Chuyện những người nông dân ở Cà Mau mưa mà đi rửa đường

Với máy xịt như thế này, mỗi ngày nhiều người thay phiên nhau làm cũng được khoảng 1km - Ảnh: THANH HUYỀN

Công việc tưởng chừng ngược đời ấy lại đang âm thầm mang lại sự an toàn cho biết bao lượt người qua lại mỗi ngày.

Nỗi lo cho những người sơ sẩy một chút là té xe

"Hơn chục năm trước, những con đường bê tông nông thôn xóm mình vừa hoàn thành xong còn chưa kịp vui hết niềm vui có đường mới thì nỗi lo khác lại tìm đến. Mùa nắng thì không sao, nhưng chỉ cần vài ba trận mưa đầu mùa trút xuống, lớp rong rêu bám sâu dưới nền xi măng lại trồi lên xanh mướt, trơn như mỡ.

Người bán hàng rong, người đi chợ, đám trẻ nhỏ chạy xe đạp đi học... cứ sơ sẩy một chút là cả người lẫn xe nhào xuống đường", anh Nguyễn Công Danh, ấp Thành Vọng mở màn câu chuyện.

Chứng kiến cảnh nhiều người ngã xoạch xoạch trước cửa nhà mình, có hôm có người chảy máu, xe hư, có hôm học sinh ướt nhẹp hết sách vở, nhóm nông dân trong ấp Thành Vọng, xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau không đành lòng.

"Mấy anh em ngồi lại bàn tính rồi cả nhóm đồng tình: 'Sức mình có, bỏ ra xíu công chuyện chứ có mất mát gì đâu", ông Dương Văn Thuận kể lại.

Cắt cỏ, dọn dẹp cây cối là công việc thường xuyên của nhóm - Ảnh: THANH HUYỀN

Nói là làm, họ tự nguyện rủ nhau góp gom từng đồng tiền túi. Người vài trăm nghìn, người có điều kiện hơn thì góp bạc triệu, quyết mua cho bằng được cái máy rửa xe công suất lớn cùng vài chục mét dây dẫn.

"Ban đầu tưởng đơn giản, nhưng khi bắt tay vào làm mới thấy lắm gian nan. Muốn xịt sạch rong rêu bám chặt lâu ngày trên bê tông cũng khó lắm.

Chờ nắng lên xịt thì tốn nước mà rong lại bám chặt khó tróc. Chỉ có canh lúc trời vừa mưa xong thì xịt để dễ tróc do khi ấy lớp rong rêu thấm nước mềm ra", ông Nguyễn Công Danh, ấp Thành Vọng giải thích.

Dưới áp lực vòi xịt cao áp, nhiều rong bám trên đường đã trôi đi - Ảnh: THANH HUYỀN

Thế là thành lệ, cứ hễ thấy mây đen kéo tới, mưa rào trút xuống là mấy anh em lại chuẩn bị máy móc, dây nhợ sẵn sàng. Mưa vừa ngớt hạt, tiếng động cơ máy xịt rửa lại vang lên khắp các xóm làng.

Người ôm vòi phun áp lực cao hì hục xịt phăng lớp rong xanh, người cầm chổi tre phía sau cào quét lớp bùn đất, nước bẩn văng tung tóe. Nhìn cảnh những người đàn ông chân chất lưng đẫm mồ hôi mà tay vẫn cầm chặt vòi xịt miệt mài, ai đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn.

Từ những điều tiếng ban đầu đến những lần tiếp sức rửa đường hiện tại

Nhưng chuyện đời đâu phải lúc nào cũng toàn lời hay ý đẹp. Thời gian đầu, bên cạnh những ánh mắt cảm thông và lời khen ngợi của hàng xóm, không ít lời ra tiếng vào nghi ngại.

"Có người đi qua bấm còi inh ỏi rồi buông câu cộc lốc: Mấy ông này rảnh rỗi làm chuyện tào lao, khùng điên! Có người lại bảo nhóm thích chơi ngông, ăn cơm nhà lo chuyện thiên hạ để lấy tiếng", ông Dương Văn Thuận, thành viên của nhóm chia sẻ.

Máy xịt tận dụng nước từ vuông tôm, điện từ nhà dân - Ảnh: THANH HUYỀN

Mặc kệ những lời dèm pha, nhóm nông dân chỉ xua tay cười trừ. Họ bảo miệng đời ai nói sao thì nghe vậy, mình làm việc thiện từ tâm thì việc gì phải để bụng cho nặng lòng. Lời chê bai không làm họ chùn bước, mà lời tán thưởng cũng chẳng khiến họ tự mãn.

"Họ làm nhiệt tình lắm, không có lịch cố định, miễn đâu có rong là có họ, bền bỉ suốt nhiều năm qua nhiều người dân xóm làng này hưởng lợi nhiều từ việc làm của họ.

Người có điều kiện thì làm cà phê, trà đường cho uống, người không có điều kiện cũng có ly trà đá, nước lạnh. Nhà nào cũng nhiệt tình hỗ trợ điện để họ làm", bà Phạm Hồng Ngoan nói.

Những đoạn đường sạch bóng đảm bảo an toàn cho mọi người lưu thông của mọi người - Ảnh: THANH HUYỀN

Những vết rong rêu trơn trượt trên đường nông thôn đã được xịt sạch bóng. Những vụ tai nạn té ngã vô lý do đường trơn giảm hẳn.

Dần dần, thấy được cái tâm và hiệu quả thực sự từ công việc "vô tiền khoáng hậu" này, nhiều người từng gièm pha trước đây cũng tự giác xắn tay áo ra hỗ trợ, người cho nhờ nguồn điện, người kéo giùm ống nước, người lại mang ra bình trà đá mát rượi tiếp sức.

Với những người nông dân ấy, phần thưởng lớn nhất sau những giờ lao động mệt nhọc không phải là bằng khen hay sự ghi danh, mà đơn giản chỉ là cảm giác bình yên trong lòng khi thấy xe của bà con đi lại được an toàn.