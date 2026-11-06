Cổ phiếu các ông lớn công nghệ lao dốc sau bầu cử: Cử tri Mỹ 'bất mãn ra mặt' với AI

Cổ phiếu công nghệ Mỹ lao dốc trước lo ngại ngành AI bị siết chặt quản lý - Ảnh: AP

Theo Hãng tin AFP ngày 5-11, chiến thắng của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ làm dấy lên lo ngại về tương lai của ngành trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là nguy cơ các dự án trung tâm dữ liệu bị siết chặt quản lý hoặc hạn chế xây dựng.

Những lo ngại này xuất phát từ làn sóng phản đối ngày càng gia tăng của cử tri Mỹ trước tác động của AI đối với việc làm, đời sống và chi phí năng lượng.

Diễn biến trên gây sức ép lớn lên thị trường chứng khoán, khiến chỉ số Nasdaq Composite lao dốc 5,5% trong phiên giao dịch 5-11. Trong khi đó, Nasdaq 100 giảm 6,4%, xóa sổ khoảng 2.500 tỉ USD vốn hóa thị trường.

Vì sao trung tâm dữ liệu trở thành vấn đề?

Theo khảo sát cử tri sau bỏ phiếu của Đài NBC News, 56% người được hỏi cho biết AI và các trung tâm dữ liệu là yếu tố mang tính quyết định hoặc có ảnh hưởng lớn đến lựa chọn ứng viên Quốc hội của họ.

Trong đó, các trung tâm dữ liệu trở thành tâm điểm tranh cãi do tiêu thụ lượng điện và nước khổng lồ, gây áp lực lên cơ sở hạ tầng địa phương và làm dấy lên lo ngại về hóa đơn tiền điện tăng cao.

Sự phản đối này xuất hiện ở cả cử tri Dân chủ lẫn Cộng hòa, cho thấy vấn đề không còn giới hạn trong những khác biệt về quan điểm đảng phái.

Tại Texas, nơi đặt trụ sở của Tesla và SpaceX, ứng viên Dân chủ Gina Hinojosa đã đánh bại Thống đốc Cộng hòa Greg Abbott, người nắm quyền từ năm 2015.

Trong chiến dịch tranh cử, bà Hinojosa kêu gọi tạm dừng xây dựng các trung tâm dữ liệu, đồng thời đặt câu hỏi về những ưu đãi thuế dành cho các doanh nghiệp của tỉ phú Elon Musk dưới thời ông Abbott.

Chiến thắng của bà Gina Hinojosa chấm dứt hơn 30 năm Đảng Cộng hòa liên tục nắm giữ vị trí thống đốc Texas - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, giới phân tích lo ngại những chiến thắng của Đảng Dân chủ tại các cuộc đua thống đốc bang có thể làm chậm quá trình mở rộng hạ tầng AI, bởi việc phê duyệt dự án phần lớn thuộc thẩm quyền cấp bang và địa phương.

Ngân hàng UBS ước tính khoảng 30% công suất trung tâm dữ liệu dự kiến sẽ tăng thêm ở Mỹ trong năm 2028 có thể gặp rủi ro nếu các biện pháp tạm dừng xây dựng được triển khai.

Nhà phân tích Dan Ives cũng dự báo khoảng 10% trong số 800 - 1.000 trung tâm dữ liệu mới được lên kế hoạch tại Mỹ có thể không được xây dựng.

Những trở ngại này có nguy cơ ảnh hưởng đến nhu cầu chip AI, điện năng và các dịch vụ liên quan, trong bối cảnh ngành công nghệ này đang đầu tư hàng trăm tỉ USD để mở rộng cơ sở hạ tầng.

Các ông lớn công nghệ đối mặt sức ép mới

Chiến thắng của Đảng Dân chủ cũng đặt những lãnh đạo Thung lũng Silicon từng ủng hộ Tổng thống Trump trước nguy cơ bị Quốc hội tăng cường giám sát.

Sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, nhiều nhân vật như tỉ phú Elon Musk, Giám đốc điều hành Meta Mark Zuckerberg và nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos đã tìm cách củng cố quan hệ với chính quyền Trump.

Đặc biệt, ông Musk đã chi hơn 250 triệu USD để hỗ trợ ông Trump đắc cử, sau đó tiếp tục rót gần nửa tỉ USD hậu thuẫn các ứng viên Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ vừa qua.

Cổ phiếu hai công ty Tesla và SpaceX của tỉ phú Elon Musk lao dốc, khiến tổng giá trị vốn hóa bốc hơi khoảng 460 tỉ USD - Ảnh: AFP

Tuy nhiên, khi Đảng Dân chủ chính thức kiểm soát cả hai viện Quốc hội từ ngày 3-1-2027, các ủy ban do đảng này lãnh đạo sẽ có quyền triệu tập lãnh đạo doanh nghiệp điều trần và yêu cầu cung cấp tài liệu nội bộ.

Những nhân vật như ông Musk, Giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman hay Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang có thể phải đối mặt với các cuộc chất vấn về hoạt động kinh doanh, đầu tư và phát triển AI.

Thậm chí, thượng nghị sĩ Dân chủ vừa đắc cử tại Michigan Abdul El-Sayed còn kêu gọi tạm dừng phát triển các hệ thống AI mạnh nhất, đồng thời đề xuất Mỹ và Trung Quốc đạt thỏa thuận ngăn chặn sự phát triển của siêu trí tuệ nhân tạo.

Dù vậy, việc ban hành các quy định mới sẽ vẫn đối mặt với trở ngại, bởi nội bộ Đảng Dân chủ còn chia rẽ về AI và Tổng thống Trump vẫn nắm quyền phủ quyết.