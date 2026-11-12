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VinFast VF 5 mới ra mắt: Giá 540 triệu, đi tới 370km/sạc, nhiều nâng cấp

tác giả
MINH SƠN
MINH SƠN
MINH SƠN

VinFast VF 5 mới chính thức mở bán tại Việt Nam với hai phiên bản Green và Premium, giá lần lượt 460 triệu và 540 triệu đồng.

VinFast VF 5 mới ra mắt: Giá 540 triệu, đi tới 370km/sạc, nhiều nâng cấp đáng chú ý - Ảnh 1.

VinFast VF 5 mới chính thức mở bán tại Việt Nam với hai phiên bản - Ảnh: VinFast

Ngày 12-11, VinFast chính thức nhận đặt cọc VF 5 phiên bản nâng cấp tại Việt Nam. Lần này, VinFast VF 5 được thay đổi đáng kể từ ngoại thất, nội thất đến hệ truyền động.

Theo website chính thức của VinFast, VF 5 mới có hai phiên bản Green và Premium, giá lần lượt 460 triệu và 540 triệu đồng, đã bao gồm pin. So với VF 5 Plus hiện hành có giá 496 triệu đồng, bản Green mới rẻ hơn 36 triệu đồng, trong khi bản Premium cao hơn 44 triệu đồng.

VinFast VF 5 mới thay đổi mạnh

VF 5 mới có kích thước dài và rộng lần lượt 3.987 x 1.772 (mm), tăng tương ứng 20mm và 49mm so với bản hiện hành. Chiều cao bản Premium là 1.595mm, trong khi bản Green thấp hơn 8mm, ở mức 1.587mm.

Ngoại thất được làm mới theo hướng vuông vắn hơn, nổi bật với cụm đèn chiếu sáng thanh mảnh và đặt thấp. Đèn hậu và cản sau cũng được thiết kế lại.

Cả hai phiên bản đều sử dụng đèn LED. Tuy nhiên, bản Green trang bị mâm thép 16 inch kèm ốp, trong khi Premium có mâm hợp kim 17 inch.

VinFast VF 5 mới ra mắt: Giá 540 triệu, đi tới 370km/sạc, nhiều nâng cấp đáng chú ý - Ảnh 2.
VinFast VF 5 mới ra mắt: Giá 540 triệu, đi tới 370km/sạc, nhiều nâng cấp đáng chú ý - Ảnh 3.
VinFast VF 5 mới ra mắt: Giá 540 triệu, đi tới 370km/sạc, nhiều nâng cấp đáng chú ý - Ảnh 4.
VinFast VF 5 mới ra mắt: Giá 540 triệu, đi tới 370km/sạc, nhiều nâng cấp đáng chú ý - Ảnh 5.

VF 5 mới có ngoại hình khác biệt đáng kể so với phiên bản đang bán - Ảnh: VinFast

Bên trong, khoang lái được thiết kế lại với bảng táp-lô mới, màn hình giải trí trung tâm 10 inch. Bệ trung tâm cũng thay đổi, bổ sung các ngăn chứa đồ và sạc điện thoại không dây trên bản Premium.

Cả hai phiên bản đều có điều hòa tự động. Bản Green được trang bị phanh tay điện tử, cần số sau vô lăng và hệ thống âm thanh hai loa.

Sự khác biệt đáng kể nằm ở trang bị an toàn. Trong khi VF 5 Green có hai túi khí, phiên bản Premium được nâng lên sáu túi khí.

VinFast VF 5 mới ra mắt: Giá 540 triệu, đi tới 370km/sạc, nhiều nâng cấp đáng chú ý - Ảnh 6.
VinFast VF 5 mới ra mắt: Giá 540 triệu, đi tới 370km/sạc, nhiều nâng cấp đáng chú ý - Ảnh 7.
VinFast VF 5 mới ra mắt: Giá 540 triệu, đi tới 370km/sạc, nhiều nâng cấp đáng chú ý - Ảnh 8.
VinFast VF 5 mới ra mắt: Giá 540 triệu, đi tới 370km/sạc, nhiều nâng cấp đáng chú ý - Ảnh 9.

