Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thủ đô Manila, Philippines bắt đầu tham dự AIPA-47 - Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, ngày 17-11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới Manila, bắt đầu chương trình tham dự Đại hội đồng liên Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 47 (AIPA-47) từ ngày 17 đến 18-11.

Đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại sân bay có bà Julienne Baronda, Phó lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện Philippines.

Với chủ đề "Nghị viện bảo đảm một ASEAN hòa bình, thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm", AIPA-47 quy tụ sự tham dự của lãnh đạo Nghị viện thành viên các nước ASEAN, Nghị viện các nước quan sát viên AIPA, Ban Thư ký AIPA, Ban Thư ký ASEAN cùng các khách mời và đối tác phát triển của AIPA.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, dự kiến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ tham dự và phát biểu tại phiên họp Ban Chấp hành AIPA, dự lễ khai mạc AIPA-47 và có bài phát biểu quan trọng tại Phiên họp toàn thể thứ nhất.

Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội cũng có các hoạt động tiếp xúc song phương với các Trưởng đoàn Nghị viện thành viên AIPA và đối tác.

Chuyến đi mang nhiều ý nghĩa

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang - Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO

Trao đổi với báo chí, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho biết đây là lần đầu tiên Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam dự Đại hội đồng AIPA trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, do đó chuyến công tác này mang theo rất nhiều ý nghĩa.

Ông cho biết chuyến công tác lần này của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cùng với hoạt động tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN và các hội nghị liên quan của Thủ tướng Lê Minh Hưng, là chuỗi hoạt động thể hiện sự coi trọng, ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam đối với ASEAN cũng như AIPA.

"Quốc hội Việt Nam là thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm của AIPA, sẵn sàng cùng các Nghị viện thành viên tạo điều kiện thuận lợi về pháp lý, giám sát và đôn đốc thực thi các cam kết, chuyển hóa các thỏa thuận thành những hành động cụ thể", ông Đặng Hoàng Giang khẳng định.

Thứ trưởng cho biết đoàn Việt Nam dự kiến đề xuất và đồng bảo trợ một số dự thảo nghị quyết nhằm tăng cường hợp tác liên nghị viện trong phòng ngừa và quản trị rủi ro, tăng cường hiểu biết và trao đổi thông tin giữa người dân ASEAN, nâng cao vai trò của nghị viện trong đổi mới mô hình phát triển và nâng cao sức chống chịu và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế ASEAN, thúc đẩy sự tham gia và vai trò lãnh đạo của phụ nữ trong quản trị trí tuệ nhân tạo...

Theo ông, những nỗ lực này góp phần đưa hợp tác nghị viện khu vực ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, hướng tới hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, củng cố và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong duy trì hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực.

Ông Đặng Hoàng Giang cho biết đây cũng là dịp để Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có các cuộc tiếp xúc song phương, trao đổi với lãnh đạo nước chủ nhà Philippines cùng các trưởng đoàn khác, qua đó thể hiện sự ủng hộ của Việt Nam đối với Philippines trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2026 và Chủ tịch AIPA-47.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các Trưởng đoàn Nghị viện thành viên AIPA chụp ảnh chung với ngài Johari Abdul, Chủ tịch Hạ viện Malaysia, Chủ tịch AIPA-46 - Ảnh: TTXVN

Việt Nam đóng góp tích cực cho AIPA

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Phiên toàn thể thứ nhất, Đại hội đồng liên Nghị viện các nước ASEAN lần thứ 46 (AIPA-46) tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia (9-2025) - Ảnh: TTXVN

Về đóng góp của Việt Nam trong tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang cho biết kể từ khi gia nhập năm 1995, Quốc hội Việt Nam luôn tham gia AIPA với tinh thần chủ động, tích cực, có trách nhiệm.

Việt Nam đã ba lần đảm nhận thành công vai trò Chủ tịch AIPA vào các năm 2002, 2010 và 2020.

Ông cho biết Việt Nam cũng đưa ra nhiều sáng kiến được các nước đánh giá cao, trong đó có Hội nghị Nghị sĩ trẻ AIPA, nay đã trở thành hoạt động thường niên. Tại các kỳ Đại hội đồng gần đây, các nghị quyết do Việt Nam đề xuất đều được thông qua với sự đồng thuận cao.

Theo Thứ trưởng, các nghị quyết này góp phần thúc đẩy hợp tác khu vực trong các lĩnh vực ưu tiên như kinh tế số, chuyển đổi số, an ninh mạng, thương mại nội khối và phát huy vai trò của ngoại giao nghị viện trong duy trì hòa bình, ổn định khu vực.

Ông cho biết Quốc hội Việt Nam cũng tích cực triển khai các nghị quyết AIPA thông qua hoạt động lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng và ngoại giao nghị viện.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang bày tỏ: "Tôi tin tưởng rằng chuyến công tác của lãnh đạo ta sẽ thành công tốt đẹp, góp phần tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của Quốc hội Việt Nam tại AIPA, cùng các nghị viện thành viên xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường, phát triển bao trùm, bền vững và lấy người dân làm trung tâm".