Mẫu MPV mới của VinFast xuất hiện trong hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp - Ảnh: NOIP

Theo Công báo Sở hữu công nghiệp phát hành giữa tháng 11-2026, VinFast đã nộp đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng cho một mẫu ô tô mới. Hồ sơ được nộp từ ngày 22-5-2026, kèm 7 hình vẽ mô tả chiếc xe ở nhiều góc độ.

Ba tác giả thiết kế được ghi nhận gồm Lee Jae Hoon (New Zealand), Nguyễn Anh Đức (Việt Nam) và Li Ze Liang (Trung Quốc).

Hình ảnh trong hồ sơ cho thấy mẫu xe có kiểu dáng MPV với cửa lùa hai bên. Tuy nhiên, VinFast chưa công bố thông tin về sản phẩm này.

Qua bản vẽ đăng ký, mẫu xe mới có thân liền khối, nóc cao và phẳng. Phần đầu được thiết kế ngắn, kính chắn gió dựng đứng, trong khi khoang lái đẩy sát về phía trước.

Cách bố trí này thường xuất hiện trên những mẫu xe ưu tiên không gian nội thất, đồng thời duy trì kích thước tổng thể gọn gàng.

Đáng chú ý, xe sử dụng cửa lùa ở cả hai bên thân. Đây là kiểu cửa thường gặp trên những mẫu MPV như Kia Carnival hay Volkswagen Viloran, nhưng ít phổ biến ở các dòng xe nhỏ hơn.

Phía sau, cụm đèn hậu được bố trí dọc hai bên. Cản sau và vòm bánh có thêm các chi tiết ốp tối màu, nhiều khả năng sử dụng nhựa đen nhám.

Bản dựng đồ họa mẫu MPV mới dựa trên hồ sơ thiết kế của VinFast - Ảnh do AI tạo

Những đặc điểm trên gợi khả năng VinFast đang phát triển một mẫu ô tô đa dụng, phục vụ cả nhu cầu chở hành khách lẫn vận chuyển hàng hóa.

Về kiểu dáng, mẫu xe này có một số điểm tương đồng với Kia PV5, dòng van điện được phát triển cho nhiều mục đích sử dụng.

Tuy nhiên, chưa có thông tin về kích thước hay cấu hình của mẫu VinFast mới để xác định xe có cùng phân khúc với Kia PV5 hay không.

Kia PV5 là mẫu van điện chở khách đầu tiên của hãng xe Hàn Quốc. Xe có chiều dài 4.695mm, rộng 1.895mm, cao khoảng 1.900mm và chiều dài cơ sở 2.995mm. Phiên bản chở khách có các lựa chọn 5 hoặc 7 chỗ ngồi.

Bên cạnh nhu cầu sử dụng gia đình, Kia PV5 còn được phát triển cho nhiều mục đích như taxi, xe đưa đón, cắm trại, vận chuyển người sử dụng xe lăn và giao hàng chặng cuối.

Mẫu MPV mới của VinFast có kiểu dáng gợi liên tưởng đến Kia PV5 - Ảnh: Kia

Dù vậy, việc xuất hiện trong hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp chưa đồng nghĩa mẫu xe mới của VinFast chắc chắn được sản xuất thương mại.