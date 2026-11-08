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Chuyên gia nước ngoài khảo sát thực địa khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ

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CAM LY
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CAM LY
CAM LY
ĐẶNG LINH
ĐẶNG LINH

Các chuyên gia nhận định Cần Giờ còn nhiều tiềm năng để phát triển, nơi đây có thể là một hình mẫu mà các khu dự trữ sinh quyển trên khắp thế giới hoặc những nơi có nỗ lực bảo tồn thiên nhiên có thể học hỏi.

Chuyên gia nước ngoài ấn tượng với cách “Cần Giờ phát triển song song với bảo tồn” - Ảnh 1.

Rừng ngập mặn Cần Giờ - Ảnh: BTC

Ngày 8-11, UBND TP.HCM tổ chức cho đoàn đại biểu quốc tế thuộc Mạng lưới Khu dự trữ sinh quyển ven biển và hải đảo thế giới (WNICBR) khảo sát thực địa tại khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ.

Có mặt trong chuyến tham quan, ông Kwang Sub Jang, thành viên Ban Thư ký Jeju thuộc WNICBR, bày tỏ sự ấn tượng với cách nơi đây đang vận hành.

Chuyến tham quan nằm trong khuôn khổ Hội nghị thường niên lần thứ 13 năm 2026 Mạng lưới các Khu dự trữ sinh quyển thế giới ven biển và hải đảo với sự tham dự của 85 đại biểu, trong đó có 34 đại biểu quốc tế đến từ 16 quốc gia.

Sau khi tìm hiểu về hệ sinh thái rừng ngập mặn và công tác quản lý, bảo tồn tại Cần Giờ, ông Kwang Sub Jang bày tỏ một khu dự trữ sinh quyển không chỉ có thiên nhiên mà còn cần có sự hiện diện của con người. Vì vậy, phát triển đô thị là xu hướng tất yếu, nhưng phải đi cùng bảo tồn hệ sinh thái và bảo đảm sinh kế cho cộng đồng địa phương.

“Cách Cần Giờ kết hợp giữa bảo tồn thiên nhiên và các hoạt động phát triển có thể mang lại kinh nghiệm hữu ích cho những khu dự trữ sinh quyển khác trên thế giới”, vị đại diện Ban Thư ký Jeju phân tích.

Lần đầu tiên có dịp tham quan một khu rừng ngập mặn, đại biểu Lauren Matthews (29 tuổi), Giám đốc phụ trách các vấn đề thanh thiếu niên của Khu dự trữ sinh quyển Cape Winelands (Nam Phi), bày tỏ cảm xúc ấn tượng trước hệ sinh thái tự nhiên tại Cần Giờ.

Nữ đại biểu cho rằng bảo vệ rừng ngập mặn có ý nghĩa quan trọng, không chỉ bởi khả năng hấp thụ, lưu trữ carbon mà còn bởi những giá trị đa dạng sinh học mà hệ sinh thái này mang lại.

“Tôi mong muốn có dịp trở lại Cần Giờ, dành nhiều thời gian trải nghiệm rừng ngập mặn và tìm hiểu sâu hơn về văn hóa, đời sống của cộng đồng địa phương”, chị Lauren Matthews chia sẻ.

Ở góc độ quản lý, tiến sĩ Huỳnh Đức Hoàn - Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng TP.HCM, Phó trưởng Ban Quản lý Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ - chia sẻ việc đầu tư cơ sở hạ tầng, khai thác tiềm năng của khu dự trữ sinh quyển là cần thiết, song phải bảo đảm hài hòa giữa phát triển đô thị và bảo tồn hệ sinh thái.

Bên cạnh giá trị về lâm sản và môi trường, rừng ngập mặn Cần Giờ còn có tiềm năng lớn về du lịch sinh thái.

“Đặc biệt, phát triển du lịch gắn với cộng đồng địa phương không chỉ tạo thêm sinh kế cho người dân mà còn khuyến khích họ tham gia quản lý, gìn giữ hệ sinh thái. Đây cũng là một trong những hướng đi để TP.HCM từng bước xây dựng Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ trở thành khu dự trữ sinh quyển kiểu mẫu”, ông Hoàn khẳng định.

