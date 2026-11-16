Bạn gái Mr Pips, vợ cũ Mr Hunter và hai cựu công an lãnh án

Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái Mr Pips) tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Chiều 16-11, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên án Nguyễn Thanh Tâm (31 tuổi), bạn gái Phó Đức Nam (Mr Pips), Ngô Thị Thêu (31 tuổi), vợ cũ Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), cùng các bị cáo trong vụ lừa đảo gần 1.600 tỉ đồng.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Tâm 9 năm tù về tội rửa tiền, Thêu 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng vụ án, hai cựu công an Nguyễn Thanh Phong, Phạm Trường Sơn và luật sư Nguyễn Bá Sơn, những người bị cáo buộc tham gia “tổ tư vấn” cho Mr Pips, lần lượt bị tuyên 14 năm tù (2 tội danh), 6 năm tù và 7 năm tù.

Trước đó, viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt Tâm 9-10 năm tù, Thêu 10-11 năm tù. Nhóm “tổ tư vấn” bị đề nghị các mức án từ 6 đến 15 năm tù.

Bạn gái Mr Pips dùng xe đẩy nhận những thùng tiền 20 tỉ đồng

Trong những ngày xét hỏi, Nguyễn Thanh Tâm kể về cuộc sống bên Phó Đức Nam, thường xuyên được bạn trai giao cô cất giữ tiền mặt, ngoại tệ, vàng và quản lý nhiều bất động sản.

Tâm khai quen Nam từ năm 2017, sau đó nảy sinh tình cảm và cùng chung sống. Mỗi khi có người giao vàng, Nam gọi điện để Tâm xuống nhận rồi đưa lên căn hộ cất giữ.

Khám xét nơi ở liên quan Tâm, cơ quan điều tra thu giữ hơn 94kg vàng, được định giá hơn 222 tỉ đồng, cùng 44,8 tỉ đồng tiền mặt, hơn 1,7 triệu USD và nhiều tài sản giá trị khác.

Theo cáo buộc, Tâm còn tham gia các giao dịch bất động sản và chuyển đổi tài sản bằng tiền có nguồn gốc từ hoạt động lừa đảo của Nam.

Viện kiểm sát xác định bị cáo có hành vi rửa tiền với tổng giá trị hơn 384 tỉ đồng.

Tuy nhiên, tại tòa, Tâm khai chỉ giúp bạn trai quản lý tài sản, ban đầu không biết hoạt động kinh doanh của Nam là phạm pháp.

Mr Hunter và vợ cũ Ngô Thị Thêu - Ảnh: GIANG LONG

Trong phần đối đáp, viện kiểm sát dẫn những lần Tâm sử dụng xe đẩy xuống tầng hầm chung cư nhận các kiện tiền chứa 10-20 tỉ đồng, vàng và ngoại tệ.

Trong lời nói sau cùng, Tâm cho biết đã tích cực phối hợp với cơ quan điều tra, giao nộp những tài sản Nam nhờ cất giữ để phục vụ bồi thường cho các bị hại.

Bị cáo xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bản thân và anh trai Nguyễn Thanh Phong, người cũng bị đưa ra xét xử trong vụ án.

Vợ cũ Mr Hunter nói không biết hoạt động lừa đảo, VKS bác bỏ

Ngô Thị Thêu, vợ cũ Lê Khắc Ngọ, bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với cáo buộc giúp sức cho đường dây thông qua việc giới thiệu người thân, người quen vào làm việc trong hệ thống.

Theo cáo trạng, Thêu từng nhờ một quản lý tuyển Đào Văn Nam vào làm việc. Người này sau đó tham gia bảy vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2,7 tỉ đồng.

Thêu cũng giới thiệu Phạm Văn Trường vào làm nhân viên kinh doanh. Trường sau đó trở thành trưởng nhóm, bị cáo buộc liên quan vụ chiếm đoạt hơn 740 triệu đồng.

Khi biết công an chuẩn bị kiểm tra một văn phòng vào tháng 10-2024, Thêu còn bị cáo buộc nhắn tin báo cho Đào Văn Nam tìm cách bỏ trốn.

Hai ngày sau, Thêu đưa ba con nhỏ cùng người giúp việc sang Thái Lan. Tại đây, bị cáo thuê căn hộ, cho các con theo học trường quốc tế trước khi bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ theo lệnh truy nã quốc tế vào tháng 5-2025.

Tại tòa, Thêu thừa nhận việc báo tin cho người khác bỏ trốn là sai, nhưng không đồng ý cáo buộc đồng phạm lừa đảo.

Hàng trăm luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Luật sư bào chữa cho rằng không thể chỉ căn cứ vào quan hệ vợ chồng để xác định Thêu biết hoạt động phạm tội của Ngọ.

Bác quan điểm bào chữa, đại diện viện kiểm sát dẫn lời khai của Đào Văn Nam cùng các tin nhắn được trích xuất, cho rằng Thêu không đơn thuần giới thiệu người quen vào làm việc.

Theo cơ quan công tố, trong quá trình làm việc, Nam thường xuyên trao đổi với Thêu về tình hình kinh doanh, doanh số và việc thăng tiến từ nhân viên lên các vị trí quản lý.

Viện kiểm sát cho rằng những trao đổi này cho thấy Thêu nắm được cơ cấu tổ chức, cách thức hoạt động của hệ thống. Cùng với việc bị cáo nhắn tin báo người quen bỏ trốn khi biết công an chuẩn bị kiểm tra, cơ quan công tố giữ nguyên quan điểm Thêu có hành vi giúp sức lừa đảo.

Hai cựu công an và luật sư nhận hơn 6,4 tỉ đồng từ Mr Pips

Nguyễn Thanh Phong, anh trai của Tâm (bạn gái Mr Pips), cùng Phạm Trường Sơn và Nguyễn Bá Sơn bị cáo buộc tham gia “tổ tư vấn” giúp Phó Đức Nam xử lý các vấn đề phát sinh khi khách hàng khiếu kiện hoặc nhân viên bị công an triệu tập.

Trong ba người, Phong và Trường Sơn là cựu công an, còn Bá Sơn là luật sư.

Theo cáo trạng, từ tháng 10-2021 đến tháng 5-2023, nhóm này giúp sức cho đường dây lừa đảo chiếm đoạt hơn 581 tỉ đồng của 296 bị hại.

Nam đã chuyển tổng cộng 6,44 tỉ đồng cho Phong để trả công. Trong đó, Phong nhận gần 2,2 tỉ đồng, chuyển cho Trường Sơn hơn 2 tỉ đồng và Bá Sơn hơn 2,2 tỉ đồng.

Đối với Phong, ngoài cáo buộc giúp sức lừa đảo, viện kiểm sát còn xác định bị cáo nhận 1 tỉ đồng của Nam để góp mua bốn thửa đất tại Tây Ninh dù biết tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội.