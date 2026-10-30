Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Bắt tạm giam một phụ nữ hất mắm tôm vào chủ tiệm bánh đang livestream

tác giả
DANH TRỌNG
DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

Bà Đinh Thị Kiều Nga bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi có hành vi hất mắm tôm vào người chủ tiệm bánh ngọt đang livestream trên Facebook.

Bắt tạm giam một phụ nữ hất mắm tôm vào chủ tiệm bánh khi đang livestream - Ảnh 1.

Bị can Đinh Thị Kiều Nga - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 30-10, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đinh Thị Kiều Nga (33 tuổi, trú tại chợ Nga, thôn Thanh Nhàn, xã Nội Bài) để điều tra về tội "làm nhục người khác".

Trước đó, ngày 18-6, Công an xã Nội Bài (Hà Nội) tiếp nhận tin báo về việc Đinh Thị Kiều Nga ném mắm tôm vào bà N.T.H.N. (34 tuổi, trú tại thôn Kim Anh, xã Nội Bài). Bà N. là chủ cơ sở kinh doanh bánh ngọt tại thôn Kim Anh.

Theo xác minh, đêm 18-6, khi chị N. đang livestream trên nền tảng mạng xã hội Facebook gần cửa hàng kinh doanh của Đinh Thị Kiều Nga thì bị người này dùng mắm tôm hất vào người.

Ngày 26-10, căn cứ nội dung tố giác, kết quả xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Đinh Thị Kiều Nga về tội "làm nhục người khác", quy định tại khoản 1 Điều 155 Bộ luật Hình sự.

Bắt tạm giam một phụ nữ hất mắm tôm vào chủ tiệm bánh khi đang livestream - Ảnh 3.Bắt tạm giam người phụ nữ hắt mắm tôm vào công an, cản trở thi công đường dây 500kV

Ngày 9-8, Công an thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Tuyết, 49 tuổi, để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ, cản trở thi công đường dây 500kV mạch 3.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: khởi tố ném mắm tôm bắt tạm giam chủ tiệm bánh mì mắm tôm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất