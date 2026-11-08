Cháy quán karaoke Nữ Hoàng ở Đồng Nai, khói đen cuồn cuộn

Quán karaoke Nữ Hoàng (Queen) trên đường Hai Bà Trưng (phường Bình Phước, TP Đồng Nai) bùng cháy, khói bốc lên dữ dội - Ảnh: A.B.

Chiều 8-11, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP Đồng Nai phối hợp Công an phường Bình Phước tổ chức chữa cháy tại quán karaoke Nữ Hoàng (Queen) trên đường Hai Bà Trưng, phường Bình Phước.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h cùng ngày, người dân phát hiện khói bốc ra từ quán karaoke Nữ Hoàng nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Đồng Nai nhanh chóng có mặt tại hiện trường, huy động nhiều xe chữa cháy, xe thang cùng cán bộ, chiến sĩ triển khai phương án dập lửa.

Ghi nhận tại hiện trường, cột khói đen dày đặc cuồn cuộn bốc lên từ khu vực quán karaoke, bao trùm một phần tòa nhà và lan lên cao, có thể nhìn thấy từ xa.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy sử dụng xe thang, triển khai vòi phun nước để khống chế đám cháy.

Bên ngoài quán, hàng trăm người dân hiếu kỳ đến hiện trường theo dõi lực lượng chức năng tổ chức cứu hỏa.

Công an phường Bình Phước cũng huy động toàn bộ lực lượng đến hiện trường, phối hợp chữa cháy và bảo đảm an ninh trật tự khu vực xung quanh.

Hàng trăm người dân hiếu kỳ đến hiện trường theo dõi lực lượng chức năng cứu hỏa - Ảnh: A.B.

Quán karaoke Nữ Hoàng là một trong những cơ sở kinh doanh karaoke có quy mô khá lớn trên địa bàn phường Bình Phước, với khoảng 20 phòng hát.

Đến 18h cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực dập tắt đám cháy.

Hiện chưa có nguyên nhân và thông tin về thiệt hại do vụ cháy gây ra.