Chi tiết tội danh và mức án 188 bị cáo vụ Mr Pips

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử đường dây lừa đảo liên quan Mr Pips - Ảnh: GIANG LONG

Chiều 16-11, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm đối với Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng 185 bị cáo khác trong vụ án lừa đảo đầu tư chứng khoán, ngoại hối, chiếm đoạt hơn 1.500 tỉ đồng.

Theo phán quyết, hai bị cáo cầm đầu đường dây là Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ cùng lĩnh án tù chung thân về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Trong nhóm bị cáo dưới quyền, Nguyễn Đức Tuyến, Đinh Thị Dung và Phạm Hồng Kỳ cùng bị tuyên 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là ba mức án cao nhất sau hai bị cáo cầm đầu.

Một số bị cáo khác cũng lĩnh mức án nghiêm khắc như Nguyễn Quang Độ 18 năm 6 tháng tù, Kim Đình Trường và Phạm Minh Khôi cùng 17 năm 6 tháng tù.

Đối với những bị cáo còn lại trong nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tòa tuyên các mức án khác nhau tùy vai trò, tính chất, mức độ phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, trong đó nhiều người nhận án từ 5 đến 16 năm 6 tháng tù.

Ông Phó Đức Thắng và bà Lê Thị Liễu, là bố mẹ Mr Pips, cùng bị kết tội rửa tiền. Tòa tuyên phạt ông Thắng 6 năm 6 tháng tù, bà Liễu 5 năm 6 tháng tù.

Đối với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ngân Lượng, tòa tuyên 10 năm tù về tội rửa tiền.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại đặc biệt lớn về tài sản cho các bị hại và gây bức xúc trong dư luận.

Khi quyết định hình phạt, tòa đã xem xét vai trò, mức độ phạm tội cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của từng bị cáo.

Dưới đây là chi tiết mức án tòa tuyên với 188 bị cáo:

Đồ họa chi tiết mức án 188 bị cáo trong vụ Mr Pips - Đồ họa: THÂN HOÀNG

Đồ họa chi tiết mức án 188 bị cáo trong vụ Mr Pips - Đồ họa: THÂN HOÀNG

Đồ họa chi tiết mức án 188 bị cáo trong vụ Mr Pips - Đồ họa: THÂN HOÀNG

Đồ họa chi tiết mức án 188 bị cáo trong vụ Mr Pips - Đồ họa: THÂN HOÀNG

Đồ họa chi tiết mức án 188 bị cáo trong vụ Mr Pips - Đồ họa: THÂN HOÀNG

Đồ họa chi tiết mức án 188 bị cáo trong vụ Mr Pips - Đồ họa: THÂN HOÀNG

Đồ họa chi tiết mức án 188 bị cáo trong vụ Mr Pips - Đồ họa: THÂN HOÀNG

Đồ họa chi tiết mức án 188 bị cáo trong vụ Mr Pips - Đồ họa: THÂN HOÀNG

Đồ họa chi tiết mức án 188 bị cáo trong vụ Mr Pips - Đồ họa: THÂN HOÀNG

Đồ họa chi tiết mức án 188 bị cáo trong vụ Mr Pips - Đồ họa: THÂN HOÀNG

Đồ họa chi tiết mức án 188 bị cáo trong vụ Mr Pips - Đồ họa: THÂN HOÀNG

Đồ họa chi tiết mức án 188 bị cáo trong vụ Mr Pips - Đồ họa: THÂN HOÀNG