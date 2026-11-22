VinFast VF 6 mới có nhiều thay đổi đáng chú ý - Ảnh: VinFast

Trong chương trình Trên Ghế, người dẫn chương trình Đăng Nguyễn, đồng thời là chủ sở hữu một chiếc VinFast VF 6 đời cũ, đánh giá phiên bản mới có nhiều thay đổi đáng quan tâm, đặc biệt là khoảng sáng gầm, quãng đường di chuyển và trang bị tiện nghi. Tuy nhiên, mỗi phiên bản vẫn có những ưu điểm riêng.

Chủ xe VinFast VF 6 cũ đánh giá cao việc tăng khoảng sáng gầm

VinFast VF 6 mới có hai phiên bản Comfort và Premium, giá niêm yết lần lượt 646 triệu và 715 triệu đồng.

Trong khi đó, chiếc VinFast VF 6 anh Đăng Nguyễn mua trước đây có giá 749 triệu đồng. Như vậy, phiên bản Premium mới có giá niêm yết thấp hơn 34 triệu đồng.

"Tôi nghĩ đây là một con số khá đáng kể. Thông thường, mọi người kỳ vọng phiên bản mới có nhiều nâng cấp và giá bán có thể tăng. Nhưng với VF 6, giá không những không tăng mà còn thấp hơn", anh nhận xét.

Chủ xe VinFast VF 6 đời trước đưa ra những phân tích về VF 6 mới - Ảnh: Trên Ghế

VF 6 mới có khoảng sáng gầm 190mm, tăng 20mm so với mức 170mm trước đây. Chiều cao tổng thể của xe cũng tăng tương ứng, đạt 1.616mm.

Anh cho biết khoảng sáng gầm lớn hơn sẽ mang lại sự thuận tiện khi di chuyển trên những đoạn đường gồ ghề, mấp mô hoặc địa hình phức tạp. Đặc biệt, với những người có nhu cầu lắp thêm ốp bảo vệ pin, khoảng sáng gầm được nâng lên sẽ tạo thêm dư địa sử dụng.

Theo anh Đăng Nguyễn, mức 190mm cũng khá cạnh tranh khi đặt cạnh một số mẫu SUV trên thị trường, chẳng hạn Mazda CX-5 có khoảng sáng gầm 200mm.

Một thay đổi khác nằm ở thiết kế mâm xe. Thay vì kiểu mâm hợp kim có tạo hình thể thao trên VinFast VF 6 trước đây, phiên bản mới sử dụng mâm có ốp trang trí.

Anh Đăng Nguyễn cho rằng thiết kế cũ có lợi thế về thẩm mỹ, trong khi kiểu mâm mới có thể hỗ trợ khí động học và thuận tiện hơn khi muốn thay đổi phần ốp.

Động cơ phù hợp nhu cầu

Ở phiên bản mới, cả VinFast VF 6 Comfort và Premium đều sử dụng mô tơ điện công suất 174 mã lực, mô-men xoắn 250Nm. Đây là cấu hình tương đương VF 6 Eco trước đây.

VF 6 cũ chia thành Eco và Plus. Bản Plus sở hữu công suất hơn 200 mã lực. Đây được xem là điểm nhấn trên bản này, đặc biệt với những người yêu thích cảm giác tăng tốc.

Tuy nhiên, trong điều kiện sử dụng hằng ngày, mức công suất 174 mã lực là đủ đáp ứng tốt nhu cầu.

Bản mới hướng đến nhu cầu sử dụng hằng ngày hơn - Ảnh: VinFast

"Không phải ai cũng cần một động cơ hơn 200 mã lực để đi lại hằng ngày. Thực tế trong quá trình sử dụng, tôi thấy chúng ta cũng không dùng hết lượng mã lực như vậy", anh chia sẻ.

Anh cho rằng đặc tính mô-men xoắn tức thời của xe điện vẫn giúp VF 6 mới có khả năng tăng tốc linh hoạt, kể cả khi chở đủ tải.

Bên cạnh đó, VinFast VF 6 mới được trang bị pin 60kWh, với quãng đường di chuyển theo công bố đạt 510km ở bản Comfort và 480km ở bản Premium. Đây cũng là thông số khiến anh Đăng Nguyễn đánh giá cao, khi quãng đường đi được đã tăng so với bản anh đang sử dụng.

Comfort phù hợp chạy xe dịch vụ, Premium hợp với gia đình

Khi so sánh trang bị, người dẫn chương trình nhận thấy VinFast đã tạo ra sự khác biệt rõ ràng hơn giữa hai phiên bản Comfort và Premium.

Ở bản Comfort, một số trang bị được điều chỉnh so với VF 6 Eco trước đây, như số túi khí từ 4 xuống 2, màn hình trung tâm từ 12,9inch xuống 10inch và ghế chuyển sang chất liệu da pha nỉ. Hệ thống cảnh báo điểm mù và dải LED cánh chim phía trước cũng không còn.

Bù lại, phiên bản này có giá dễ tiếp cận hơn và phạm vi di chuyển công bố lên tới 510km. Theo người dẫn, đây có thể là lựa chọn phù hợp với những người ưu tiên chi phí đầu tư và quãng đường di chuyển, đặc biệt là khách hàng sử dụng xe cho mục đích kinh doanh dịch vụ.

Theo anh Đăng Nguyễn, những người có nhu cầu kết hợp sử dụng hằng ngày với chạy dịch vụ có thể chọn bản Comfort, trong khi những người có nhu cầu xe gia đình có thể chọn bản Premium - Ảnh: VinFast

Một thay đổi đáng chú ý khác là cả hai phiên bản VF 6 mới đều sử dụng hệ thống treo sau dạng thanh xoắn, thay vì liên kết đa điểm như trước.

Theo anh Đăng Nguyễn, mỗi cấu hình hệ thống treo đều có những đặc điểm riêng. Hệ thống treo đa điểm có lợi thế về khả năng vận hành, trong khi thanh xoắn có cấu tạo đơn giản và có thể thuận tiện hơn trong bảo dưỡng.

Trong khi đó, VinFast VF 6 Premium mới được bổ sung một số tiện nghi đáng chú ý như cốp điện, chìa khóa kỹ thuật số, hỗ trợ lái khi tắc đường và cảm biến đỗ xe phía trước. Xe còn sở hữu hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS, màn hình trung tâm lớn, lọc không khí Combi PM 1.0 và hệ thống âm thanh 8 loa.

"Tôi nghĩ phiên bản đáng mua nhất của VF 6 mới vẫn là Premium. Nếu mua xe để sử dụng cho gia đình, tôi nghiêng về phiên bản này vì có nhiều trang bị tiện nghi và an toàn chủ động hơn", anh Đăng Nguyễn nhận xét.