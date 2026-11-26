A&K Tower tọa lạc tại phường An Phú, TP.HCM, sở hữu lợi thế pháp lý minh bạch. Ảnh: DNCC

Pháp lý hoàn thiện - Vững tin lựa chọn

Trong bối cảnh người mua nhà ngày càng quan tâm đến tính pháp lý, OBC Holdings cho biết doanh nghiệp chú trọng hoàn thiện các thủ tục pháp lý ngay từ những bước đầu triển khai dự án A&K Tower.

Trước khi đưa sản phẩm ra thị trường, dự án đã lần lượt hoàn thành các cột mốc quan trọng gồm: Chấp thuận chủ trương đầu tư, Phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, Phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất và Giấy phép xây dựng.

Đáng chú ý, dự án đã được Sở Xây dựng TP.HCM thông báo đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai cho các căn hộ đủ điều kiện. Đặc biệt, dự án cũng đủ điều kiện bán cho người nước ngoài theo quy định.

Đây là cột mốc quan trọng, khẳng định cơ sở pháp lý để đưa sản phẩm vào kinh doanh, đồng thời mở rộng cơ hội sở hữu căn hộ cho cộng đồng khách hàng quốc tế đang sinh sống và làm việc tại khu vực.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định pháp luật hiện hành, tiếp tục củng cố nền tảng triển khai dự án và thể hiện trách nhiệm của chủ đầu tư trong quá trình phát triển A&K Tower, hướng đến mục tiêu mang lại những sản phẩm có giá trị thực và quyền lợi rõ ràng cho người mua.

Không chỉ được thể hiện qua hồ sơ, nền tảng pháp lý của A&K Tower còn gắn liền với quá trình triển khai thực tế.

Tại buổi trò chuyện tổ chức ngày 21-11 vừa qua, chia sẻ câu chuyện tìm hiểu và lựa chọn dự án, chị Anh Đào - khách hàng sở hữu căn hộ 1PN+ cho biết, tuy không có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, nhưng lại là một nhà đầu tư tài chính lâu năm, khi được giới thiệu về A&K Tower, bản thân chị đã dành thời gian tìm hiểu kỹ các thông tin liên quan đến pháp lý và tiến độ xây dựng, thậm chí trực tiếp đến tham quan công trình trước khi quyết định.

Sau quá trình tìm hiểu, chị cảm thấy an tâm với hồ sơ pháp lý minh bạch, các thủ tục đã được hoàn thiện, đặc biệt là chính sách "Mua nhà 3 không" đã giúp chị linh hoạt phân bổ dòng tiền. Đây là yếu tố quan trọng để chị lựa chọn dự án này.

Chị Anh Đào - Khách hàng sở hữu căn hộ 1PN+ tại A&K Tower chia sẻ rất an tâm với pháp lý minh bạch của dự án. Ảnh: DNCC

Chia sẻ của chị Anh Đào cũng phản ánh tâm lý thực tế của người mua nhà hiện nay: dù lựa chọn căn hộ để an cư hay đầu tư, sự an tâm vẫn bắt đầu từ việc hiểu rõ sản phẩm mình sở hữu, tính pháp lý của dự án và khả năng tài chính của bản thân.

Từ niềm tin khách hàng đến tiến độ xây dựng thực tế

Nếu yếu tố pháp lý, chính sách hỗ trợ tài chính phù hợp là điều kiện cần thì tiến độ xây dựng và chất lượng thi công sẽ là điều kiện đủ để khách hàng dễ dàng ra quyết định.

Bên cạnh nền tảng pháp lý minh bạch, tiến độ xây dựng của dự án cũng đang được triển khai theo kế hoạch, với sự hợp tác của tổng thầu Nam Lộc Tiến và đơn vị tư vấn giám sát Nagecco với hơn 50 năm kinh nghiệm. Hiện dự án đã thi công đến tầng 16 (tháp A) và tầng 15 (tháp B), dự kiến cất nóc vào Quý I/2027 và bàn giao vào Quý I/2028.

A&K Tower hiện đã thi công đến tầng 16. Ảnh: DNCC

Nhằm tạo điều kiện để khách hàng trực tiếp kiểm chứng tiến độ và tìm hiểu dự án, OBC Holdings tổ chức chương trình tham quan thực tế công trường A&K Tower vào Chủ nhật, ngày 29-11-2026. Đây là dịp để khách hàng mục sở thị tiến độ xây dựng dự án, tìm hiểu thông tin pháp lý, sản phẩm.

Quý khách hàng quan tâm có thể đăng ký tham gia chương trình thông qua fanpage chính thức của A&K Tower - Tên dự án: Cao ốc An Khang (A&K Tower) : https://www.facebook.com/ankhangtower.vn