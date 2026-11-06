TP.HCM định hướng Cần Giờ là đô thị biển xanh, gắn với bảo tồn hệ sinh thái

Du lịch giữa rừng ngập mặn - Ảnh: BTC

Đó là khẳng định của ông Bùi Minh Thạnh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM tại Hội nghị lần thứ 13 của Mạng lưới các khu Dự trữ sinh quyển thế giới ven biển và hải đảo (WNICBR) do TP.HCM tổ chức sáng 6-11 với chủ đề: "Cân bằng phát triển đô thị với phát triển bền vững môi trường tại các khu Dự trữ sinh quyển ven biển và hải đảo".

Cần Giờ là tài sản vô giá của TP.HCM

Tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhận định thế giới đang đứng trước những thách thức ngày càng lớn từ biến đổi khí hậu, nước biển dâng, suy giảm đa dạng sinh học và áp lực đô thị hóa.

"Trong bối cảnh đó, chúng ta cần một cách tiếp cận phát triển mới, trong đó bảo tồn thiên nhiên không đối lập với tăng trưởng kinh tế, mà trở thành nền tảng của sự thịnh vượng bền vững.

Các khu Dự trữ sinh quyển thế giới chính là những mô hình tiêu biểu cho cách tiếp cận này, nơi con người và thiên nhiên cùng tồn tại, cùng phát triển; nơi tri thức khoa học, chính sách quản trị và sự tham gia của cộng đồng được kết nối vì những mục tiêu chung", ông Thạnh phân tích.

Dọn dẹp rác thải nhựa ven biển Cần Giờ - Ảnh: BTC

Theo ông Thạnh, sau khi mở rộng không gian phát triển, với diện tích trên 6.700km² và dân số hơn 14 triệu người, TP.HCM đang đứng trước những cơ hội lớn để phát triển kinh tế, đô thị và kinh tế biển. Đồng thời mang trách nhiệm lớn hơn trong bảo vệ môi trường và gìn giữ các hệ sinh thái tự nhiên.

Trong đó, khu Dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ được UNESCO công nhận năm 2000 là tài sản thiên nhiên vô giá của TP.HCM.

"TP.HCM định hướng phát triển Cần Giờ trở thành không gian đô thị biển xanh, thông minh, thân thiện với môi trường, gắn với bảo tồn hệ sinh thái, phát triển du lịch sinh thái và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Chúng tôi xác định giá trị của một đô thị hiện đại không chỉ nằm ở những công trình được xây dựng, mà còn ở những giá trị thiên nhiên được gìn giữ cho các thế hệ tương lai" - ông Thạnh nói.

Đồng thời ông khẳng định, TP.HCM kiên định quan điểm không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế, sẽ lấy bảo tồn thiên nhiên làm nền tảng để kiến tạo một mô hình phát triển xanh, có trách nhiệm và bền vững.

Hoạt động đánh bắt thuỷ hải sản tại khu Dự trữ sinh quyển thế giới rừng ngập mặn Cần Giờ - Ảnh: BTC

Phát triển ven biển là vấn đề nóng

Chia sẻ tại hội nghị, ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam - cũng nhận định Cần Giờ là một địa điểm mang ý nghĩa đặc biệt để tổ chức chuỗi sự kiện này.

Ông Jonathan Wallace Baker nhắc lại khi các tình nguyện viên bắt đầu trồng lại rừng ngập mặn ở đây vào cuối những năm 1970, phần lớn cánh rừng đã bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh. Hạt giống đước được mang về từ Cà Mau, và chỉ vài chục năm sau Cần Giờ trở thành khu dự trữ sinh quyển đầu tiên của Việt Nam được UNESCO công nhận, trước cả Cà Mau.

Ngày nay, mạng lưới khu Dự trữ sinh quyển Việt Nam đã có tổng cộng 12 khu, đứng thứ hai tại Đông Nam Á. Trong số này có 7 khu vực ven biển hoặc hải đảo, minh chứng cho tầm quan trọng của mạng lưới này đối với Việt Nam.

"UNESCO luôn sẵn sàng hỗ trợ mạng lưới bằng mọi cách có thể. Tại Việt Nam, chúng tôi đã hợp tác thực hiện các dự án với Cù Lao Chàm, Cát Bà, Cần Giờ về các chủ đề như rác thải biển và giáo dục đại dương và đạt được những kết quả tuyệt vời" - ông Jonathan Wallace Baker nói.

Rừng ngập mặn đặc trưng ở Cần Giờ - Ảnh: BTC

Nhận định về việc phát triển ven biển, ông Dương Thanh An, Phó Cục trưởng Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) - cho biết các khu vực ven biển và hải đảo là nơi đặc biệt quan trọng.

"Đây là khu vực có nhu cầu phát triển rất lớn, áp lực phát triển rất lớn . Nhu cầu phát triển của các ngành, các lĩnh vực là rất cao . Đặc biệt dưới góc độ hệ sinh thái, môi trường, thì các khu vực ven biển có sự đa dạng giá trị vô cùng quan trọng, gắn kết giữa đất liền và biển . Chính vì thế khu vực ven biển là khu vực phát triển nóng nhất, yêu cầu quản lý cao nhất và khó khăn nhất ", ông An nói.

Hình ảnh Cần Giờ - nơi định hướng là đô thị biển xanh, gắn với bảo tồn hệ sinh thái:

Khu Dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ, được UNESCO công nhận năm 2000 - Ảnh: BTC

Mảng rừng xanh Cần Giờ - Ảnh: BTC

Du khách nước ngoài thăm quan tại Cần Giờ - Ảnh: LÊ PHAN

Đường Rừng Sác chạy xuyên qua rừng ngập mặn Cần Giờ - Ảnh: LÊ PHAN

Rừng ngập mặn phục hồi mạnh mẽ sau chiến tranh - Ảnh: LÊ PHAN

Những mầm non đâm chồi, sau chiến tranh cơ quan chức năng đã đem hạt giống từ Cà Mau về phục hồi cánh rừng bị tàn phá - Ảnh: LÊ PHAN

Dòn sông uốn lượn ôm lấy rừng ngập mặn - Ảnh: LÊ PHAN

TP.HCM xác định trách nhiệm lớn hơn trong bảo vệ môi trường và gìn giữ các hệ sinh thái tự nhiên - Ảnh: BTC

Bảo tồn hệ sinh thái, phát triển du lịch sinh thái và nâng cao chất lượng sống của người dân - Ảnh: BTC