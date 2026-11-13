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Cho ông Hồ Sỹ Hùng thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội

tác giả
THÀNH CHUNG
và 1 tác giả khác
THÀNH CHUNG
THÀNH CHUNG
TIẾN LONG
TIẾN LONG

Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XVI đối với ông Hồ Sỹ Hùng, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội.

Cho ông Hồ Sỹ Hùng thôi làm đại biểu Quốc hội - Ảnh 1.

Ông Hồ Sỹ Hùng - Ảnh: QUỐC HỘI

Theo thông cáo của Văn phòng Quốc hội, ngày 13-11, dưới sự chủ tọa và điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, căn cứ Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội và các quy định pháp luật có liên quan, sau khi nghe tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội đã thảo luận, bỏ phiếu kín, biểu quyết thông qua và ban hành Nghị quyết 52/2026 của Quốc hội về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XVI đối với ông Hồ Sỹ Hùng thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội. 

Ông Hồ Sỹ Hùng sinh năm 1968, quê Nghệ An. Ông có trình độ PGS.TS kinh tế, đại học chuyên ngành kinh tế.

Ông có gần 20 năm công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũ, tham gia xây dựng nhiều luật quan trọng liên quan doanh nghiệp và môi trường kinh doanh. Từ tháng 9-2018, ông giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Đến tháng 3-2025, ông được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Tháng 10-2025, ông được điều động, chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đầu tháng 11-2025, ông được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhiệm kỳ 2021-2026.

Cho ông Hồ Sỹ Hùng thôi làm đại biểu Quốc hội - Ảnh 2.Chính phủ nêu giải pháp gỡ vướng thuế, hỗ trợ hóa đơn điện tử, chặn thổi giá nhà đất

Chính phủ nêu rõ quan điểm tạo thuận lợi cho người nộp thuế chấp hành tốt pháp luật, giảm chi phí tuân thủ, khơi thông nguồn lực cho sản xuất, kinh doanh nhưng đồng thời giữ vững kỷ cương, không để chính sách tháo gỡ bị lợi dụng.

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THÀNH CHUNG - TIẾN LONG
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    Chủ đề: Hồ Sỹ Hùng VCCI Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Quốc hội

    Dòng sự kiện: Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI

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