễ tổn thương hơn, với tỉ lệ môi trường sống có nguy cơ mất đi trung bình cao gấp khoảng 5 lần so với những loài ít quan ngại.

Đáng chú ý, Đông Nam Á được xác định là điểm nóng về nguy cơ mất môi trường sống, đặc biệt đối với các loài quý hiếm và có phạm vi phân bố hẹp.

Những loài sống trên đảo cũng chịu rủi ro lớn do diện tích đất liền nhỏ, khiến chúng có ít không gian để di chuyển khi nước biển lấn sâu.

Nghiên cứu còn xác định các khu vực có thể trở thành nơi trú ẩn an toàn cho động vật khi mực nước biển tăng. Tuy nhiên, hơn 96% những khu vực tiềm năng này hiện nằm ngoài các vùng bảo tồn.

Các nhà khoa học đề xuất chính phủ mở rộng khu bảo tồn, hạn chế phát triển đô thị tại những vùng có thể trở thành nơi trú ẩn, và cân nhắc các biện pháp như nhân giống bảo tồn đối với những loài có nguy cơ mất phần lớn môi trường sống.

Nước biển dâng đe dọa môi trường sống của khoảng 15.000 loài động vật có xương sống - Ảnh 3.Răng người tiến hóa từ xương ngoài của một loài cá cổ đại?

Nghiên cứu mới phát hiện răng người có thể đã tiến hóa từ các mô cảm giác của một loài 'cá cổ đại' sống cách đây 465 triệu năm.

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    Chủ đề: động vật có xương sống loài nguy cấp Nước biển dâng Môi trường sống

    Dòng sự kiện: Biến đổi khí hậu

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