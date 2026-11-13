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Cho con ăn đồ chiên rán: Coi chừng béo phì, ăn theo cảm xúc

tác giả
XUÂN MAI
XUÂN MAI
XUÂN MAI

Gà rán, khoai tây chiên, hamburger... thường được nhiều phụ huynh chọn làm thực đơn trong các bữa tiệc hay 'phần thưởng' khích lệ con. Ngoài nguy cơ thừa cân, lâu dần thói quen ăn này có thể ảnh hưởng khả năng nhận biết tín hiệu đói - no tự nhiên.

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Thực phẩm chế biến sẵn, đồ chiên rán thường có độ giòn, mùi thơm, vị béo và đậm đà, rất hấp dẫn trẻ - Ảnh: XUÂN MAI

Nhiều trẻ rất khoái khẩu các món gà rán, khoai tây chiên, hamburger, phô mai que... vì màu sắc hấp dẫn, giòn rụm, thơm ngon. Ngoài tiện lợi, các món ăn cũng xuất hiện trong các tiệc vui như sinh nhật, và được nhiều phụ huynh xem như một "phần thưởng" để khích lệ trẻ.

Vì sao đồ chiên rán bên ngoài hấp dẫn hơn thức ăn mẹ nấu?

BS CKII Đinh Trần Ngọc Mai, khoa dinh dưỡng - tiết chế Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - cho biết thời gian gần đây tiếp nhận nhiều trẻ được cha mẹ đưa đến khám vì thừa cân, béo phì và cần kiểm soát cân nặng.

Một trong những vấn đề đáng lo ngại là chế độ ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn, có thể khiến trẻ dư thừa năng lượng, nhưng lại thiếu hụt các chất dinh dưỡng cần thiết.

Lý giải vì sao trẻ em thường thích ăn thực phẩm chế biến sẵn, đồ chiên rán, bác sĩ Mai cho hay những thực phẩm này thường có độ giòn, mùi thơm, vị béo và đậm đà, rất hấp dẫn vị giác của trẻ.

Ngoài ra, trẻ còn chịu ảnh hưởng từ cách nuôi dạy và sự lựa chọn của phụ huynh. Chẳng hạn, khi trẻ đạt điểm 10, tổ chức sinh nhật hoặc có dịp đặc biệt, nhiều gia đình thường đưa con đi ăn bên ngoài, trong đó có món gà rán, pizza, hamburger...

Không những thế, ngày nay trẻ còn chịu tác động từ truyền thông, hoạt động tiếp thị thực phẩm. Khi lên mạng, xem tivi..., có thể xem phải các quảng cáo đồ ăn nhanh, nước ngọt hấp dẫn.

"Những món này dần được xem như một phần thưởng, lại là món ăn trẻ yêu thích nên hình ảnh đó sẽ hằn trong ký ức. Mỗi khi có chuyện vui được thưởng, trẻ sẽ nghĩ ngay đến món ăn đó", bác sĩ Ngọc Mai phân tích.

Theo bác sĩ Ngọc Mai, một trong những lý do cũng khiến trẻ thích gà rán, khoai tây chiên mua bên ngoài hơn món ăn gia đình chế biến là sự khác biệt trong phương pháp nấu nướng và cách sử dụng gia vị.

Khi chiên gà tại nhà bằng các loại dầu ăn thông thường, nếu không kiểm soát tốt nhiệt độ, thịt có thể bị khô, bên ngoài cháy nhưng bên trong chưa chín kỹ.

Trong khi đó, thực phẩm chế biến sẵn thường được áp dụng các phương pháp chế biến ở nhiệt độ cao, kết hợp với dầu, chất béo và gia vị để tạo lớp vỏ giòn bên ngoài, phần thịt mềm bên trong. Việc sử dụng thêm các loại gia vị, chất điều vị cũng giúp món ăn có hương vị đậm đà, hấp dẫn hơn với trẻ.

Nguy cơ béo phì, hình thành thói quen ăn theo cảm xúc, suy giảm tín hiệu đói - no

Bác sĩ Ngọc Mai khuyến nghị một bữa ăn cân đối cần có đủ các nhóm chất, gồm tinh bột, chất đạm, chất béo, đồng thời bổ sung rau củ quả để cung cấp vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

Tuy nhiên, nếu trẻ thường xuyên ăn các món như gà rán, khoai tây chiên, hamburger..., khẩu phần ăn có thể chứa nhiều tinh bột, chất đạm và chất béo nhưng lại thiếu rau củ quả.

Đáng lưu ý, những thực phẩm này thường chứa nhiều chất béo và muối. Nếu tiêu thụ thường xuyên, kết hợp với chế độ ăn mất cân đối và ít vận động, trẻ có nguy cơ thừa cân, béo phì, ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển thể chất.

Một hệ lụy khác ít được chú ý là thói quen ăn uống theo cảm xúc. Thông thường, trẻ ăn theo cảm giác đói, các bữa ăn và nhu cầu thực tế của cơ thể.

Tuy nhiên, khi thức ăn thường xuyên được gắn với phần thưởng hoặc cảm giác vui thích, trẻ có thể hình thành thói quen tìm đến đồ ăn để giải tỏa cảm xúc hoặc tự thưởng cho bản thân.

Về lâu dài, điều này có thể làm suy giảm khả năng nhận biết tín hiệu đói và no tự nhiên, khiến trẻ khó kiểm soát lượng thức ăn nạp vào cơ thể.

Không nên cấm đoán ngay, cần hướng dẫn trẻ ăn cân bằng

Thay vì cấm đoán hoàn toàn đồ chiên rán, thức ăn nhanh, BS CKII Đinh Trần Ngọc Mai hướng dẫn phụ huynh nên tìm cách điều chỉnh thói quen ăn uống, giúp trẻ vẫn được thưởng thức những món yêu thích nhưng biết lựa chọn và ăn uống cân bằng hơn.

Chẳng hạn, nếu trẻ ăn mì ý, pizza, hamburger hay gà rán, gia đình nên bổ sung thêm một phần salad hoặc rau củ quả.

Cha mẹ cần giải thích để trẻ hiểu rằng mẹ vẫn cho con ăn món này, nhưng bên cạnh đó con cần ăn thêm rau củ quả để cơ thể được cung cấp đầy đủ vitamin.

- Ảnh 3.Thức ăn nhanh: ảnh hưởng cả đôi đường

TTO - Việc thường xuyên sử dụng thức ăn nhanh (fast food) không những đối diện với các nguy cơ dinh dưỡng mà còn ảnh hưởng từ những hóa chất phóng thích do quá trình đóng gói gây ra.

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XUÂN MAI
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    Chủ đề: Thức ăn nhanh đồ chiên gà rán khoai tây chiên trẻ

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