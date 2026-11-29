CLB Long An (áo đen) trong trận cuối cùng trên sân Long An ở vòng 7 - Ảnh: VPF

CLB Long An sẽ tiếp Lâm Đồng trên sân nhà ở vòng 10 Giải hạng nhất 2026-2027 vào ngày 1-12 tới. Điều đáng nói là thầy trò HLV Phan Văn Giàu lại chẳng có lợi thế sân nhà khi phải thuê tạm sân Cần Thơ thi đấu.

Sau 42 năm chứng kiến bao thăng trầm của bóng đá địa phương, sân Long An đã dừng hoạt động sau trận CLB Long An tiếp Bình Minh Sài Gòn ở vòng 7 hôm 7-11, bởi sân Long An sẽ được tháo dỡ để nghiên cứu phương án xây dựng công viên, quảng trường.

CLB Long An đã đăng ký sân nhà mới tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao cơ sở 2 tại xã Châu Thành (tỉnh Tây Ninh trước đây), bắt đầu từ vòng 10 gặp Lâm Đồng. Tuy nhiên, kế hoạch này không thể thực hiện như dự kiến.

Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã 2 lần tiến hành kiểm tra và đánh giá sân đấu tại đây chưa đạt yêu cầu do còn thiếu một số hạng mục cần thiết.

Vì thế, CLB Long An buộc phải tìm phương án thay thế và quyết định thuê sân Cần Thơ tổ chức trận đấu với Lâm Đồng. Bởi ở vòng này, CLB Thép Cần Thơ làm khách trước CLB Bình Minh Sài Gòn trên sân Bà Rịa.

CLB Long An là đội duy nhất chưa thắng trận nào sau 9 vòng đấu ở Giải hạng nhất 2026-2027. Mới nhất, đội hòa 1-1 trên sân Huế ở vòng 9.

Nằm ở cuối bảng xếp hạng, cuộc so tài giữa CLB Long An (5 điểm) và Lâm Đồng (4 điểm) được xem như "chung kết ngược" của giải. Theo điều lệ giải, 2 đội xếp cuối bảng sẽ phải xuống hạng nhì mùa tới. Đáng tiếc là CLB Long An lại chẳng có chút lợi thế sân nhà nào trong trận đấu quan trọng này.

Việc phải di chuyển gần 120km đến Cần Thơ thi đấu là một bất tiện không nhỏ cho CLB Long An. Quan trọng hơn, khán giả Long An chắc cũng chẳng mặn mà đi xa cổ vũ trong bối cảnh sự đầu tư và thành tích của đội bóng ngày một xuống.

Mới nhất, thông tin 8 thành viên (6 cầu thủ) CLB Long An mùa 2025-2026 bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố về tội đánh bạc hôm 11-11, khiến nhiều người hâm mộ Long An có thêm lý do không quan tâm đến đội nhà.

Trong thời gian tới, sân thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Tây Ninh sẽ tiếp tục hoàn thiện các hạng mục theo yêu cầu của VPF. Do 2 vòng 11 và 12 đều thi đấu trên sân khách nên mục tiêu của CLB Long An là sớm được trở lại thi đấu trên sân nhà mới, dự kiến ở cuộc tiếp đón Becamex TP.HCM tại vòng 13 vào ngày 19-12.

Bóng đá Long An mất sân nhà, thêm cú sốc 6 thành viên bị bắt vì dàn xếp tỉ số Từng là thế lực của bóng đá Việt Nam, CLB Long An nay phải rời sân nhà sau 42 năm, lại thêm cú sốc khi 6 thành viên đội bóng mùa trước bị bắt vì dàn xếp tỉ số.







