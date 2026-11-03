Cô gái mang dòng máu Việt Nam rực sáng, vô địch nước Mỹ

Jaedyn Shaw luôn tự hào về dòng máu Việt Nam - Ảnh: JORDAN BANKS

Jaedyn Shaw từ lâu đã là một cái tên được yêu mến ở cả 2 làng bóng đá Mỹ - Việt Nam nhờ tài năng, vẻ thân thiện và tinh thần cởi mở, không quên cội nguồn của mình. Mới đây, cô đạt thêm một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp vẻ vang.

Ngày 2-11, Gotham FC đánh bại Utah Royals 2-0 ở vòng đấu cuối cùng của mùa giải thường niên NWSL 2026. Chiến thắng này giúp đội bóng giành NWSL Shield, danh hiệu dành cho đội đứng đầu bảng xếp hạng sau giai đoạn thi đấu vòng tròn.

Mùa giải bùng nổ của ngôi sao gốc Việt Nam

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Gotham FC giành được danh hiệu này. Và cầu thủ mang dòng máu Việt Nam Jaedyn Shaw chính là một trong những nhân vật nổi bật của trận đấu quyết định.

Gotham FC sớm vượt lên nhờ bàn thắng của Guro Reiten ở phút thứ 9. Đến phút 60, Shaw được tung vào sân, sau khi bình phục chấn thương đầu gối khiến cô vắng mặt hai trận trước đó.

Chỉ 20 phút sau, tiền vệ 21 tuổi có mặt đúng lúc để đệm bóng cận thành từ đường chuyền của Midge Purce, ấn định chiến thắng 2-0. Pha lập công khiến hơn 11.000 khán giả trên sân Sports Illustrated vỡ òa.

"Thật tuyệt vời khi giành được NWSL Shield. Chúng tôi rất hạnh phúc vì cuối cùng đã đạt được mục tiêu này", Shaw chia sẻ với Hãng tin AP sau trận đấu.

Bàn thắng trước Utah Royals là dấu son khép lại một mùa giải thường niên đầy ấn tượng của Shaw.

Cô ghi tổng cộng 11 bàn thắng, thực hiện 5 pha kiến tạo, trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất Gotham FC mùa này. Với 16 lần trực tiếp góp công vào bàn thắng, Shaw đứng thứ hai lịch sử CLB về thành tích trong một mùa giải, chỉ sau huyền thoại bóng đá nữ Sam Kerr (21 lần năm 2017).

Trận gặp Utah Royals còn đánh dấu lần ra sân thứ 100 của Shaw tại NWSL. Ở tuổi 21, cô là cầu thủ trẻ thứ hai trong lịch sử giải đấu chạm đến cột mốc này.

Trước đó, Shaw cũng trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử NWSL ghi được 25 bàn thắng ở giai đoạn thường niên, vượt qua kỷ lục của Sophia Wilson.

Shaw cùng các đồng đội nâng cúp vô địch - Ảnh: GETTY IMAGES

Những con số cho thấy bước tiến vượt bậc của tài năng sinh năm 2004. Tháng 9-2025, Gotham FC từng chi 1,25 triệu USD để chiêu mộ cô từ North Carolina Courage, lập kỷ lục chuyển nhượng giữa hai CLB thuộc NWSL.

Shaw nhanh chóng chứng minh giá trị khi góp công giúp Gotham FC vô địch NWSL Championship 2025. Một năm sau, cô tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong hành trình giành NWSL Shield.

Gotham FC khép lại mùa giải thường niên 2026 với 61 điểm sau 30 trận, lập kỷ lục CLB về số trận thắng (18) và số điểm. Đội sẽ tiếp tục tranh chức vô địch toàn mùa thông qua vòng play-off, bắt đầu bằng trận tứ kết gặp Seattle Reign ngày 8-11.

Niềm tự hào về dòng máu Việt Nam

Không chỉ gây ấn tượng bằng tài năng, Shaw còn được nhiều người hâm mộ Việt Nam yêu mến bởi tình cảm đặc biệt dành cho quê ngoại.

Sinh ngày 20-11-2004 tại Texas (Mỹ), Shaw có mẹ là người gốc Việt, còn cha là người Mỹ gốc Phi. Cô cũng là cầu thủ gốc Việt đầu tiên khoác áo đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Mỹ.

Trong cuộc phỏng vấn được CLB North Carolina Courage công bố tháng 5-2025, Shaw bày tỏ niềm tự hào khi chứng kiến tuyển nữ Việt Nam lần đầu tham dự World Cup 2023.

Shaw thường xuyên diện áo dài chụp ảnh - Ảnh: INSTAGRAM

"Họ đại diện cho Việt Nam, còn tôi đại diện cho cả Mỹ và Việt Nam. Thật tuyệt khi có cơ hội đại diện cho cả hai mà không phải lựa chọn. Tôi không xem hai nền văn hóa của mình là 50-50, mà là 100% của mỗi bên", cô chia sẻ.

Tình cảm ấy còn được thể hiện qua những điều gần gũi. Shaw từng gây chú ý khi diện áo dài Việt Nam trong Tháng Di sản người Mỹ gốc Á. Cô cũng tiết lộ thịt kho là món ăn Việt yêu thích, đồng thời xem những bữa cơm gia đình là sợi dây kết nối với văn hóa quê mẹ.

Ở tuổi 21, Shaw đã sở hữu huy chương vàng Olympic 2024, danh hiệu vô địch NWSL Championship 2025 và vừa bổ sung NWSL Shield 2026 vào bộ sưu tập.

Với cô gái luôn tự hào về dòng máu Việt Nam, hành trình chinh phục những đỉnh cao của bóng đá nữ thế giới vẫn còn ở phía trước.