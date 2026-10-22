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Chiều nay nơi nào ở Nam Bộ sẽ có mưa?

tác giả
LÊ PHAN
LÊ PHAN
LÊ PHAN

Hôm nay mưa dông tiếp tục xuất hiện về chiều ở Nam Bộ, có nơi mưa vừa đến mưa to và rất to.

Chiều nay nơi nào Nam Bộ sẽ có mưa? - Ảnh 1.

Chiều nay nhiều nơi ở Nam Bộ có mưa to - Ảnh: T.L

Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ có dự báo xu thế diễn biến thời tiết từ trưa đến tối ở TP.HCM, Cần Thơ, miền Đông và miền Tây. Về xu thế, khu vực Nam Bộ tiếp tục chịu tác động chính bởi rìa phía bắc rãnh áp thấp kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao. Các hình thái này khiến thời tiết xấu và có mưa.

Thời tiết chủ đạo mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn. Mưa tiếp tục xảy ra nhiều nơi, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to đến mưa rất to. Trong mưa dông cần đề phòng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to tập trung ở khu vực Đồng Nai, TP.HCM, Tây Ninh, Đồng Tháp (Tiền Giang cũ). Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Trong 48-72 giờ tới, rãnh áp thấp ở phía nam của Nam Bộ duy trì kết hợp nhiễu động gió Đông trên cao tác động đến thời tiết khu vực.

Thời tiết mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn. Mưa xảy ra nhiều nơi, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to đến mưa rất to. Trong mưa dông cần đề phòng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Về mùa mưa năm nay, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết với tác động của El Nino, dự báo từ nay đến hết tháng 10-2026, trên Biển Đông chưa có dấu hiệu bão hoạt động.

Còn tháng 11 và 12, dự kiến trên Biển Đông chỉ có khoảng 1-2 cơn và ít có khả năng ảnh hưởng đến đất liền của Việt Nam, thấp hơn so với trung bình các năm.

Mùa mưa ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kết thúc sớm.

Chiều nay nơi nào Nam Bộ sẽ có mưa? - Ảnh 3.Dự báo thời tiết từ 18 đến 24-10: Cuối tuần mưa tăng ở Bắc Bộ, giảm ở Nam Bộ

Tuần này thời tiết Nam Bộ và Trung Bộ có mưa to đầu tuần, sau đó giảm, còn Bắc Bộ thì ngược lại.

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LÊ PHAN
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    Chủ đề: Thời tiết miền Tây Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia El Nino

    Dòng sự kiện: Thời tiết hôm nay

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