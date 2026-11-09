Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Cơ bản hoàn thành công viên có tượng giáo sư Lương Định Của ở Cần Thơ

tác giả
KHẮC TÂM
KHẮC TÂM
KHẮC TÂM

Công viên 30-4 thuộc phường Phú Lợi, TP Cần Thơ có tượng đài giáo sư, bác sĩ nông học Lương Định Của nặng 25 tấn cơ bản đã hoàn thành, vượt tiến độ để phục vụ người dân vào dịp lễ hội Óoc Om Bóc - Đua ghe ngo.

Công viên có tượng giáo sư Lương Định Của ở Cần Thơ đã hoàn thành - Ảnh 1.

Khu vực tượng đài giáo sư, bác sĩ nông học Lương Định Của - Ảnh: KHẮC TÂM

Chiều 9-11, một lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp TP Cần Thơ cho biết tiến độ thi công cải tạo công viên 30-4, thuộc phường Phú Lợi đã đạt 99% khối lượng, hiện chỉ còn một vài phần việc nhỏ là hoàn thành.

Trước đó, công trình này dự kiến hoàn thành vào ngày 19-12. Sau đó, đơn vị thi công đã đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu hoàn thành công trình vào ngày 10-11, nhằm phục vụ lễ hội Óoc Om Bóc - Đua ghe ngo, sẽ diễn ra trong hơn 10 ngày tới.

Công viên có tượng giáo sư Lương Định Của ở Cần Thơ đã hoàn thành - Ảnh 2.

Công nhân phun nước, dọn dẹp vệ sinh - Ảnh: KHẮC TÂM

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, chiều cùng ngày các hạng mục đầu tư, cải tạo cơ bản đã hoàn thành. Hiện nhiều công nhân đang phun nước, dọn dẹp vệ sinh. Nhiều phương tiện, thiết bị cơ giới cũng đã được huy động để tối nay trải thảm nhựa phần mở rộng một đoạn ngắn đường Nguyễn Huệ và Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Công viên có tượng giáo sư Lương Định Của ở Cần Thơ đã hoàn thành - Ảnh 3.

Hệ thống đèn chiếu sáng, ghế ngồi hai bên công viên - Ảnh: KHẮC TÂM

Trước đó, đơn vị thi công đã di dời thành công tượng giáo sư Lương Định Của nặng khoảng 25 tấn từ giữa công viên về hướng gần đường Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Công viên 30-4 nằm ở vị trí trung tâm TP Sóc Trăng cũ, quy mô đầu tư gồm các hạng mục trồng cây xanh, thảm cỏ; cải tạo, xây mới hệ thống cấp nước, thoát nước và chiếu sáng. Trong đó có hạng mục giải tỏa mở rộng một đoạn đường Nguyễn Huệ, Xô Viết Nghệ Tĩnh và xây dựng vỉa hè mới đồng bộ với vỉa hè hiện trạng. 

Tổng mức đầu tư 27,3 tỉ đồng. Sau khi cải tạo, diện tích đất còn lại của công viên là 6.094m2, mở rộng thêm không gian phục vụ vui chơi, giải trí cho người dân.

Công viên có tượng giáo sư Lương Định Của ở Cần Thơ đã hoàn thành - Ảnh 4.

Cây xanh sau tượng đài, tiếp giáp đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Ảnh: KHẮC TÂM

Điểm nhấn của công viên 30-4 có tượng đài giáo sư, bác sĩ nông học Lương Định Của. Nhằm tôn vinh và ghi nhớ công lao to lớn của giáo sư, bác sĩ nông học Lương Định Của, đầu năm 2020, chính quyền tỉnh Sóc Trăng cũ đã khởi công tượng của ông, đặt ở vị trí khoảng giữa công viên 30-4, đến giữa tháng 7 cùng năm thì hoàn thành, tổng vốn đầu tư hơn 8,5 tỉ đồng.

Công viên có tượng giáo sư Lương Định Của ở Cần Thơ đã hoàn thành - Ảnh 5.

Không gian công viên 30-4 được mở rộng, tạo điều kiện cho người dân vui chơi, giải trí - Ảnh: KHẮC TÂM

Phần tượng toàn thân hình giáo sư, bác sĩ nông học Lương Định Của trong tư thế đứng, cao 6m, đang ôm bó lúa; phần đế tượng cao 1,5m, phần bệ tượng cao 1m.

Tượng được làm bằng chất liệu đá granite trắng xám Bình Định, nền lát đá granite, phần đế tượng, bệ tượng, bồn hoa ốp đá granite đen.

Giáo sư, bác sĩ nông học Lương Định Của (16-8-1920 - 28-12-1975), quê thuộc tỉnh Sóc Trăng cũ, nay là TP Cần Thơ. Ông là nhà khoa học có uy tín lớn trong giới khoa học nông nghiệp ở Việt Nam và một số nước trên thế giới về di truyền chọn giống.

Công viên có tượng giáo sư Lương Định Của ở Cần Thơ đã hoàn thành - Ảnh 6.Vì sao phải di dời tượng đài Lương Định Của sau 5 năm khánh thành?

Tượng đài Lương Định Của đặt tại công viên 30-4 TP Sóc Trăng sau gần 5 năm khánh thành kinh phí 8,5 tỉ đồng sắp tới được di dời, để mở rộng không gian vui chơi, giải trí cho người dân.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
KHẮC TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: công viên Giáo sư Tượng đài Cần Thơ

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất