Chữ hiếu không nằm ở lăng mộ xa hoa, đám tang kéo dài

Khu lăng mộ nổi tiếng xa hoa với nhiều khu mộ tiền tỉ của làng An Bằng, xã Phú Vinh, TP Huế - Ảnh: TRẦN THIỆN

Theo bạn đọc, lòng hiếu thảo nằm ở sự chăm sóc, yêu thương cha mẹ khi còn sống, chứ không phải những hình thức phô trương, lăng mộ xa hoa, đồ sộ sau khi người thân qua đời.

Lăng mộ lớn không thể thay thế những tháng ngày chăm sóc cha mẹ

Sau các bài viết "Giám đốc Sở Xây dựng TP Huế: Sẽ chấm dứt xây lăng mộ xa hoa" và "Lễ tang không quá 72 giờ, xây lăng chớ xa hoa" đăng trên Tuổi Trẻ, nhiều bạn đọc đã gửi ý kiến ủng hộ chủ trương của địa phương.

Bạn đọc Ngọc Mãnh cho rằng hiếu dưỡng phải được thể hiện bằng những việc làm cụ thể khi cha mẹ còn sống, chứ không phải bằng sự linh đình, hoang phí khi người thân đã mất.

Đồng tình quan điểm này, bạn đọc có email tank****@gmail.com cho rằng tang lễ gọn gàng không làm tình thương dành cho người đã khuất ngắn lại.

Một nấm mộ lớn cũng không thể thay thế những tháng ngày chăm sóc cha mẹ khi còn sống.

Bạn đọc Thinh Binh cho rằng con cháu sống tốt, thảo hiền và thành đạt mới là niềm tự hào lớn nhất của người thân nơi chín suối.

Theo bạn đọc Tuổi Trẻ, hiếu dưỡng phải được thể hiện bằng những việc làm cụ thể khi cha mẹ còn sống, chứ không phải bằng sự linh đình, hoang phí khi người thân đã mất. Trong ảnh: Những ngôi mộ được xây dựng ở khu lăng mộ làng An Bằng, xã Phú Vinh, TP Huế - Ảnh: NGUYỄN TẤN ANH PHONG

Trong khi đó bạn đọc có email ngoc****@gmail.com đề nghị các địa phương, đặc biệt là TP Huế, cần xem xét quy định cụ thể về thời gian tổ chức tang lễ nhằm tránh lãng phí thời gian, tiền bạc, ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường.

"Còn về lăng mộ cũng phải có quy định cụ thể, đảm bảo tiết kiệm đất đai, vật lực, tiền bạc", bạn đọc này nêu ý kiến.

Bạn đọc Tâm cũng bày tỏ quan điểm: "Người con hiếu thảo trước hết biết chăm sóc cha mẹ lúc sống, lo thuốc men khi đau yếu, lắng nghe khi tuổi già…".

Theo bạn đọc này, nếu làm được những điều đó thì cha mẹ đã cảm nhận được tình thương của con cái. Ngược lại, nếu không chăm sóc cha mẹ khi còn sống nhưng sau khi mất lại tổ chức đám tang lớn, kéo dài, xây lăng mộ hoành tráng thì chỉ là sự phô trương.

Những khu lăng mộ được xây dựng với nét kiến trúc độc đáo ở khu lăng mộ làng An Bằng - Ảnh: NGUYỄN TẤN ANH PHONG

Đồng tình, bạn đọc Phong cho rằng sự tôn trọng lớn nhất dành cho người đã khuất chính là thực hiện đúng di nguyện của họ khi còn sống, không nhất thiết phải tổ chức tang lễ kéo dài hay xây lăng mộ xa hoa.

Tang lễ cũng cần hạn chế tiếng ồn, tránh ảnh hưởng hàng xóm

Không chỉ ủng hộ chủ trương chấm dứt tình trạng xây lăng mộ xa hoa và tổ chức tang lễ không quá 72 giờ, nhiều bạn đọc còn đề nghị cần có quy định về tiếng ồn trong các đám tang, tránh ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân xung quanh.

Bạn đọc Tuổi Trẻ còn đề nghị hạn chế tiếng ồn quá mức khi tổ chức tang lễ, tránh gây ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh - Ảnh minh họa AI

Bạn đọc Ngày mới cho rằng chính quyền địa phương nên quy định việc sử dụng kèn, trống, âm thanh trong tang lễ ở mức phù hợp, không gây ồn ào quá mức.

"Tôi chứng kiến nhiều đám tang không kèn trống, chỉ mở nhạc thánh ca hoặc niệm kinh Phật mới thấy tuyệt vời làm sao", bạn đọc này viết.

Cùng quan điểm, bạn đọc có email hung****@gmail.com cho rằng việc tổ chức tang lễ ồn ào, ca hát, kèn trống suốt đêm không phải là nét văn hóa đẹp.

Bạn đọc Nguyễn Lương cũng cho rằng lòng hiếu thảo với ông bà, cha mẹ là điều mỗi người cần thực hiện bằng hành động cụ thể. Việc kéo dài thời gian tang lễ là không cần thiết, chỉ nên tổ chức trong khoảng thời gian vừa đủ, trừ những trường hợp bất khả kháng.

Những ý kiến trên cho thấy nhiều bạn đọc mong muốn việc tổ chức tang lễ, xây dựng lăng mộ cần hướng đến sự văn minh, tiết kiệm, phù hợp với đời sống cộng đồng. Bởi sự thành kính dành cho người đã khuất không nằm ở quy mô đám tang hay sự đồ sộ của lăng mộ, mà trước hết phải được vun đắp từ tình yêu thương và cách đối xử với người thân khi họ còn sống.