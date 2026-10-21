Ba dấu ấn VinFast VF 8 thế hệ mới từ khi ra mắt

VinFast VF 8 2026 nhận gần 13.000 đơn đặt cọc sau 8 ngày mở bán. Ảnh: DNCC

Từ kỷ lục mở bán đến dẫn đầu doanh số SUV cỡ D

Đại diện VinFast cho biết, ra mắt ngày 20-5-2026 và chỉ trong 8 ngày (từ 27-5 đến 3-6) VF 8 thế hệ mới đã nhận 12.728 đơn đặt hàng không hoàn lại. Với mức giá được công bố trong giai đoạn mở bán là 999 triệu đồng, mẫu SUV điện nhanh chóng thu hút sự quan tâm của thị trường.

Kết quả này đánh dấu bước chuyển từ kỷ lục đặt hàng ban đầu sang doanh số thực tế của thế hệ mới.

Sức hút về mặt doanh số của VF 8 thế hệ mới đến từ những cải tiến toàn diện cả về thiết kế lẫn nền tảng kỹ thuật. Xe mang ngôn ngữ thiết kế "Tech Fluid", có chiều dài 4.701 mm, chiều dài cơ sở 2.840 mm và cấu hình 5 chỗ ngồi.

Theo VinFast, những thay đổi về nền tảng công nghệ và cấu trúc điện - điện tử giúp xe giảm tới 600 kg so với thế hệ trước. Hệ thống giảm chấn chọn lọc tần số FSD ở cả trước và sau được trang bị nhằm hạn chế rung động khi đi qua đường gồ ghề, đồng thời duy trì độ ổn định khi chạy tốc độ cao.

Trong khi đó, hệ thống quản lý nhiệt tích hợp ITM đảm nhiệm việc điều phối nhiệt giữa các thành phần của hệ truyền động điện.

Những nâng cấp này đi cùng các thông số phục vụ nhu cầu sử dụng hằng ngày. VF 8 có tầm hoạt động gần 500 km sau mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn NEDC, sử dụng pin dung lượng 60,13 kWh và hỗ trợ sạc nhanh từ 10% lên 70% trong chưa đầy 30 phút, theo công bố của hãng.

Xe cũng được trang bị các tính năng hỗ trợ lái như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ lái trên cao tốc, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù và camera 360 độ. Các trang bị này bổ sung khả năng hỗ trợ người lái, bên cạnh những yếu tố về vận hành và tầm hoạt động.

VinFast VF 8 thế hệ mới được tinh chỉnh từ ngoại thất, nội thất tới trang bị vận hành - Ảnh: DNCC

Về bài toán kinh tế, VF 8 thế hệ mới hiện có giá niêm yết từ 899 triệu đồng - giảm 100 triệu đồng so với thời điểm ra mắt là vô cùng hấp dẫn. Khách hàng đồng thời được miễn phí sạc tại hệ thống trạm sạc của hãng đến ngày 10-2-2029 theo chính sách hiện hành.

Ưu đãi này giúp giảm chi phí năng lượng trong thời gian áp dụng, tạo thêm cơ sở để người mua cân nhắc mẫu SUV điện bên cạnh giá bán, trang bị và khả năng vận hành.

Từ kỷ lục đơn đặt hàng đến vị trí dẫn đầu phân khúc trong tháng 8, VF 8 thế hệ mới cho thấy những thay đổi về thiết kế, công nghệ và trải nghiệm sử dụng đang được khách hàng Việt đón nhận, đồng thời khẳng định sức cạnh tranh của xe điện trong phân khúc SUV cỡ D.

Danh hiệu "Xe thuần điện mới của năm"

Ngày 4-10-2026, VinFast VF 8 thế hệ mới được trao giải ở hạng mục "Xe thuần điện mới của năm" tại Car Choice Awards 2026, với 4,02 điểm chung cuộc. Hạng mục xem xét các yếu tố gắn với nhu cầu sử dụng xe điện, gồm tầm hoạt động, khả năng vận hành, hạ tầng sạc và chi phí sử dụng.

Ông Nguyễn Mạnh Thắng - Giám Đốc Whatcar Việt Nam, cùng nhà báo Nguyễn Thúc Hoàng Linh trao cúp và bằng cho ông Nguyễn Hồng Nhật - Tổng giám đốc Kinh doanh Ô tô VinFast thị trường Việt Nam - Ảnh: DNCC

Danh hiệu này bổ sung một cột mốc cho VF 8 sau giai đoạn mở bán và những tháng đầu bàn giao.

Nếu lượng đơn đặt hàng phản ánh sự quan tâm ban đầu, còn doanh số tháng 8 cho thấy kết quả kinh doanh trong giai đoạn đầu đưa xe đến tay khách hàng, thì giải thưởng tại CCA 2026 là sự ghi nhận trong khuôn khổ chương trình bình chọn và đánh giá ô tô.

Ông Nguyễn Hồng Nhật, Tổng giám đốc Kinh doanh ô tô VinFast tại Việt Nam, cho biết: "Tôi rất vui khi được đại diện VinFast nhận các giải thưởng ý nghĩa từ Ban tổ chức Car Choice Awards 2026.

Đây là sự ghi nhận của cả người tiêu dùng lẫn giới chuyên môn dành cho đẳng cấp thương hiệu, chất lượng dịch vụ cũng như các sản phẩm nổi bật của VinFast trên thị trường trong năm 2026.

Chúng tôi kỳ vọng rằng các dòng sản phẩm ô tô điện thông minh của VinFast sẽ ngày càng được đông đảo người tiêu dùng ưa chuộng, lựa chọn và trở thành người bạn đồng hành tin cậy của mọi người, mọi nhà."

Ngoài VF 8, VinFast còn được trao giải thưởng ở các hạng mục khác tại CCA 2026, gồm VF 3 với giải "Xe GenZ của năm", Limo Gregen với giải "Xe dịch vụ cho hành khách của năm" và một giải thuộc nhóm sự kiện ngành xe.