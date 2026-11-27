Logo của Tập đoàn phần mềm Đức SAP - Ảnh: REUTERS

Làn sóng cắt giảm nhân sự quy mô lớn vốn xuất hiện tại các gã khổng lồ công nghệ Mỹ như Microsoft nay đã lan sang SAP (Đức), tập đoàn phần mềm lớn nhất châu Âu.

Cắt giảm ít nhất 10.000 vị trí

Hãng tin Bloomberg ngày 26-11 tiết lộ SAP đang chuẩn bị cắt giảm ít nhất 10.000 vị trí, tương đương khoảng 9% lực lượng lao động toàn cầu của doanh nghiệp này.

Tập đoàn đã yêu cầu tất cả các phòng ban rà soát những vị trí có thể tinh giản, trong đó các mảng phát triển sản phẩm, kỹ thuật và kinh doanh (bán hàng) được cho là mục tiêu chính.

Phía SAP khẳng định: "Chúng tôi liên tục rà soát bộ máy tổ chức để phù hợp với chiến lược kinh doanh và nhu cầu của khách hàng", nhưng tránh đi vào chi tiết kế hoạch sa thải.

SAP dẫn đầu toàn cầu về phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - giải pháp tích hợp quản lý tài chính, nhân sự và chuỗi cung ứng.

Giám đốc điều hành (CEO) Christian Klein thời gian qua đã thúc đẩy quá trình chuyển đổi kinh doanh lấy trí tuệ nhân tạo (AI) làm trọng tâm, tích hợp các tính năng AI vào phần mềm hiện có và cải tổ toàn diện chiến lược phát triển sản phẩm, bán hàng.

Kể từ tháng 7, SAP chỉ tuyển mới các vị trí cốt lõi liên quan đến AI và tạm dừng các chuyến công tác nội bộ không phục vụ phát triển AI để cắt giảm chi phí.

Năm 2024, hãng từng khởi động kế hoạch tái cơ cấu trị giá khoảng 3,5 tỉ USD, nhắm vào khoảng 10.000 vị trí cần sắp xếp lại. Thời điểm đó, SAP kết hợp nghỉ hưu tự nguyện với đào tạo lại nhân viên.

Làn sóng sa thải lan rộng trong giới công nghệ

Logo của Microsoft tại trụ sở ở Redmond, Washington (Mỹ) - REUTERS

SAP gia nhập danh sách ngày càng dài các tập đoàn công nghệ thu hẹp nhân sự. Microsoft, Oracle và Salesforce những tháng gần đây cũng thông báo cắt giảm hàng ngàn việc làm, với lý do tối ưu hóa hiệu quả nhờ AI và cắt giảm chi phí.

Hồi tháng 7, Tập đoàn Microsoft công bố cắt giảm 4.800 người, tương đương 2,1% nhân sự, khi tổ chức lại mảng trò chơi điện tử. Tháng trước, tập đoàn này được cho là đề xuất chương trình nghỉ hưu tự nguyện cho khoảng 60.000 người, chiếm 1/4 nhân viên.

Đây được xem là động thái nhằm giảm bớt chi phí nhân công giữa bối cảnh gánh nặng tài chính ngày càng lớn từ các khoản đầu tư khổng lồ cho AI.

Atlassian, nhà cung cấp phần mềm cộng tác doanh nghiệp, hồi tháng 3 cũng thông báo cắt giảm 1.600 người, tương đương 10% nhân sự, để dồn nguồn lực tài chính cho AI và mảng bán hàng doanh nghiệp.

Tập đoàn Amazon tinh giản khoảng 14.000 việc làm khối văn phòng hồi tháng 10 năm ngoái và công bố cắt thêm 16.000 vị trí vào tháng 1 năm nay.

Một xu hướng đáng chú ý trong đợt tái cơ cấu gần đây là ngay cả những doanh nghiệp có kết quả kinh doanh khởi sắc vẫn sa thải quy mô lớn. Doanh thu và lợi nhuận hoạt động quý III năm nay của SAP tăng lần lượt 13% và 18% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giới công nghệ nhìn nhận các đợt sa thải không đơn thuần là bài toán chi phí, mà nhằm đảm bảo vốn đầu tư cho AI và tái định hình mô hình kinh doanh.

Các doanh nghiệp đang thu hẹp vai trò truyền thống, mở rộng tuyển dụng ở các lĩnh vực tăng trưởng như AI. Giới phân tích nhận định AI tái cấu trúc cả nhu cầu lao động lẫn bộ máy tổ chức.

Tuy nhiên, khi điệp khúc "AI giúp làm nhiều việc hơn với ít nhân lực hơn" ngày càng vang dội, vẫn chưa rõ liệu AI có thực sự là nguyên nhân của loạt đợt sa thải.

Báo Guardian dẫn lời các nhà nghiên cứu và chuyên gia AI lập luận rằng một số doanh nghiệp có thể đang "tẩy trắng sa thải bằng AI" - mượn danh công nghệ làm cớ thuận tiện che đậy thị trường lao động chững lại, nhu cầu tiêu dùng suy yếu hoặc chi phí leo thang.