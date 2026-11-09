Cơ bản hoàn thành công viên có tượng giáo sư Lương Định Của ở Cần Thơ

Khu vực tượng đài giáo sư, bác sĩ nông học Lương Định Của - Ảnh: KHẮC TÂM

Chiều 9-11, một lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp TP Cần Thơ cho biết tiến độ thi công cải tạo công viên 30-4, thuộc phường Phú Lợi đã đạt 99% khối lượng, hiện chỉ còn một vài phần việc nhỏ là hoàn thành.

Trước đó, công trình này dự kiến hoàn thành vào ngày 19-12. Sau đó, đơn vị thi công đã đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu hoàn thành công trình vào ngày 10-11, nhằm phục vụ lễ hội Óoc Om Bóc - Đua ghe ngo, sẽ diễn ra trong hơn 10 ngày tới.

Công nhân phun nước, dọn dẹp vệ sinh - Ảnh: KHẮC TÂM

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, chiều cùng ngày các hạng mục đầu tư, cải tạo cơ bản đã hoàn thành. Hiện nhiều công nhân đang phun nước, dọn dẹp vệ sinh. Nhiều phương tiện, thiết bị cơ giới cũng đã được huy động để tối nay trải thảm nhựa phần mở rộng một đoạn ngắn đường Nguyễn Huệ và Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Hệ thống đèn chiếu sáng, ghế ngồi hai bên công viên - Ảnh: KHẮC TÂM

Trước đó, đơn vị thi công đã di dời thành công tượng giáo sư Lương Định Của nặng khoảng 25 tấn từ giữa công viên về hướng gần đường Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Công viên 30-4 nằm ở vị trí trung tâm TP Sóc Trăng cũ, quy mô đầu tư gồm các hạng mục trồng cây xanh, thảm cỏ; cải tạo, xây mới hệ thống cấp nước, thoát nước và chiếu sáng. Trong đó có hạng mục giải tỏa mở rộng một đoạn đường Nguyễn Huệ, Xô Viết Nghệ Tĩnh và xây dựng vỉa hè mới đồng bộ với vỉa hè hiện trạng.

Tổng mức đầu tư 27,3 tỉ đồng. Sau khi cải tạo, diện tích đất còn lại của công viên là 6.094m2, mở rộng thêm không gian phục vụ vui chơi, giải trí cho người dân.

Cây xanh sau tượng đài, tiếp giáp đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Ảnh: KHẮC TÂM

Điểm nhấn của công viên 30-4 có tượng đài giáo sư, bác sĩ nông học Lương Định Của. Nhằm tôn vinh và ghi nhớ công lao to lớn của giáo sư, bác sĩ nông học Lương Định Của, đầu năm 2020, chính quyền tỉnh Sóc Trăng cũ đã khởi công tượng của ông, đặt ở vị trí khoảng giữa công viên 30-4, đến giữa tháng 7 cùng năm thì hoàn thành, tổng vốn đầu tư hơn 8,5 tỉ đồng.

Không gian công viên 30-4 được mở rộng, tạo điều kiện cho người dân vui chơi, giải trí - Ảnh: KHẮC TÂM

Phần tượng toàn thân hình giáo sư, bác sĩ nông học Lương Định Của trong tư thế đứng, cao 6m, đang ôm bó lúa; phần đế tượng cao 1,5m, phần bệ tượng cao 1m.

Tượng được làm bằng chất liệu đá granite trắng xám Bình Định, nền lát đá granite, phần đế tượng, bệ tượng, bồn hoa ốp đá granite đen.

Giáo sư, bác sĩ nông học Lương Định Của (16-8-1920 - 28-12-1975), quê thuộc tỉnh Sóc Trăng cũ, nay là TP Cần Thơ. Ông là nhà khoa học có uy tín lớn trong giới khoa học nông nghiệp ở Việt Nam và một số nước trên thế giới về di truyền chọn giống.