CLB Hà Nội khởi đầu rất khó khăn ở V-League 2026 - 2027 với lối đá không rõ ràng - Ảnh: MINH ĐỖ

Chiến thắng chật vật trước Hà Tĩnh tối 28-11 giúp CLB Hà Nội vượt qua chính đối thủ để vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng V-League 2026 - 2027 sau vòng 9.

Với cùng 15 điểm bằng với CLB Công An Hà Nội, CLB Hà Nội tạm xếp trên đội bóng ngành công an nhờ chỉ số phụ, hứa hẹn mở ra cuộc đua vô địch gay cấn trong phần tiếp theo của mùa giải.

Khoảng cách của CLB Hà Nội với đội đầu bảng Thép Xanh Nam Định lúc này chỉ là 5 điểm, không quá khó nếu so với những lần đua vô địch trước đây của đội bóng thủ đô, nhưng đặt trong hoàn cảnh V-League cạnh tranh khốc liệt như hiện tại, nó đòi hỏi bản lĩnh rất lớn của đoàn quân HLV Harry Kewell.

CLB Hà Nội vẫn không thay đổi được thói quen khởi đầu chậm chạp ở thời điểm bắt đầu mùa giải. Mùa này đoàn quân HLV Kewell thi đấu bết bát, có lúc rơi xuống áp chót bảng (sau 2 trận thua vòng 1 và 2 trước Công An TP.HCM và Sông Lam Nghệ An).

Tinh thần CLB Hà Nội sau 2 trận thua đầu mùa nhanh chóng được chấn chỉnh. Họ có 2 chiến thắng liên tiếp trước Bắc Ninh và Công An Hà Nội ở vòng 3 và 4. Vòng 5, Hà Nội thua Đà Nẵng, nhưng vòng 6, họ thắng Ninh Bình. Vòng 7, Hà Nội thua Hoàng Anh Gia Lai, nhưng tới vòng 8 và 9, họ thắng ngược 2 đội TP Đồng Nai và Hà Tĩnh.

Những kết quả đó cho thấy đủ hai mặt ưu và khuyết điểm của CLB Hà Nội. Dưới sự dẫn dắt của HLV Harry Kewell, Hà Nội có đủ năng lực để chiến thắng những đối thủ mạnh, nhưng thiếu sự ổn định để giải quyết những đội bị đánh giá yếu hơn.

Vế thứ hai dường như đang có dấu hiệu được khắc phục, khi hai trận gần nhất, CLB Hà Nội thắng ngược dòng, thể hiện tinh thần không bỏ cuộc. Đáng khen nhất là ở trận gặp đối thủ rất "lì đòn" là Hà Tĩnh vừa rồi, dù bị dẫn 1 bàn và chơi thiếu người đến tận phút 82, đội bóng thủ đô vẫn ghi kịp 2 bàn trong thời gian cuối trận để thắng 2-1.

HLV Harry Kewell dù từng là ngôi sao Liverpool, tuyển thủ quốc gia Úc, vẫn có được cảm giác vui sướng đặc biệt khi thắng trận ở V-League. Ông chạy cả vào sân để ăn mừng bàn thắng với học trò - Ảnh: MINH ĐỖ

Đây đã là lần thứ hai kể từ đầu mùa, CLB Hà Nội thắng kịch tính kiểu này, sau trận thắng Ninh Bình ở thời gian bù giờ tại vòng 6.

"Triết lý chơi bóng của tôi không thay đổi. Các cầu thủ CLB Hà Nội luôn tuân thủ kế hoạch, duy trì việc gây áp lực lên đối phương dù bị dẫn trước và thiếu người, những bàn thắng đã đến", HLV Harry Kewell nói về trận thắng cảm xúc vừa rồi.

Khi được hỏi về khả năng đua vô địch, chiến lược gia người Úc cho hay: "Năm nay, các tiếp cận trận đấu của các đội V-League đã rất khác. Họ quyết liệt ngay từ đầu, nên để có trận thắng thì không dễ dàng. Tôi nghĩ các HLV khác sẽ thấy rất hào hứng với mùa giải này".

CLB Hà Nội có thể không nhiều ngôi sao như các đối thủ khác, nhưng vẫn có đội hình đủ chất lượng để cạnh tranh. Họ vẫn có những nòng cốt của đội tuyển Việt Nam như trung vệ Nguyễn Thành Chung, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh, tiền vệ Nguyễn Hai Long, tiền đạo Đỗ Hoàng Hên (đang chờ bình phục chấn thương). Tuy lối đá chưa nhuần nhuyễn, chưa ra hình hài, nhưng họ vẫn có những cá nhân đủ khả năng xoay chuyển cục diện.

Các ngoại binh, tân binh của Hà Nội đang cho thấy khả năng thích nghi và hòa nhập. Và một khi tất cả "vào phom", hình hài về thế lực giàu truyền thống của Hà Nội sẽ trở lại đường đua vô địch.

Công An Hà Nội đang phải căng mình chinh chiến nhiều đấu trường, chỉ cần mắc sai sót dù nhỏ, họ sẽ mở ra cơ hội cho các đối thủ thay đổi trật tự V-League. Đó sẽ là lúc CLB Hà Nội chớp lấy thời cơ.