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Công an TP.HCM tìm người từng vay tiền của Phạm Văn Cường, Đỗ Xuân Sơn và Đào Thanh Hải

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Công an TP.HCM đang điều tra hai vụ cho vay lãi nặng với lãi suất đến 40%/tháng, đồng thời tìm những người từng vay tiền của ba bị can để phục vụ điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang điều tra 2 vụ án "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" do Phạm Văn Cường (41 tuổi, quê Hải Phòng) và Đỗ Xuân Sơn (28 tuổi), Đào Thanh Hải (35 tuổi, cùng ngụ tỉnh Ninh Bình) thực hiện.

Theo đó, vụ án do Phạm Văn Cường thực hiện được phát hiện ngày 8-9-2026 tại trước số 78 - 80 Tân Canh, phường Tân Sơn Hòa. 

Còn vụ án do Đỗ Xuân Sơn và Đào Thanh Hải thực hiện phát hiện ngày 2-10-2026 trước số 424 Lê Văn Sỹ, phường Tân Sơn Hòa.

Kết quả điều tra xác định vào khoảng giữa năm nay, các bị can trên có ý định hoạt động cho vay lãi nặng theo hình thức cho vay tiền trả góp theo ngày nên đã đến các cửa hàng photocopy để in card với nội dung "hỗ trợ tài chính, thủ tục nhanh gọn" để đi rải tại các tuyến đường trên địa bàn TP.HCM với mục đích tìm khách vay.

Khi khách có nhu cầu vay tiền liên hệ thì các nghi phạm trên yêu cầu gặp trực tiếp để xác minh chỗ ở, công việc của người vay và người thân của người vay.

Đối với các khoản vay có giá trị cao thì các nghi phạm yêu cầu cung cấp giấy tờ tùy thân hoặc giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh để thế chấp đảm bảo việc trả tiền. Việc cho vay chỉ thỏa thuận miệng, không có hợp đồng.

Các nghi phạm quy định thời gian vay trả góp từ 21 ngày đến 25 ngày với lãi suất từ 25 - 40%/tháng (tương đương gấp từ 15 - 20 lần lãi suất cho phép theo quy định của Bộ luật Dân sự).

Hằng ngày, người vay sẽ trả tiền bằng hình thức chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của các đối tượng hoặc các đối tượng sẽ đến thu tiền trực tiếp tại chỗ ở, nơi làm việc của người vay.

Để phục vụ hoạt động điều tra, giải quyết vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông báo tìm người vay tiền của các bị can có lai lịch trên, đề nghị những người vay tiền liên hệ điều tra viên Mai Văn Bình (số điện thoại: 0909.664.334) để được giải quyết.

- Ảnh 1.Bắt 36 người cho vay lãi nặng núp bóng dịch vụ cho thuê vàng ở TP.HCM

Công an TP.HCM đã đồng loạt kiểm tra 8 địa điểm, điều tra các băng nhóm núp bóng doanh nghiệp cho thuê vàng để hoạt động cho vay lãi nặng. Trong đó có trường hợp lãi suất hơn 500%/năm.

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    Chủ đề: PC02 cho vay lãi nặng Công an TP.HCM vay tiền

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