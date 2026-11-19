Ông Đỗ Thành Trung - Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng - nhấn mạnh sự phát triển của thành phố phải gắn với việc tạo cơ hội học tập, làm việc, sáng tạo để người trẻ gắn bó lâu dài - Ảnh: TIẾN THẮNG

Chiều 19-11, tại chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng với thanh niên năm 2026, ông Đỗ Thành Trung - Chủ tịch UBND thành phố - nhấn mạnh yêu cầu xây dựng môi trường để người trẻ phát huy năng lực, khẳng định bản thân và tìm thấy tương lai tại thành phố.

Ông Trung cho rằng sự phát triển của thành phố không chỉ thể hiện qua những con số tăng trưởng, mà cốt lõi phải đem lại chất lượng sống tốt hơn, tạo cơ hội học tập, làm việc, sáng tạo để người trẻ tin tưởng gắn bó lâu dài với thành phố.

Thành phố phát triển phải tạo cơ hội cho người trẻ

Theo ông Trung, Hải Phòng đang từng bước vươn lên với những công trình hạ tầng mới, không gian phát triển rộng mở và cơ hội hội nhập quốc tế. Tuy nhiên sự phát triển của thành phố không thể chỉ được nhìn nhận qua những con số tăng trưởng, mà quan trọng hơn là chất lượng cuộc sống, những trải nghiệm tốt đẹp hơn dành cho người dân.

Một thành phố phát triển phải là nơi người trẻ có cơ hội học tập, tìm được công việc phù hợp, có điều kiện phát huy tài năng và sức sáng tạo.

Đồng thời họ cần có niềm tin rằng bằng năng lực và sự nỗ lực của chính mình, họ có thể xây dựng tương lai, lập nghiệp và gắn bó lâu dài với thành phố.

Chủ tịch thành phố ghi nhận những đóng góp của tuổi trẻ Hải Phòng trong thời gian qua trên nhiều lĩnh vực, từ khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hoạt động sản xuất đến bảo vệ môi trường và các phong trào vì cộng đồng.

Buổi đối thoại giữa Chủ tịch thành phố Hải Phòng thu hút hàng trăm thanh niên đại diện cho người trẻ thành phố - Ảnh: TIẾN THẮNG

Theo ông, điều đáng trân trọng không chỉ nằm ở giá trị của từng công trình, phần việc mà còn ở tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của người trẻ.

Ông cũng gợi mở thanh niên cần tiếp tục trang bị kiến thức, kỹ năng, nâng cao năng lực hội nhập, chủ động nắm bắt cơ hội trong bối cảnh thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới. Đặc biệt, cần có môi trường để phát hiện, bồi dưỡng và phát huy những tài năng trẻ trong các lĩnh vực nghiên cứu, khoa học công nghệ, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Gần 500 kiến nghị về việc làm, nhà ở và cơ hội lập nghiệp

Các vấn đề về thu hút nhân lực y tế trẻ, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và tiếp cận nhà ở xã hội được đoàn viên thanh niên nêu trực tiếp tại buổi đối thoại - Ảnh: TIẾN THẮNG

Trước chương trình đối thoại, Thành Đoàn Hải Phòng đã tiếp nhận gần 500 câu hỏi, ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, thanh niên, sinh viên, doanh nhân trẻ, công nhân, viên chức và các tầng lớp Nhân dân.

Các ý kiến tập trung vào hai nhóm vấn đề chính: phát triển nguồn nhân lực trẻ, kết nối việc làm và thu hút nhân lực chất lượng cao; phát huy giá trị văn hóa và chủ động hội nhập quốc tế.

Trong đó nhiều kiến nghị đặt ra yêu cầu dự báo nhu cầu nhân lực trong các ngành công nghiệp hiện đại, công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, cảng biển - logistics; đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp và mở rộng cơ hội việc làm,...

Ở lĩnh vực văn hóa, thanh niên đề xuất đẩy mạnh số hóa, quảng bá các giá trị lịch sử, di sản, lễ hội; phát huy vai trò người sáng tạo nội dung trẻ, phát triển công nghiệp văn hóa và đề án "Hải Phòng - Thành phố Âm nhạc".

Các đại biểu lãnh đạo thành phố tiếp thu các kiến nghị, câu hỏi của thanh niên - Ảnh: TIẾN THẮNG

Tại buổi đối thoại, nhiều kiến nghị trực tiếp liên quan các vấn đề như: xây dựng mạng lưới "Đại sứ số Hải Phòng", thu hút và giữ chân nhân lực y tế trẻ, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, tiếp cận nhà ở xã hội và tạo điều kiện cho các nhóm sáng tạo văn hóa.

Từ những kiến nghị của thanh niên, yêu cầu đặt ra không chỉ là lắng nghe mà còn phải chuyển hóa thành cơ chế, chính sách và hành động cụ thể, để người trẻ thực sự có cơ hội phát triển và đóng góp vào tương lai của Hải Phòng.