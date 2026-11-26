Căn hộ hàng hiệu trong thị trường cho thuê cao cấp. - Ảnh: DNCC

Khẩu vị thuê nhà của giới siêu giàu toàn cầu

Tại Manhattan (New York, Mỹ), thị trường cho thuê căn hộ siêu sang đang ghi nhận những giao dịch đáng chú ý. Theo CNBC tháng 8-2026, số căn hộ được thuê tại đây với mức giá trên 100.000 USD/tháng tính từ đầu năm 2026 đã tăng gấp 7 lần so với năm 2025.

Xu hướng đề cao trải nghiệm sống và tính linh hoạt đang mở ra dư địa cho thị trường cho thuê căn hộ hàng hiệu - Ảnh: DNCC

Theo các môi giới bất động sản hạng sang tại New York, nhóm khách thuê đa phần là giới doanh nhân và lãnh đạo cấp cao thường xuyên di chuyển giữa các trung tâm kinh tế, thuê nhà giúp họ duy trì chuẩn sống mong muốn mà vẫn linh hoạt trong kế hoạch cư trú và phân bổ nguồn vốn.

Theo báo cáo Branded Residences 2026 - 2027 của Savills, xu hướng đề cao trải nghiệm sống và tính linh hoạt đang mở ra dư địa cho thị trường cho thuê căn hộ hàng hiệu. Thay vì sở hữu bất động sản (BĐS) tại mỗi điểm đến, nhóm khách giàu có sẵn sàng chi trả cao để tận hưởng không gian sống được hoàn thiện theo tiêu chuẩn quốc tế, cùng hệ tiện ích và dịch vụ khách sạn 5 sao.

Đây cũng là những yếu tố tạo nên sức hút của căn hộ hàng hiệu, đặc biệt là các dự án gắn với thương hiệu khách sạn danh tiếng, nơi sự riêng tư, an ninh và chất lượng dịch vụ được duy trì nhất quán theo tiêu chuẩn thương hiệu.

Thực tế, hoạt động cho thuê đã phát triển mạnh tại nhiều dự án BĐS hàng hiệu ở các đô thị lớn. Theo Savills, hơn 50% dự án BĐS hàng hiệu đang vận hành trên toàn cầu có chương trình cho thuê, cho thấy đây là phương án khai thác dòng tiền phổ biến của nhiều chủ sở hữu.

Nhu cầu thuê căn hộ hàng hiệu tại lõi trung tâm TP.HCM

Tại Việt Nam, bất động sản hàng hiệu đang mở rộng từ các điểm đến nghỉ dưỡng sang các đô thị lớn. Theo Savills Việt Nam, tính đến tháng 4-2026, nguồn cung căn hộ hàng hiệu tại đô thị chiếm khoảng 60% tổng nguồn cung đang phát triển, so với 28% trong nguồn cung đã hoàn thành.

Sự hình thành của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC-HCMC) tại phường Sài Gòn từ tháng 2-2026 được kỳ vọng sẽ thu hút các định chế tài chính, tập đoàn đa quốc gia và chuyên gia nước ngoài, tạo lực đẩy dài hạn cho thị trường thuê nhà ở hạng sang khu vực trung tâm.

Dự án Grand Marina, Saigon do Masterise Homes phát triển, với hai tòa căn hộ Marriott Residences (tòa Lake) và JW Marriott Residences (tòa Sea) đã đi vào vận hành. - Ảnh: DNCC

Tọa lạc trên khu đất Ba Son ven sông Sài Gòn, thuộc phường Sài Gòn (Quận 1 cũ), dự án Grand Marina, Saigon do Masterise Homes phát triển, với hai tòa căn hộ Marriott Residences (tòa Lake) và JW Marriott Residences (tòa Sea) đã đi vào vận hành, được Marriott International trực tiếp quản lý theo tiêu chuẩn thương hiệu.

Theo thống kê nội bộ của Masterise Homes đến tháng 10-2026, tại tòa Sea, khách thuê mang quốc tịch nước ngoài chiếm 50%. Đáng chú ý, căn hộ 1 và 2 phòng ngủ là loại hình được ưa chuộng nhất, chiếm gần 87% tổng lượng giao dịch cho thuê tại tòa này.

T rải nghiệm căn hộ hàng hiệu chuẩn JW Marriott

Đối với nhóm khách thuê là giới doanh nhân và chuyên gia quốc tế, vị trí tại lõi trung tâm là một trong những lợi thế đáng chú ý của Grand Marina, Saigon.

Hệ thống tiện ích chuẩn nghỉ dưỡng - Ảnh: DNCC





Từ khu căn hộ ven sông tại Ba Son, cư dân có thể kết nối nhanh chóng đến các khu văn phòng, trung tâm tài chính và cơ quan ngoại giao, giúp tiết kiệm thời gian di chuyển. Ngoài ra, ga ngầm Ba Son thuộc tuyến Metro số 1 kết nối trực tiếp với tháp tài chính Saigon Marina IFC trong cùng khu phức hợp và chỉ cách khu căn hộ vài phút đi bộ.

Song hành cùng vị trí và tiện ích là dịch vụ vận hành chuẩn khách sạn 5 sao, yếu tố tạo nên lợi thế cạnh tranh với nhóm khách thuê cao cấp. - Ảnh: DNCC

Hệ thống tiện ích chuẩn nghỉ dưỡng, từ phòng họp riêng phục vụ công việc, phòng chiếu phim đến hồ bơi vô cực và phòng tập thể chất giúp cư dân kết hợp công việc, chăm sóc bản thân, giải trí và thư giãn ngay trong khu căn hộ.

Song hành cùng vị trí và tiện ích là dịch vụ vận hành chuẩn khách sạn 5 sao, yếu tố tạo nên lợi thế cạnh tranh với nhóm khách thuê cao cấp. Tại tòa Sea, đội ngũ quản gia JW Marriott phục vụ 24/7 với các dịch vụ hỗ trợ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày, giúp cư dân giảm bớt thời gian dành cho việc quản lý cuộc sống.

Dịch vụ dọn phòng theo yêu cầu (housekeeping) và chăm sóc căn hộ khi cư dân vắng nhà đặc biệt phù hợp với những người thường xuyên di chuyển giữa các quốc gia. - Ảnh: DNCC

Dịch vụ dọn phòng theo yêu cầu (housekeeping) và chăm sóc căn hộ khi cư dân vắng nhà đặc biệt phù hợp với những người thường xuyên di chuyển giữa các quốc gia. Kết hợp cùng hệ thống an ninh đa lớp và các sự kiện gắn kết cộng đồng cư dân được Marriott tổ chức định kỳ, những yếu tố này góp phần tạo nên trải nghiệm lưu trú đồng điệu với phong cách sống của các công dân toàn cầu.

Ở góc độ chủ sở hữu, nhu cầu từ nhóm khách thuê quốc tế có khả năng chi trả cao mở ra tiềm năng khai thác dòng tiền cho thuê căn hộ trong những giai đoạn không sử dụng. Nhờ lợi thế vị trí lõi trung tâm và tiêu chuẩn vận hành quốc tế, Grand Marina, Saigon được kỳ vọng không chỉ giữ sức hút trên thị trường cho thuê cao cấp mà còn là lựa chọn tích sản dài hạn tại khu vực trung tâm TP.HCM.