Khoang lái VinFast VF 5 mới được thiết kế lại theo hướng hiện đại hơn - Ảnh: VinFast

Chung động cơ, khác biệt về pin

Cả VinFast VF 5 Green và Premium đều sử dụng mô-tơ điện công suất tối đa 72kW, tương đương 97 mã lực, cùng mô-men xoắn cực đại 180Nm.

VinFast VF 5 mới ra mắt: Giá 540 triệu, đi tới 370km/sạc, nhiều nâng cấp đáng chú ý - Ảnh 10.

Xe có phạm vi hoạt động tối đa 370km/sạc - Ảnh: VinFast

So với VF 5 Plus hiện hành có công suất 100kW và mô-men xoắn 135Nm, động cơ trên bản Premium mới giảm công suất nhưng tăng sức kéo.

Khác biệt lớn nhất giữa hai phiên bản mới nằm ở bộ pin. VF 5 Green sử dụng pin dung lượng khả dụng 37,23kWh, cho phạm vi hoạt động 320km theo tiêu chuẩn NEDC.

Trong khi đó, bản Premium có pin lớn hơn, dung lượng 43kWh, cho phép di chuyển 370km sau mỗi lần sạc đầy theo cùng tiêu chuẩn.

Cả hai phiên bản đều hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 60kW, sạc AC tối đa 6,6kW và có bốn chế độ phanh tái sinh. Pin được bảo hành 8 năm.

VinFast VF 5 mới ra mắt: Giá 540 triệu, đi tới 370km/sạc, nhiều nâng cấp đáng chú ý - Ảnh 11.
VinFast VF 5 mới ra mắt: Giá 540 triệu, đi tới 370km/sạc, nhiều nâng cấp đáng chú ý - Ảnh 12.
VinFast VF 5 mới ra mắt: Giá 540 triệu, đi tới 370km/sạc, nhiều nâng cấp đáng chú ý - Ảnh 13.
VinFast VF 5 mới ra mắt: Giá 540 triệu, đi tới 370km/sạc, nhiều nâng cấp đáng chú ý - Ảnh 14.
VinFast VF 5 mới ra mắt: Giá 540 triệu, đi tới 370km/sạc, nhiều nâng cấp đáng chú ý - Ảnh 15.

Một số hình ảnh của phiên bản Green - Ảnh: VinFast

VF 5 là mẫu SUV điện cỡ A của VinFast, bắt đầu nhận đặt cọc tại Việt Nam từ tháng 12-2022.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, hãng đã bàn giao 30.420 xe VF 5, bao gồm biến thể Herio Green dành cho kinh doanh dịch vụ. Đây tiếp tục là một trong những dòng xe đóng góp doanh số lớn nhất cho VinFast tại Việt Nam.

Ngoài thị trường trong nước, VF 5 phiên bản mới cũng dự kiến được phân phối tại Ấn Độ, nơi những chiếc xe thử nghiệm đã xuất hiện trên đường.

VinFast VF 5 mới ra mắt: Giá 540 triệu, đi tới 370km/sạc, nhiều nâng cấp đáng chú ý - Ảnh 16.'Tesla có cơ hội ở Việt Nam, nhưng VinFast là tường thành quá lớn'

Tesla bắt đầu tuyển dụng nhân sự tại Việt Nam sau khi thành lập công ty ở TP.HCM. Hãng xe điện Mỹ chuẩn bị gia nhập thị trường ô tô điện lớn nhất Đông Nam Á, nơi VinFast đang chiếm ưu thế về doanh số và hạ tầng trạm sạc.

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MINH SƠN
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    Chủ đề: Xe điện VINFAST VinFast VF 5 Giá xe Vinfast

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