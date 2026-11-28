Hồ Thanh Minh mang lại cảm xúc vỡ òa cho các cầu thủ và HLV của CLB Hà Nội - Ảnh: MINH ĐỖ

Tối 28-11, CLB Hà Nội tạo ra cuộc lội ngược dòng không tưởng trước Hà Tĩnh trên sân Hàng Đẫy, thuộc vòng 9 LPBank V-League 2026 - 2027.

Đội bóng thủ đô chơi bế tắc từ đầu trận, bị dẫn 1 bàn đến phút 82 thì mất người do thẻ đỏ. Tưởng như CLB Hà Nội sẽ thua trận thì quyết định thay người của HLV Harry Kewell đã tạo ra bước ngoặt xoay chuyển cục diện.

HLV Harry Kewell hạnh phúc

Chỉ trong 4 phút từ 83 đến 86, tiền đạo dự bị Hồ Thanh Minh ghi liền 2 bàn bằng các tình huống sút và đánh đầu cận thành, giúp CLB Hà Nội thắng ngược 2-1 và lần đầu vươn lên tốp 4 bảng xếp hạng từ đầu mùa.

HLV Harry Kewell cảm kích chia sẻ sau trận: "Tôi thực sự biết ơn Hồ Thanh Minh, hạnh phúc khi thấy cậu ấy ghi những bàn thắng rất quan trọng trong trận hôm nay.

Từ lần đầu gặp Thanh Minh ở đầu mùa giải, tôi đã thấy ấn tượng với tính cách rất riêng của cậu ấy. Dù có ít cơ hội ra sân, Thanh Minh chưa bao giờ than phiền. Cậu ấy đã làm việc chăm chỉ để được góp mặt trong đội hình, rồi lại tiếp tục nỗ lực để có cơ hội thi đấu, và giờ đây, cậu ấy đang tận dụng rất tốt những cơ hội đó".

HLV Kewell cho biết việc tung Hồ Thanh Minh vào sân ở thời khắc cam go xuất phát từ niềm tin của ông về cuộc lội ngược dòng mà cậu học trò có khả năng sắm vai định đoạt cục diện. Thanh Minh chỉ cao 1,7m, nhưng đã làm được điều mà các tiền đạo ngoại trận này không làm được.

"Tôi cho rằng Thanh Minh là một trong những cầu thủ tiến bộ nhất mà tôi từng thấy tại CLB Hà Nội mùa giải này. Cậu ấy đã nỗ lực rất nhiều. Làm việc với Thanh Minh là niềm vui của chúng tôi. Là HLV, tôi luôn ưa thích những cầu thủ có khát khao như vậy", HLV Harry Kewell trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ.

Hồ Thanh Minh (trái) sắm vai người hùng CLB Hà Nội - Ảnh: MINH ĐỖ

Hồ Thanh Minh - "dị nhân" xứ Huế

Hồ Thanh Minh sinh năm 2000 tại Huế, từng là VĐV bóng chuyền và điền kinh, mãi đến năm 17 tuổi mới theo bóng đá chuyên nghiệp (năm 2021 ở CLB Huế).

Thanh Minh gia nhập CLB Hà Nội từ năm 2024 nhưng ít được thi đấu, chuyển sang khoác áo các đội PVF-CAND (nay là Công An Nhân Dân) và Bình Phước (nay là Đồng Nai), trước khi trở lại đội bóng thủ đô đầu mùa giải 2026 - 2027.

Mùa này, Thanh Minh cũng ít được đá, chỉ mới được trao cơ hội đá 3 trận vòng 4, 5 và 6, thường xuyên bỏ lỡ cơ hội ghi bàn.

Nhưng đến trận gặp Hà Tĩnh, Thanh Minh sắm vai người hùng, ghi liền 2 bàn giúp CLB Hà Nội hồi sinh, trở lại đường đua vô địch với vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng sau vòng 9. Đây cũng là lần đầu tiên Thanh Minh ghi bàn cho đội bóng thủ đô.

Với sự nghiệp cấp đội tuyển, Hồ Thanh Minh chỉ mới khoác áo U23 Việt Nam. Anh là thành viên lứa U23 giành huy chương vàng bóng đá nam SEA Games 31 dưới thời HLV Park Hang Seo.

Với chiều cao vỏn vẹn 1,7m, Hồ Thanh Minh rất thiệt thòi khi đá vị trí tiền đạo. Nhưng với tinh thần lạc quan, quyết tâm, kiên trì, thái độ chuyên nghiệp, Thanh Minh ghi điểm mạnh với HLV Harry Kewell và ngày càng khẳng định mình trong đội hình CLB Hà Nội.