Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Có xe mới nhưng chi hơn 80 triệu mua 'xe rẻ bèo' đi làm hằng ngày

tác giả
THANH LINH
THANH LINH
THANH LINH

Nhiều người đã hoan nghênh quyết định mua 'xe nát' để dùng hằng ngày, trong khi chiếc xe mới cất ở nhà của người Ấn Độ này.

Có xe mới nhưng không muốn đi mà chi hơn 80 triệu mua xe nát, lý do ai cũng đồng tình - Ảnh 1.

Dù có xe mới, người đàn ông vẫn mua thêm một chiếc Suzuki hơn 10 năm tuổi để dùng hằng ngày - Ảnh minh họa: Spinny

Mua xe nát để không phải sợ hãi

Theo tờ Economic Times, một người đàn ông ở Bengaluru (Ấn Độ) đã tìm ra một cách độc đáo để đối phó với căng thẳng khi đi làm trong giờ cao điểm: mua một chiếc "xe nát" giá tương đương chỉ hơn 80 triệu để không phải lo lắng về những vết trầy xước và móp méo trên chiếc Skoda Slavia mới của mình.

Câu chuyện của người đàn ông này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người ca ngợi đây là giải pháp vô cùng thông minh để di chuyển trên những con đường tắc nghẽn.

Với chiếc xe cũ nát, người đàn ông không còn phải lo tranh cãi khi xảy ra bất cứ va chạm nào. Gần đây, một chiếc xe tuk tuk đã va vào cản trước của chiếc xe cũ.

Trong khi đối phương dường như chuẩn bị thương lượng, thậm chí tranh cãi, người đàn ông chỉ đơn giản ra hiệu "không sao" và đi tiếp.

"Hôm nay, một chiếc xe tuk tuk đã va vào cản trước xe tôi tại ngã tư đường Silk Board. Người lái xe trông rất sợ hãi, như thể đang chờ đợi một cuộc ẩu đả. Tôi chỉ giơ tay lên và lái xe đi", người đàn ông viết.

Tình huống này cũng chính là lý do người đàn ông quyết định mua xe cũ nát. Sau khi không còn được làm từ xa, anh không muốn lái chiếc Skoda Slavia trên dòng xe hỗn loạn mỗi ngày.

Do đó, anh đã mua một chiếc Maruti Suzuki Celerio đời 2015. Với chiếc xe giá rẻ như xe máy, anh không còn phải lo lắng về bất cứ vết trầy xước nào.

"Sơn đã phai màu, điều hòa vẫn hoạt động tốt. Tôi đã làm móp xe hai lần rồi", anh chia sẻ.

Có xe mới nhưng không muốn đi mà chi hơn 80 triệu mua xe nát, lý do ai cũng đồng tình - Ảnh 2.

Những hình ảnh như thế này chính là lý do cho quyết định tưởng ngược đời của người đàn ông - Ảnh: Deccan Herald

Gọi đó là 3 lakh rupee (khoảng 82 triệu đồng) "đáng giá nhất từng chi", anh khuyên mọi người cũng nên mua một chiếc xe rẻ bèo để đi làm hằng ngày thay vì mạo hiểm với chiếc xe yêu thích của mình.

Nhiều người đồng cảm

Cách làm của người đàn ông được hoan nghênh nhiệt liệt. Một số cho biết cũng đã chọn cách làm tương tự và thấy thoải mái mỗi khi ra đường.

Một người tiết lộ mình đang lái một chiếc Audi. Nhiều người va quệt phải xe anh ta đã bỏ chạy vì sợ hãi khoản bồi thường khổng lồ. Nhưng người này chỉ toàn cười xòa trước những sự cố như vậy.

Anh ta tiết lộ bí quyết: "Chiếc Audi của tôi 9 năm tuổi rồi. Tôi dùng như thể lái một chiếc Suzuki. Hoàn toàn không lo lắng gì cả. Mọi người cọ xát, va chạm, hoảng sợ hoặc thậm chí bỏ chạy. Tôi chỉ cười. 5.000 rupee (1,4 triệu đồng) cho một lần va chạm nhẹ. Tôi chỉ xem đó như một ngày không may thôi. Trừ 6 tháng đầu còn xót xa, sau đó tôi hoàn toàn không còn bận tâm gì nữa".

Giờ anh còn dùng Audi để chở cây cảnh, xe đạp, nông sản và thậm chí là phân bón.

Một người khác đánh giá đây là quyết định đúng đắn nhất. Anh ta cũng sở hữu một chiếc Skoda Slavia và từng bị hư hại chắn bùn bên trái và chắn bùn sau bên phải.

Một người khác còn hài hước nói thêm: "Khi anh không sợ gì cả thì đối phương chính là người phải rén".

Có xe mới nhưng không muốn đi mà chi hơn 80 triệu mua xe nát, lý do ai cũng đồng tình - Ảnh 4.Đi làm không lo tắc đường: Người đàn ông không lái xe mà... bay, dân mạng khen 'cách hay cho ai ngại đổ xăng'

Thay vì lái ô tô đến nơi làm việc, một người đàn ông Mỹ chọn bay bằng dù lượn có động cơ. Hành trình chỉ mất khoảng 20 phút, không cần đường băng và mang đến trải nghiệm mà anh ví như được bay tự do như một chú chim.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
THANH LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: tắc đường lan truyền trên mạng Xe cũ giờ cao điểm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất