Có xe mới nhưng chi hơn 80 triệu mua 'xe rẻ bèo' đi làm hằng ngày

Dù có xe mới, người đàn ông vẫn mua thêm một chiếc Suzuki hơn 10 năm tuổi để dùng hằng ngày - Ảnh minh họa: Spinny

Mua xe nát để không phải sợ hãi

Theo tờ Economic Times, một người đàn ông ở Bengaluru (Ấn Độ) đã tìm ra một cách độc đáo để đối phó với căng thẳng khi đi làm trong giờ cao điểm: mua một chiếc "xe nát" giá tương đương chỉ hơn 80 triệu để không phải lo lắng về những vết trầy xước và móp méo trên chiếc Skoda Slavia mới của mình.

Câu chuyện của người đàn ông này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người ca ngợi đây là giải pháp vô cùng thông minh để di chuyển trên những con đường tắc nghẽn.

Với chiếc xe cũ nát, người đàn ông không còn phải lo tranh cãi khi xảy ra bất cứ va chạm nào. Gần đây, một chiếc xe tuk tuk đã va vào cản trước của chiếc xe cũ.

Trong khi đối phương dường như chuẩn bị thương lượng, thậm chí tranh cãi, người đàn ông chỉ đơn giản ra hiệu "không sao" và đi tiếp.

"Hôm nay, một chiếc xe tuk tuk đã va vào cản trước xe tôi tại ngã tư đường Silk Board. Người lái xe trông rất sợ hãi, như thể đang chờ đợi một cuộc ẩu đả. Tôi chỉ giơ tay lên và lái xe đi", người đàn ông viết.

Tình huống này cũng chính là lý do người đàn ông quyết định mua xe cũ nát. Sau khi không còn được làm từ xa, anh không muốn lái chiếc Skoda Slavia trên dòng xe hỗn loạn mỗi ngày.

Do đó, anh đã mua một chiếc Maruti Suzuki Celerio đời 2015. Với chiếc xe giá rẻ như xe máy, anh không còn phải lo lắng về bất cứ vết trầy xước nào.

"Sơn đã phai màu, điều hòa vẫn hoạt động tốt. Tôi đã làm móp xe hai lần rồi", anh chia sẻ.

Những hình ảnh như thế này chính là lý do cho quyết định tưởng ngược đời của người đàn ông - Ảnh: Deccan Herald

Gọi đó là 3 lakh rupee (khoảng 82 triệu đồng) "đáng giá nhất từng chi", anh khuyên mọi người cũng nên mua một chiếc xe rẻ bèo để đi làm hằng ngày thay vì mạo hiểm với chiếc xe yêu thích của mình.

Nhiều người đồng cảm

Cách làm của người đàn ông được hoan nghênh nhiệt liệt. Một số cho biết cũng đã chọn cách làm tương tự và thấy thoải mái mỗi khi ra đường.

Một người tiết lộ mình đang lái một chiếc Audi. Nhiều người va quệt phải xe anh ta đã bỏ chạy vì sợ hãi khoản bồi thường khổng lồ. Nhưng người này chỉ toàn cười xòa trước những sự cố như vậy.

Anh ta tiết lộ bí quyết: "Chiếc Audi của tôi 9 năm tuổi rồi. Tôi dùng như thể lái một chiếc Suzuki. Hoàn toàn không lo lắng gì cả. Mọi người cọ xát, va chạm, hoảng sợ hoặc thậm chí bỏ chạy. Tôi chỉ cười. 5.000 rupee (1,4 triệu đồng) cho một lần va chạm nhẹ. Tôi chỉ xem đó như một ngày không may thôi. Trừ 6 tháng đầu còn xót xa, sau đó tôi hoàn toàn không còn bận tâm gì nữa".

Giờ anh còn dùng Audi để chở cây cảnh, xe đạp, nông sản và thậm chí là phân bón.

Một người khác đánh giá đây là quyết định đúng đắn nhất. Anh ta cũng sở hữu một chiếc Skoda Slavia và từng bị hư hại chắn bùn bên trái và chắn bùn sau bên phải.

Một người khác còn hài hước nói thêm: "Khi anh không sợ gì cả thì đối phương chính là người phải rén".