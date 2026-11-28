Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và phát triển Đà Thành (DDI) (bên trái) và ông Lê Văn Thiện - Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng 72 đại diện ký kết hợp tác chiến lược

Sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình ra quân với chủ đề "Đông Hòa Sunrise City - Tiên phong kiến tạo đỉnh cao", đánh dấu bước khởi đầu cho giai đoạn triển khai giới thiệu dự án tại phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

Hợp tác triển khai và phân phối dự án

Theo thỏa thuận, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 72 giữ vai trò chủ đầu tư, phụ trách triển khai dự án, trong khi DDI đảm nhiệm vai trò đơn vị phát triển kinh doanh, tập trung xây dựng chiến lược tiếp cận thị trường, tổ chức hệ thống phân phối và triển khai các hoạt động phát triển dự án.

Việc hợp tác giữa hai doanh nghiệp hướng đến sự phối hợp giữa năng lực đầu tư, triển khai dự án của Công ty 72 và kinh nghiệm tổ chức thị trường, phát triển kinh doanh của DDI.

Qua đó, các bên kỳ vọng nâng cao hiệu quả triển khai, đồng thời bảo đảm sự thống nhất trong hoạt động phân phối và tiếp cận khách hàng.

Trong khuôn khổ buổi lễ, ban tổ chức cũng trao chứng nhận cho các đại lý phân phối chiến lược, hoàn thiện hệ thống phân phối, tạo cơ sở để các đơn vị phối hợp triển khai hoạt động giới thiệu sản phẩm Đông Hòa Sunrise City ra thị trường.

Phát biểu tại sự kiện, đại diện chủ đầu tư chia sẻ định hướng phát triển dự án theo mô hình khu dân cư kết hợp thương mại, dịch vụ, hướng đến hình thành không gian sống đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương.

Đồng thời, việc hợp tác với DDI được xác định là một trong những giải pháp nhằm tổ chức hoạt động phát triển dự án bài bản, đưa thông tin và sản phẩm dự án đến gần hơn với khách hàng có nhu cầu an cư và đầu tư.

Đông Hòa Sunrise City: Lợi thế vị trí giao thương

Dự án Đông Hòa Sunrise City (tên pháp lý là Khu dân cư phố chợ Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên cũ, nay thuộc phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk) được triển khai trên quỹ đất có quy mô 12,35 ha, cung ứng ra thị trường 386 sản phẩm được quy hoạch hạ tầng đồng bộ.

Trong cơ cấu sản phẩm, 88 căn shophouse xây thô, hoàn thiện mặt ngoài là một trong những điểm nhấn đáng chú ý. Các căn shophouse nằm trên trục đường rộng 36 m, được định hướng khai thác kết hợp nhu cầu lưu trú, an cư và hoạt động kinh doanh thương mại.

Lễ kick-off dự án Khu dân cư phố chợ Hòa Vinh (Đông Hòa Sunrise City)

Nằm tại vùng lõi đô thị Đông Hòa, dự án giữ vai trò là tâm điểm kết nối khi nằm ngay kề cận chợ trung tâm Hòa Vinh, quảng trường trung tâm và hệ thống trường học các cấp hiện hữu.

Nhờ vị trí cửa ngõ giao thương giữa duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, dự án hưởng trọn lợi thế từ mạng lưới giao thông đối ngoại hoàn chỉnh gồm quốc lộ 1A, quốc lộ 29, tuyến cao tốc Bắc - Nam, cũng như cự ly di chuyển nhanh chóng đến Cảng hàng không Tuy Hòa và chuỗi công nghiệp, logistics trọng điểm lân cận.

Sự hình thành của Đông Hòa Sunrise City được định hướng theo mô hình khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ kiểu mẫu, không chỉ đáp ứng thiết thực nhu cầu an cư chất lượng cao cho cộng đồng dân cư và lực lượng chuyên gia kỹ thuật, mà còn trực tiếp đóng góp vào quá trình hoàn thiện diện mạo kiến trúc đô thị tại địa phương.

Đào tạo chuyên sâu về dự án Đông Hòa Sunrise City

Sự kiện Kick-off "Đông Hòa Sunrise City - Tiên phong kiến tạo đỉnh cao" đánh dấu việc khởi động hoạt động phát triển dự án, đồng thời xác lập mối liên kết giữa chủ đầu tư, đơn vị phát triển kinh doanh, hệ thống đại lý phân phối và hàng trăm chuyên viên kinh doanh giàu kinh nghiệm.

Đây là bước chuẩn bị cho quá trình giới thiệu sản phẩm, tiếp cận khách hàng và triển khai các hoạt động của Đông Hòa Sunrise City trong thời gian tới.