Trụ sở Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận cũ nằm trên đường 16 Tháng 4, phường Phan Rang (tỉnh Khánh Hòa) thuộc diện cơ sở nhà đất dôi dư sau hợp nhất tỉnh Khánh Hòa với Ninh Thuận - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi các sở, ngành, UBND các xã, phường trên địa bàn về việc khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh này có 367 cơ sở nhà, đất dôi dư. Đến nay đã hoàn thành xử lý, khai thác 313 cơ sở (đạt 85,3%), còn 54 cơ sở chưa hoàn thành xử lý, khai thác.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng chỉ đạo các sở ngành, địa phương chủ động phối hợp với Sở Tài chính rà soát, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, số liệu, tình hình thực hiện xử lý, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao.

Thường xuyên cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác kết quả xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư trên phần mềm tổng hợp, theo dõi nhà, đất dôi dư theo quy định.

Trong thời gian chưa hoàn thành việc xử lý, khai thác, các đơn vị có trách nhiệm quản lý, bảo vệ chặt chẽ các cơ sở nhà, đất được giao quản lý, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm, sử dụng sai mục đích, thất thoát, lãng phí tài sản công.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xác định rõ nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc đối với từng cơ sở, nhất là các cơ sở chưa được phê duyệt phương án xử lý, khai thác và các cơ sở đã có quyết định xử lý nhưng chưa tổ chức thực hiện.

Được biết, tháng 8-2026, Thanh tra Chính phủ đã có kết luận thanh tra cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại tỉnh Khánh Hòa, trong đó chỉ ra nhiều tồn tại trong quá trình xử lý nhà, đất dôi dư ở tỉnh này.

Trước đó, Tuổi Trẻ cũng đã có nhiều bài viết thông tin về những tồn tại, hạn chế và tiến độ xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.