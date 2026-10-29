Sức hút từ 3 mẫu xe mới của VinFast sau nửa năm ra mắt

VF 2 thu hút sự quan tâm lớn của khách hàng - Ảnh: DNCC

Chưa đầy nửa năm qua, VinFast lần lượt giới thiệu VF 8 thế hệ mới (SUV cỡ D), VF 2 (xe đô thị cỡ nhỏ) và mở cọc bán tải VF Wild. Theo đại diện hãng, tổng lượng đơn đặt hàng và đặt cọc của cả ba dòng xe đã vượt mốc 52.000 đơn chỉ sau thời gian ngắn mở bán, cho thấy sức hút của loạt sản phẩm mới.

VF 8 mới: Nâng cấp từ nền tảng vận hành

Thế hệ sản phẩm mới của VinFast đang cho thấy bước nhảy lớn về công nghệ - Ảnh: DNCC

VF 8 thế hệ mới cho thấy hướng phát triển của VinFast ở phân khúc SUV điện cỡ D không chỉ dừng ở việc làm mới một sản phẩm hiện có. Những thay đổi bên cạnh thiết kế còn nằm ở nền tảng vận hành, từ khung gầm, hệ thống giảm chấn thích ứng đến phần mềm điều khiển và quản lý nhiệt…



Theo công bố của VinFast, trong 8 ngày mở cọc sớm, từ 27-5 đến 3-6-2026, VF 8 thế hệ mới nhận 12.728 đơn đặt hàng. Đến tháng 10, mẫu xe tiếp tục được ghi nhận tại Car Choice Awards (CCA) 2026 với giải thưởng "Xe thuần điện mới của năm".

VF 8 thế hệ mới thắng giải "Xe thuần điện mới của năm" tại Car Choice Awards 2026 - Ảnh: DNCC

Nhà báo Nguyễn Thúc Hoàng Linh, quản trị Nhóm Cộng đồng xe điện Việt Nam và thành viên hội đồng thẩm định CCA năm nay, đánh giá VF 8 mới là một bước chuyển mình hoàn toàn.

Theo ông, những thay đổi trên xe hướng đến cả yêu cầu của thị trường quốc tế lẫn nhu cầu sử dụng thực tế tại Việt Nam, đồng thời bổ sung các giá trị thiết thực cho người dùng đô thị với mức giá hợp lý.

Nhận định này đặt trọng tâm vào một khía cạnh, rằng nâng cấp chỉ thực sự có ý nghĩa khi công nghệ được chuyển hóa thành trải nghiệm tốt hơn và phù hợp hơn với người sử dụng. Đây cũng là điểm khiến VF 8 thế hệ mới giành được nhiều sự đón nhận ngay sau khi ra mắt.

VF 2: Thu hẹp khoảng cách xe máy và ô tô

VF 2 là mẫu ô tô dễ tiếp cận trên thị trường - Ảnh: DNCC

Nếu VF 8 tập trung vào việc nâng cấp trải nghiệm ở phân khúc SUV cỡ D, VF 2 đi theo hướng khác khi đặt khả năng tiếp cận số đông lên hàng đầu.



Mẫu xe này có cấu hình 2 cửa, 4 chỗ ngồi, tầm hoạt động khoảng 210 km (NEDC) và giá 188 triệu đồng đã bao gồm pin, chưa tính ưu đãi. VF 2 nhận 28.742 đơn đặt cọc chỉ trong 72 giờ (theo công bố của VinFast).

Với mức giá tương đương hai xe tay ga cao cấp cùng kích thước nhỏ gọn, VF 2 hướng đến nhu cầu đi lại hằng ngày trong đô thị, phù hợp với người mua xe lần đầu hoặc nhóm khách hàng cần phương tiện cơ bản.

Tuy nhiên, mức giá dễ tiếp cận không phải lợi thế duy nhất của VF 2. Mẫu xe nhỏ đồng thời lọt Top 5 đề cử tại Car Choice Awards 2026 ở 2 hạng mục "Xe thuần điện mới của năm" và "Xe cho phái nữ của năm". Điều đó cho thấy sức hút của mẫu xe còn được đặt trong mối quan tâm về sản phẩm và khả năng đáp ứng nhu cầu của những nhóm khách hàng khác nhau.

VF Wild: Bước đi mới về công nghệ truyền động

Với công nghệ truyền động mới, VF Wild thu hút sự quan tâm từ đông đảo người dùng - Ảnh: DNCC

VF Wild mở rộng danh mục của VinFast sang phân khúc bán tải, với hệ truyền động điện mở rộng phạm vi (REEV). Theo cơ chế này, mô-tơ điện đảm nhiệm việc dẫn động bánh xe, còn động cơ xăng chỉ đóng vai trò phát điện.

Hệ truyền động lần đầu xuất hiện trong phân khúc bán tải tại Việt Nam này giúp VF Wild kết hợp đặc tính vận hành bằng mô-tơ điện với khả năng di chuyển đường dài nhờ động cơ xăng phát điện.

Tổng quãng đường vượt 1.000 km (NEDC) mang đến lợi thế về phạm vi hoạt động, giúp mẫu bán tải hướng đến những hành trình dài mà không phụ thuộc hoàn toàn vào hạ tầng sạc.

Mẫu bán tải mới nhận 10.997 đơn đặt cọc sau chưa đầy hai tuần (theo công bố của hãng).

Tại Vietnam Innovative Mobility Show (VIMS), diễn ra trong hai ngày 3 và 4-10 vừa qua tại Hà Nội, VF Wild tiếp tục thu hút sự quan tâm của khách tham quan. Điều đó cho thấy sức hút ban đầu của thiết kế và hướng tiếp cận công nghệ khác biệt trong phân khúc bán tải.

Có thể thấy, việc liên tục hoàn thiện và mở rộng danh mục sản phẩm không chỉ giúp VinFast củng cố vị thế trên thị trường ô tô Việt Nam, mà còn mở rộng phạm vi cạnh tranh sang nhiều phân khúc khác nhau. Sự hiện diện của ô tô điện hóa ở nhiều kiểu xe cũng góp phần đưa công nghệ này đến gần hơn với các nhu cầu sử dụng thực tế của người Việt.