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Cháy quán karaoke Nữ Hoàng ở Đồng Nai: Huy động 3 xe cuốc phá tường để dập lửa

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A LỘC
A LỘC
A LỘC

Đám cháy bùng phát dữ dội bên trong quán karaoke Nữ Hoàng ở Đồng Nai buộc lực lượng chữa cháy phải huy động 3 xe cuốc phá tường để tiếp cận, khống chế và dập tắt ngọn lửa.

Cháy quán karaoke Nữ Hoàng ở Đồng Nai: Huy động 3 xe cuốc phá tường để dập lửa - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng Đồng Nai huy động 3 xe cuốc phá tường để tiếp cận, dập đám cháy tại quán karaoke Nữ Hoàng - Ảnh: A.B.

Tối 8-11, Công an TP Đồng Nai cho biết đã dập tắt đám cháy tại quán karaoke Nữ Hoàng sau gần 3 giờ nỗ lực chữa cháy.

Theo đó, lúc 16h35 cùng ngày, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 14 nhận tin báo cháy tại quán karaoke Nữ Hoàng trên đường Hai Bà Trưng (khu phố Phú Thanh, phường Bình Phước) thuộc hộ kinh doanh Trần Xuân Đông.

Ngay sau đó, đơn vị điều động 8 xe chữa cháy, xe chuyên dụng cùng 26 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. 

Bên cạnh đó, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 15 cũng điều động thêm 3 xe chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy.

Kho K882 và Công ty Cấp thoát nước Bình Phước mỗi đơn vị điều động 2 xe chuyên dụng chở nước hỗ trợ dập lửa...

Quán karaoke Nữ Hoàng có nhiều phòng hát, được thiết kế hình chữ U, với hai lối đi hai bên và một lối thoát hiểm phía sau.

Thời điểm xảy ra cháy, quán vẫn đang hoạt động nhưng chỉ một phòng có khách. Ngọn lửa được cho là bùng phát từ một phòng hát phía trong.

Phát hiện cháy, chủ quán và nhân viên dùng bình chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành do bên trong có nhiều vật liệu dễ cháy, khói bốc lên mù mịt. Khách và nhân viên trong quán đã kịp chạy thoát ra ngoài.

Dù nhanh chóng có mặt tại hiện trường, lực lượng chữa cháy gặp khó khăn khi tiếp cận đám cháy do vị trí phát cháy nằm gần giữa quán, trong khi hai lối đi và cửa thoát hiểm đều bị khói đen bao phủ.

Cháy quán karaoke Nữ Hoàng ở Đồng Nai: Huy động 3 xe cuốc phá tường để dập lửa - Ảnh 2.
Cháy quán karaoke Nữ Hoàng ở Đồng Nai: Huy động 3 xe cuốc phá tường để dập lửa - Ảnh 3.
Cháy quán karaoke Nữ Hoàng ở Đồng Nai: Huy động 3 xe cuốc phá tường để dập lửa - Ảnh 4.
Cháy quán karaoke Nữ Hoàng ở Đồng Nai: Huy động 3 xe cuốc phá tường để dập lửa - Ảnh 5.

Ghi nhận tại hiện trường, phần mặt tiền quán karaoke bị cháy đen, nhiều mảng tường đổ sập - Ảnh: A.B.

Để tiếp cận đám cháy, lực lượng chức năng phải huy động 3 xe cuốc cỡ lớn phá tường phía trước và bên hông quán.

Sau gần 3 giờ nỗ lực chữa cháy, ngọn lửa được khống chế và dập tắt.

Ghi nhận tại hiện trường, phần mặt tiền quán karaoke bị cháy đen, nhiều mảng tường đổ sập, gạch đá và vật liệu xây dựng nằm ngổn ngang. Bên trong quán, nhiều đồ đạc bị cháy, hư hỏng.

Công an TP Đồng Nai cho biết diện tích đám cháy khoảng 250m², phần lớn tài sản trong quán bị thiêu rụi.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Thiệt hại cụ thể về tài sản đang được thống kê, làm rõ.

Cháy quán karaoke Nữ Hoàng ở Đồng Nai: Huy động 3 xe cuốc phá tường để dập lửa - Ảnh 6.Cháy quán karaoke lớn nhất 'thủ phủ sầu riêng' Đắk Lắk

Chiều 20-9, đám cháy quán karaoke lớn nhất 'thủ phủ sầu riêng' Đắk Lắk đã được khống chế, không có thiệt hại về người.

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    Chủ đề: cháy nữ hoàng quán Karaoke Đồng NAi Bình Phước

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