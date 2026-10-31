Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Chữ hiếu không nằm ở lăng mộ xa hoa, đám tang kéo dài

tác giả
NHẬT LINH
NHẬT LINH
NHẬT LINH

Trước chủ trương của TP Huế về việc chấm dứt tình trạng xây lăng mộ xa hoa, tổ chức tang lễ không quá 72 giờ, nhiều bạn đọc Tuổi Trẻ bày tỏ sự đồng tình.

Chữ hiếu không nằm ở lăng mộ xa hoa, đám tang kéo dài - Ảnh 1.

Khu lăng mộ nổi tiếng xa hoa với nhiều khu mộ tiền tỉ của làng An Bằng, xã Phú Vinh, TP Huế - Ảnh: TRẦN THIỆN

Theo bạn đọc, lòng hiếu thảo nằm ở sự chăm sóc, yêu thương cha mẹ khi còn sống, chứ không phải những hình thức phô trương, lăng mộ xa hoa, đồ sộ sau khi người thân qua đời.

Lăng mộ lớn không thể thay thế những tháng ngày chăm sóc cha mẹ

Sau các bài viết "Giám đốc Sở Xây dựng TP Huế: Sẽ chấm dứt xây lăng mộ xa hoa" và "Lễ tang không quá 72 giờ, xây lăng chớ xa hoa" đăng trên Tuổi Trẻ, nhiều bạn đọc đã gửi ý kiến ủng hộ chủ trương của địa phương.

Bạn đọc Ngọc Mãnh cho rằng hiếu dưỡng phải được thể hiện bằng những việc làm cụ thể khi cha mẹ còn sống, chứ không phải bằng sự linh đình, hoang phí khi người thân đã mất.

Đồng tình quan điểm này, bạn đọc có email tank****@gmail.com cho rằng tang lễ gọn gàng không làm tình thương dành cho người đã khuất ngắn lại. 

Một nấm mộ lớn cũng không thể thay thế những tháng ngày chăm sóc cha mẹ khi còn sống.

Bạn đọc Thinh Binh cho rằng con cháu sống tốt, thảo hiền và thành đạt mới là niềm tự hào lớn nhất của người thân nơi chín suối.

Chữ hiếu không nằm ở lăng mộ xa hoa, đám tang kéo dài - Ảnh 2.

Theo bạn đọc Tuổi Trẻ, hiếu dưỡng phải được thể hiện bằng những việc làm cụ thể khi cha mẹ còn sống, chứ không phải bằng sự linh đình, hoang phí khi người thân đã mất. Trong ảnh: Những ngôi mộ được xây dựng ở khu lăng mộ làng An Bằng, xã Phú Vinh, TP Huế - Ảnh: NGUYỄN TẤN ANH PHONG

Trong khi đó bạn đọc có email ngoc****@gmail.com đề nghị các địa phương, đặc biệt là TP Huế, cần xem xét quy định cụ thể về thời gian tổ chức tang lễ nhằm tránh lãng phí thời gian, tiền bạc, ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường.

"Còn về lăng mộ cũng phải có quy định cụ thể, đảm bảo tiết kiệm đất đai, vật lực, tiền bạc", bạn đọc này nêu ý kiến.

Bạn đọc Tâm cũng bày tỏ quan điểm: "Người con hiếu thảo trước hết biết chăm sóc cha mẹ lúc sống, lo thuốc men khi đau yếu, lắng nghe khi tuổi già…".

Theo bạn đọc này, nếu làm được những điều đó thì cha mẹ đã cảm nhận được tình thương của con cái. Ngược lại, nếu không chăm sóc cha mẹ khi còn sống nhưng sau khi mất lại tổ chức đám tang lớn, kéo dài, xây lăng mộ hoành tráng thì chỉ là sự phô trương.

Chữ hiếu không nằm ở lăng mộ xa hoa, đám tang kéo dài - Ảnh 4.

Những khu lăng mộ được xây dựng với nét kiến trúc độc đáo ở khu lăng mộ làng An Bằng - Ảnh: NGUYỄN TẤN ANH PHONG

Đồng tình, bạn đọc Phong cho rằng sự tôn trọng lớn nhất dành cho người đã khuất chính là thực hiện đúng di nguyện của họ khi còn sống, không nhất thiết phải tổ chức tang lễ kéo dài hay xây lăng mộ xa hoa.

Tang lễ cũng cần hạn chế tiếng ồn, tránh ảnh hưởng hàng xóm

Không chỉ ủng hộ chủ trương chấm dứt tình trạng xây lăng mộ xa hoa và tổ chức tang lễ không quá 72 giờ, nhiều bạn đọc còn đề nghị cần có quy định về tiếng ồn trong các đám tang, tránh ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân xung quanh.

Chữ hiếu không nằm ở lăng mộ xa hoa, đám tang kéo dài - Ảnh 5.

Bạn đọc Tuổi Trẻ còn đề nghị hạn chế tiếng ồn quá mức khi tổ chức tang lễ, tránh gây ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh - Ảnh minh họa AI

Bạn đọc Ngày mới cho rằng chính quyền địa phương nên quy định việc sử dụng kèn, trống, âm thanh trong tang lễ ở mức phù hợp, không gây ồn ào quá mức.

"Tôi chứng kiến nhiều đám tang không kèn trống, chỉ mở nhạc thánh ca hoặc niệm kinh Phật mới thấy tuyệt vời làm sao", bạn đọc này viết.

Cùng quan điểm, bạn đọc có email hung****@gmail.com cho rằng việc tổ chức tang lễ ồn ào, ca hát, kèn trống suốt đêm không phải là nét văn hóa đẹp.

Bạn đọc Nguyễn Lương cũng cho rằng lòng hiếu thảo với ông bà, cha mẹ là điều mỗi người cần thực hiện bằng hành động cụ thể. Việc kéo dài thời gian tang lễ là không cần thiết, chỉ nên tổ chức trong khoảng thời gian vừa đủ, trừ những trường hợp bất khả kháng.

Những ý kiến trên cho thấy nhiều bạn đọc mong muốn việc tổ chức tang lễ, xây dựng lăng mộ cần hướng đến sự văn minh, tiết kiệm, phù hợp với đời sống cộng đồng. Bởi sự thành kính dành cho người đã khuất không nằm ở quy mô đám tang hay sự đồ sộ của lăng mộ, mà trước hết phải được vun đắp từ tình yêu thương và cách đối xử với người thân khi họ còn sống.

Chữ hiếu không nằm ở lăng mộ xa hoa, đám tang kéo dài - Ảnh 6.Giám đốc Sở Xây dựng TP Huế: Sẽ chấm dứt xây lăng mộ xa hoa

Tình trạng lăng mộ quy mô lớn mọc lên tự phát, lấn chiếm không gian sinh thái và xen kẹt trong khu dân cư đang đặt ra sức ép nặng nề cho một đô thị di sản như Huế.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: lễ tang Tp Huế làng An Bằng đám tang lăng mộ

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất