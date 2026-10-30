Bắt tạm giam một phụ nữ hất mắm tôm vào chủ tiệm bánh đang livestream

Bị can Đinh Thị Kiều Nga - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 30-10, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đinh Thị Kiều Nga (33 tuổi, trú tại chợ Nga, thôn Thanh Nhàn, xã Nội Bài) để điều tra về tội "làm nhục người khác".

Trước đó, ngày 18-6, Công an xã Nội Bài (Hà Nội) tiếp nhận tin báo về việc Đinh Thị Kiều Nga ném mắm tôm vào bà N.T.H.N. (34 tuổi, trú tại thôn Kim Anh, xã Nội Bài). Bà N. là chủ cơ sở kinh doanh bánh ngọt tại thôn Kim Anh.

Theo xác minh, đêm 18-6, khi chị N. đang livestream trên nền tảng mạng xã hội Facebook gần cửa hàng kinh doanh của Đinh Thị Kiều Nga thì bị người này dùng mắm tôm hất vào người.

Ngày 26-10, căn cứ nội dung tố giác, kết quả xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Đinh Thị Kiều Nga về tội "làm nhục người khác", quy định tại khoản 1 Điều 155 Bộ luật Hình sự.