Con nợ chây ì, chủ nợ bức xúc tạt sơn, ném mắm tôm rồi vướng lao lý

Camera ghi lại hình ảnh ông L.D.Q. xịt sơn, sau đó, cơ quan công an buộc người này phải lau chùi, làm sạch vết sơn do mình tạo ra - Ảnh: Công an cung cấp

Dù đã tìm nhiều cách đòi nợ nhưng trên thực tế không ít chủ nợ vẫn bất lực trước sự chây ì, né tránh của người vay. Bức xúc vì tiền cho vay mãi không được hoàn trả, một số người đã chọn cách đòi nợ trái pháp luật, để rồi từ người bị nợ tiền lại trở thành người vướng vòng lao lý.

Xịt sơn, ném mắm tôm để đòi nợ

Sáng sớm ngày 1-11, bà M. (39 tuổi) đi làm về đến nhà thuê trên đường Vườn Chuối (phường Bàn Cờ) thì phát hiện tường nhà bị xịt sơn đỏ với nội dung "lừa đảo quỵt tiền" nên trình báo công an.

Sau khi công an vào cuộc, ông L.D.Q. (38 tuổi, ngụ phường An Lạc) được xác định là người đã thực hiện hành vi xịt sơn, đổ keo vào ổ khóa nhà bà M..

Tại cơ quan công an, ông Q. thừa nhận hành vi, nguyên nhân xuất phát từ việc bà M. nợ tiền kéo dài chưa trả mặc dù tranh chấp này đã được đưa ra tòa án.

Trước đó, tháng 5-2026, Tòa án nhân dân khu vực 4 TP.HCM mở phiên tòa xét xử ông Nguyễn Lê Minh và ông Trần Quốc Thắng về tội cưỡng đoạt tài sản.

Vụ việc bắt nguồn từ việc bà Phạm Thị Quỳnh Châu mượn tiền ông Minh nhưng không trả.

Dù sau đó ông Minh thắng kiện, bà Châu cam kết sẽ trả nợ nhưng cuối cùng vẫn không trả. Bức xúc, ông Minh đã ném sơn và mắm tép vào nhà bà Châu.

Hay vào hồi năm 2019, một quán phở ở quận 3 cũ (TP.HCM) liên tục bị "khủng bố" bằng tạt sơn, mắm tôm cũng liên quan đến chuyện nợ nần.

Đặc điểm chung của các vụ việc này là quyền đòi nợ nằm trong tay chủ nợ nhưng sau đó chỉ vì bức xúc và đòi nợ không đúng cách mà nhiều người đã phải vướng vào lao lý.

Cẩn trọng cả khi cho vay và khi đòi

Trao đổi với Tuổi Trẻ, luật sư Trần Thị Thanh Thảo - Đoàn luật sư TP.HCM - cho biết thực tế có nhiều chủ nợ thường nghĩ rằng người khác nợ tiền mình thì mình có quyền dùng mọi cách để đòi lại. Thậm chí, có người còn thuê người đến nhà con nợ đe dọa, tạt sơn, mắm tôm nhằm gây sức ép buộc trả tiền.

Tuy nhiên, theo luật sư, điều này là không đúng, nếu đòi nợ trái quy định pháp luật thì vẫn sẽ bị xử lý, nhẹ thì phạt hành chính, bồi thường dân sự, nặng thì có thể bị xử lý hình sự.

Theo luật sư, trong trường hợp con nợ "chối" việc mượn nợ thì chủ nợ hãy trình báo sự việc với cơ quan công an kèm theo các bằng chứng nếu có. Khi đó, cơ quan công an sẽ có thêm căn cứ để xử lý trách nhiệm hình sự với con nợ; và chủ nợ sau đó có thể nhận lại khoản tiền đã cho vay.

Còn trường hợp người vay thừa nhận số nợ nhưng hai bên không thể thỏa thuận về việc trả nợ thì chủ nợ có quyền khởi kiện yêu cầu tòa án, đề nghị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời để tránh việc tẩu tán tài sản, sau đó yêu cầu thi hành án và áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định.

Dù vậy, khó khăn lớn nhất trên thực tế là việc xác minh và xử lý tài sản của người phải thi hành án.

Không ít trường hợp chủ nợ đã thắng kiện nhưng vẫn không thu hồi được tiền vì người phải thi hành án không có tài sản đứng tên, tài sản đã được chuyển nhượng cho người khác hoặc việc xác minh, xử lý tài sản kéo dài.

Vì vậy, theo luật sư, cần tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp giữa cơ quan thi hành án với ngân hàng, cơ quan quản lý đất đai và các cơ quan đăng ký tài sản; tăng cường khả năng xác minh, ngăn chặn việc tẩu tán tài sản và xử lý kịp thời các trường hợp cố tình trốn tránh nghĩa vụ thi hành án.

"Về phía người dân, không nên vì bức xúc mà hành động liều lĩnh, hãy lựa chọn các phương án đòi nợ đúng luật. Nếu không, từ người có quyền lợi cần được bảo vệ, chủ nợ lại có thể trở thành người vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, hãy cân nhắc trước khi cho ai đó vay tiền, tính toán đến khả năng trả nợ của người đi vay, lưu giữ các chứng cứ quan trọng để khi xảy ra tranh chấp có cơ sở đòi lại", luật sư Thảo chia sẻ.