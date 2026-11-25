Ngọn lửa bùng phát dữ dội, cột khói đen bốc cao - Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ bãi xe nên hô hoán báo động.

Nhân viên bãi xe cùng người dân xung quanh tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng bất thành. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, khói đen bốc cao.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM phối hợp Công an phường An Phú Đông điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường.

Các chiến sĩ tiếp cận đám cháy từ nhiều hướng, triển khai vòi nước dập lửa, ngăn cháy lan. Sau đó, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Lãnh đạo UBND phường An Phú Đông xác nhận vụ cháy xảy ra tại bãi xe trên đường Nguyễn Thị Nhuần, gây thiệt hại một số vật dụng, tài sản bên trong.

Nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.



Ngọn lửa cuồn cuộn - Ảnh cắt từ clip