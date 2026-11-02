Xịt sơn, đổ keo vào ổ khóa căn nhà trên đường Vườn Chuối để đòi nợ

Ông L.D.Q. tại hiện trường vụ xịt sơn - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 2-11, Công an phường Bàn Cờ đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý đối với ông L.D.Q. (38 tuổi, ngụ phường An Lạc) về hành vi xịt sơn, đổ keo vào ổ khóa nhà người khác để đòi nợ.

Trước đó, khoảng 0h45 phút ngày 1-11, bà L.T.T.M. (39 tuổi) đi làm về đến căn nhà mà bà đang thuê trên đường Vườn Chuối, phường Bàn Cờ thì phát hiện tường nhà bị xịt sơn đỏ với nội dung "lừa đảo quỵt tiền".

Bà M. dùng chìa khóa mở cửa nhưng không được nên nhờ một người hàng xóm hỗ trợ.

Tuy nhiên, cả hai vẫn không thể mở cửa do ổ khóa có vật lạ bên trong. Sau đó, bà M. đến Công an phường Bàn Cờ trình báo.

Camera ghi lại hình ảnh ông L.D.Q. xịt sơn (ảnh trên). Sau đó, Cơ quan Công an buộc người này phải lau chùi, làm sạch vết sơn do mình tạo ra - Ảnh: Công an cung cấp

Công an phường Bàn Cờ phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương truy xét, xác định người thực hiện hành vi là L.D.Q.

Tại cơ quan Công an, ông Q. thừa nhận đã xịt sơn và đổ keo vào ổ khóa căn nhà do bà H. làm chủ.

Theo lời khai ban đầu của Q., nguyên nhân xuất phát từ việc bà H. nợ tiền kéo dài chưa trả. Tranh chấp này đã được đưa ra tòa án.

Công an TP.HCM khuyến cáo việc đòi nợ phải bằng phương thức hợp pháp. Đừng vì muốn thu hồi tiền mà tự đẩy mình vào vòng lao lý, phải bồi thường và làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác. Khi phát sinh tranh chấp, người dân cần giải quyết thông qua thương lượng hoặc cơ quan có thẩm quyền; tuyệt đối không dùng hành vi phá hoại, đe dọa, gây rối để ép trả nợ. Người bị xịt sơn, tạt chất bẩn hoặc phá hoại tài sản cần lưu giữ hình ảnh, chứng cứ và kịp thời trình báo cơ quan Công an, tránh đối đầu hoặc trả đũa khiến vụ việc thêm phức tạp.