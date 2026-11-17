Tỉnh Quảng Trị phạt 90 triệu đồng với cơ sở bánh mì gây ngộ độc cho 155 người. Trong ảnh: Bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện - Ảnh: HOÀNG TÁO

Ngày 17-11, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với hộ kinh doanh cơ sở sản xuất bánh mì Minh Tâm (thôn Cam Chính, xã Cam Lộ) do ông Phan Văn Minh làm chủ, sau vụ ngộ độc bánh mì hàng loạt.

Trước đó, ngày 14-9, cơ sở này chế biến, cung cấp, bán bánh sandwich và bánh mì ổ xíu gây ngộ độc thực phẩm cho 155 người. Đây cũng là ngày tiệm bánh mì này khai trương.

Theo quyết định, cơ sở có hành vi chế biến, cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc ảnh hưởng sức khỏe từ 5 người trở lên nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Sở Y tế đã xác minh và kết luận vụ việc chưa đến mức xử lý về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Vụ việc không có tình tiết tăng nặng hay giảm nhẹ.

Ngoài 90 triệu đồng tiền phạt, cơ sở bị đình chỉ toàn bộ hoạt động chế biến thực phẩm tại bếp ăn trong 4 tháng, kể từ ngày nhận quyết định. Trong 10 ngày, chủ cơ sở phải chịu mọi chi phí xử lý ngộ độc, khám và điều trị cho 155 người.

Kết quả kiểm nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang cho thấy 9/11 mẫu thực phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella spp, gồm chả bò, chả cá, rau, thịt rim, chua ngọt, dưa leo, bánh mì, bánh sandwich và nước xíu.

Với mẫu bệnh phẩm, 11/13 mẫu phát hiện Salmonella spp, trong đó một mẫu có cả tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus). Hai mẫu còn lại không tìm thấy vi khuẩn gây bệnh đường ruột. Đến ngày 22-9, toàn bộ bệnh nhân đã xuất viện.

Từ tối 14 đến ngày 15-9, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Lộ tiếp nhận hàng loạt người nhập viện sau khi ăn bánh mì tại cơ sở này. Các bệnh nhân đau bụng, sốt cao, nôn, mất nước. Trong số người nhập viện có mẹ và vợ ông Minh.