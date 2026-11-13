VinFast VF 6 mới ra mắt: Giá từ 646 triệu đồng, đi tới 510km/sạc

VinFast VF 6 có phiên bản mới - Ảnh: VinFast

Ngày 12-11, VinFast mở đặt cọc VF 6 mới tại Việt Nam, cùng thời điểm với VF 5 nâng cấp. Theo website của hãng, mẫu SUV điện này có hai phiên bản Comfort và Premium, giá lần lượt 646 triệu và 715 triệu đồng, đã bao gồm pin.

VinFast VF 6 mới có những trang bị gì?

VinFast VF 6 mới có kích thước dài, rộng, cao lần lượt 4.246 x 1.827 x 1.616 (mm), khoảng sáng gầm 190mm. So với phiên bản hiện hành, xe dài hơn 5mm, hẹp hơn 7mm và cao hơn 36mm. Hệ thống treo trước sử dụng kết cấu MacPherson, trong khi phía sau là dạng trục xoắn.

Về ngoại thất, VF 6 mới có 5 màu gồm trắng, đen, xanh dương, xám và đỏ. Xe tiếp tục duy trì thiết kế bo tròn đặc trưng nhưng được điều chỉnh một số chi tiết. Phần đầu nổi bật với dải đèn LED hình cánh chim, trong khi tay nắm cửa bán ẩn giúp thân xe liền mạch hơn.

Hai phiên bản khác nhau ở kích thước mâm. VF 6 Comfort sử dụng mâm 17inch, còn Premium trang bị mâm 19inch kết hợp ốp khí động học.

Xe có nhiều tùy chọn màu sắc - Ảnh: VinFast

Bên trong, khoang lái VF 6 mới được thiết kế lại, đáng chú ý là sự xuất hiện của màn hình thông tin phía sau vô lăng, thay cho cách bố trí trên phiên bản hiện hành.

Màn hình giải trí trung tâm cũng có sự khác biệt giữa hai phiên bản. VF 6 Comfort sử dụng màn hình 10inch, trong khi Premium sử dụng màn hình 12,9inch.

Bản Comfort được trang bị hệ thống âm thanh 6 loa và bộ lọc bụi PM2.5. Trong khi đó, bản Premium có 8 loa, hệ thống lọc không khí Combi 1.0 và cốp sau chỉnh điện.

Trang bị an toàn cũng được phân cấp. VF 6 Comfort mới có 2 túi khí, trong khi bản Premium được trang bị 6 túi khí.

Màn hình sau vô lăng là một trong những thay đổi đáng chú ý nhất trên VF 6 mới - Ảnh: VinFast

VinFast VF 6 mới đi tới 510km/sạc

Cả hai phiên bản VF 6 mới đều sử dụng mô tơ điện công suất tối đa 130kW, tương đương khoảng 174 mã lực.

Xe được trang bị bộ pin có dung lượng khả dụng 60kWh. Theo công bố của VinFast, bản Comfort có phạm vi hoạt động tối đa 510km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn NEDC. Con số tương ứng trên bản Premium là 480km.

Phạm vi hoạt động của cả hai phiên bản đều tăng so với bản hiện hành. Tuy nhiên, quãng đường di chuyển thực tế còn phụ thuộc vào tốc độ, điều kiện giao thông, địa hình, nhiệt độ và thói quen lái xe.

Phiên bản mới có phạm vi hoạt động tăng so với trước - Ảnh: VinFast

Về khả năng sạc, cả hai phiên bản đều hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 100kW và sạc AC tối đa 7,2kW.

VinFast áp dụng chính sách bảo hành 7 năm hoặc 160.000km đối với VF 6 mới, tùy điều kiện nào đến trước.

VF 6 hiện là một trong những mẫu xe bán chạy nhất của VinFast tại Việt Nam. Trong tháng 10-2026, mẫu SUV điện này đạt doanh số 3.716 xe, chỉ xếp sau VF 3 trong danh mục sản phẩm của hãng. Lũy kế 10 tháng đầu năm, doanh số VF 6 đạt 22.742 xe.