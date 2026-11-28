CLB Hà Nội với 10 người đã giữ tỉ số 2-1 đến cuối trận. Chiến thắng này giúp họ vượt qua chính Hà Tĩnh để lần đầu chen chân vào tốp 4 bảng xếp hạng V-League 2026 - 2027 - Ảnh: MINH ĐỖ