Bà Ngô Thị Hiền, Chủ tịch UBND phường Nhiêu Lộc, trò chuyện cùng các em nhỏ tại điểm trường mới - Ảnh: D.P.

Sáng 19-11, phường Nhiêu Lộc tổ chức khánh thành công trình mở rộng Trường mầm non Họa Mi, phân hiệu 1, nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và triển khai Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Theo ông Lê Thành Quốc - Phó chủ tịch UBND phường Nhiêu Lộc, trong quá trình phát triển, Đảng và Nhà nước luôn coi giáo dục và đào tạo cùng khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu. Giáo dục mầm non là bậc học đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển toàn diện của con người.

Trong khi phường Nhiêu Lộc ngày càng phát triển, dân số tăng nhanh, nhu cầu chăm sóc, nuôi dưỡng và học tập của trẻ ngày càng lớn, cơ sở vật chất hiện có của Trường mầm non Họa Mi phân hiệu 1 chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiếp nhận trẻ và yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục.

Từ thực tế này, phường đã khẩn trương triển khai thủ tục tạm giao cơ sở nhà đất số 6B Trần Quang Diệu, vốn là trụ sở làm việc của Phòng Văn hóa, Xã hội phường, cho Trường mầm non Họa Mi.

Phường đồng thời sửa chữa, mở rộng các phòng và kết nối cơ sở này với trường mầm non liền kề, giúp tăng khả năng tiếp nhận trẻ từ 3-5 tuổi.

Ông Quốc cho biết công trình hoàn thành, bàn giao cho nhà trường đúng dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền phường đối với giáo dục.

Năm 2027, phường tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh các điểm trường của Trường mầm non Họa Mi, tạo điều kiện để nhà trường và giáo viên thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ.

Thành ủy viên, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng (thứ 2 từ trái qua) và ông Võ Văn Đức, Bí thư Đảng ủy Chủ tịch HĐND phường Nhiêu Lộc (thứ 2 từ phải qua) cùng bà Ngô Thị Hiền, Chủ tịch UBND phường Nhiêu Lộc, trò chuyện cùng hiệu trưởng Trường mầm non Họa Mi - Ảnh: D.P.

Các cô giáo cùng các em nhỏ vui vẻ ở điểm trường mới - Ảnh: D.P.