VinFast VF 5 thế hệ mới trông hầm hố hơn trước - Ảnh: Facebook

Ngày 12-11, VinFast chính thức giới thiệu và mở nhận đặt cọc VinFast VF 5 thế hệ mới tại Việt Nam. Tuy nhiên, những hình ảnh được hãng công bố khi đó chỉ là ảnh kỹ thuật số.

Mới đây, hình ảnh thực tế đầu tiên của mẫu SUV điện cỡ A này đã xuất hiện trên mạng xã hội, hé lộ rõ hơn những thay đổi về ngoại thất và nội thất.

VinFast VF 5 thế hệ mới lần đầu lộ diện

Chiếc VinFast VF 5 xuất hiện trong ảnh có ngoại thất màu đỏ, phối nóc và cột A màu đen. Phần đầu xe được thiết kế lại với logo chữ V nằm giữa dải trang trí hình cánh chim.

Cụm đèn LED Projector được đặt thấp trong cản trước, trong khi hốc gió phía dưới có các nan ngang màu bạc.

Thân xe có ốp vòm bánh màu đen, gương chiếu hậu cùng màu thân xe và bộ ốp mâm nhựa phối hai tông màu. Một số chi tiết vẫn được dán lớp bảo vệ màu xanh, thường thấy trên những chiếc xe mới chưa qua sử dụng.

Bên trong, VF 5 mới sử dụng vô lăng hai chấu dạng vuông bo góc, tích hợp các phím chức năng. Đáng chú ý, xe không còn cụm đồng hồ riêng phía sau vô lăng. Thay vào đó, màn hình cảm ứng trung tâm được đặt nổi trên bảng táp lô.

Ghế ngồi sử dụng tông màu sáng, kết hợp những đường chỉ khâu chéo.

Khoang nội thất VinFast VF 5 mới có thiết kế khác biệt so với thế hệ trước - Ảnh: Facebook

VinFast VF 5 thế hệ mới thay đổi những gì?

Theo thông số từ nhà sản xuất, VinFast VF 5 mới có kích thước lớn hơn trước với thông số 3.987 x 1.772 x 1.595 (mm), chiều dài cơ sở 2.513mm và khoảng sáng gầm 178mm.

Ngoài thiết kế đầu xe, cụm đèn hậu và cản sau cũng được làm mới. Riêng phiên bản Premium có hệ thống đèn LED và mâm hợp kim 17inch phối hai tông màu.

Về tiện nghi, VF 5 mới được trang bị màn hình giải trí trung tâm 10,1inch, sạc điện thoại không dây, điều hòa tự động và cửa gió cho hàng ghế sau.

Xe còn có phanh tay điện tử tích hợp chức năng giữ phanh tự động Auto Hold, tính năng Phone As A Key cho phép người dùng mở khóa và khởi động xe bằng điện thoại.

Phiên bản Premium được trang bị 6 túi khí, camera 360 độ, kiểm soát hành trình và phanh đĩa trên cả bốn bánh. Tuy nhiên, mẫu xe cũng lược bỏ cụm đồng hồ sau vô lăng và một số tính năng an toàn so với thế hệ trước.

VinFast VF 5 mới được bổ sung nhiều trang bị tiện nghi - Ảnh: Facebook

Về vận hành, VF 5 mới sử dụng mô tơ điện công suất 72kW (khoảng 97 mã lực), thấp hơn mức 100kW của thế hệ trước. Ngược lại, mô men xoắn tăng từ 135Nm lên 180Nm. Xe có bốn mức điều chỉnh phanh tái sinh.

Theo VinFast, phiên bản Premium sử dụng pin dung lượng 43kWh, cho phạm vi hoạt động khoảng 370km mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn NEDC. Trong khi đó, bản Green có phạm vi hoạt động 320km. Xe hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 60kW.

VinFast VF 5 thế hệ mới có hai phiên bản. Bản Green dành cho kinh doanh dịch vụ có giá 460 triệu đồng, trong khi bản Premium hướng đến khách hàng cá nhân có giá 540 triệu đồng. Khách chọn màu sơn nâng cao phải trả thêm 8 triệu đồng. Khách hàng đặt cọc từ ngày 12-11 đến hết 18-11-2026 được hưởng ưu đãi 10 triệu đồng.

Theo kế hoạch, VinFast VF 5 thế hệ mới sẽ bắt đầu bàn giao sau Tết Nguyên đán 2027. Ngoài Việt Nam, mẫu SUV điện này còn được lên kế hoạch phân phối tại Ấn Độ.