Cần Giờ là khu dự trữ sinh quyển đầu tiên của Việt Nam được UNESCO công nhận vào năm 2000.

Mục đích chuyến khảo sát nhằm giúp các đại biểu quốc tế tìm hiểu thực tế hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ, ghi nhận những nỗ lực và cách thức cộng đồng địa phương tham gia bảo vệ môi trường, gìn giữ đa dạng sinh học, phát triển sinh kế gắn với thiên nhiên. Qua đó chia sẻ kinh nghiệm và lan tỏa mô hình bảo tồn gắn với phát triển bền vững đến các khu dự trữ sinh quyển trên thế giới.

Chuyên gia nước ngoài ấn tượng với cách “Cần Giờ phát triển song song với bảo tồn” - Ảnh 2.

Một góc trong rừng ngập mặn Cần Giờ - Ảnh: BTC

Chuyên gia nước ngoài ấn tượng với cách “Cần Giờ phát triển song song với bảo tồn” - Ảnh 3.

Làng nghề truyền thống tại Cần Giờ - Ảnh: BTC

Chuyên gia nước ngoài ấn tượng với cách “Cần Giờ phát triển song song với bảo tồn” - Ảnh 4.

Đoàn đại biểu quốc tế tham dự hội nghị chăm chú lắng nghe giới thiệu bản đồ và hệ sinh thái tại Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ trong chương trình khảo sát thực địa - Ảnh: CAM LY

Chuyên gia nước ngoài ấn tượng với cách “Cần Giờ phát triển song song với bảo tồn” - Ảnh 5.

2 du khách quốc tế cùng trao đổi, thảo luận về đặc trưng sinh thái và công tác bảo tồn tại Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn ở Cần Giờ - Ảnh: CAM LY

Chuyên gia nước ngoài ấn tượng với cách “Cần Giờ phát triển song song với bảo tồn” - Ảnh 6.

Các đại biểu cùng tham quan phòng trưng bày Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ - Ảnh: CAM LY

Chuyên gia nước ngoài ấn tượng với cách “Cần Giờ phát triển song song với bảo tồn” - Ảnh 7.

Trước khi tham quan, các đại biểu còn được trải nghiệm các hoạt động du lịch cộng đồng tại đảo Thiềng Liềng - Ảnh: ĐẶNG LINH

Chuyên gia nước ngoài ấn tượng với cách “Cần Giờ phát triển song song với bảo tồn” - Ảnh 8.

Hướng dẫn viên giới thiệu lịch sử và phát triển xã Cần Giờ tới các đại biểu trong và ngoài nước - Ảnh: CAM LY

Chuyên gia nước ngoài ấn tượng với cách “Cần Giờ phát triển song song với bảo tồn” - Ảnh 9.

Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại khu sản xuất muối hột trên đảo Thiềng Liềng - Ảnh: ĐẶNG LINH

Chuyên gia nước ngoài ấn tượng với cách “Cần Giờ phát triển song song với bảo tồn” - Ảnh 10.

Làm muối tại Cần Giờ - Ảnh: BTC

Chuyên gia nước ngoài ấn tượng với cách “Cần Giờ phát triển song song với bảo tồn” - Ảnh 11.

Thu hoạch muối - Ảnh: BTC

Chuyên gia nước ngoài ấn tượng với cách “Cần Giờ phát triển song song với bảo tồn” - Ảnh 13.TP.HCM định hướng Cần Giờ là đô thị biển xanh, gắn với bảo tồn hệ sinh thái

TP.HCM định hướng phát triển Cần Giờ trở thành không gian đô thị biển xanh, thông minh, thân thiện với môi trường, gắn với bảo tồn hệ sinh thái, phát triển du lịch sinh thái và nâng cao chất lượng sống của người dân.

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CAM LY - ĐẶNG LINH
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    Chủ đề: xã Cần Giờ Ban Quản lý rừng phòng hộ , đặc dụng TP. HCM unesco đảo Thiềng Liềng

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