Sau va chạm mạnh, 3 xe đầu kéo bốc cháy dữ dội trên quốc lộ 1 - Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin từ Trạm Cảnh sát giao thông Tùng Diễn (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn), khoảng 23h10 ngày 19-11, tại km36+600 quốc lộ 1, đoạn qua xã Nhân Lý (Lạng Sơn), xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 3 xe đầu kéo.

Cụ thể, xe đầu kéo biển số 34C-031.XX kéo theo sơ mi rơ moóc biển số 34R-025.XX, do N.D.H. (46 tuổi, trú Hải Phòng) điều khiển, chạy hướng Lạng Sơn - Hà Nội.

Đến khu vực trên, phương tiện va chạm với xe đầu kéo biển số 98H-024.XX kéo theo sơ mi rơ moóc biển số 98RM-010.XX, do S.V.T. (47 tuổi, trú Cao Bằng) điều khiển, chạy chiều ngược lại.

Sau va chạm, xe đầu kéo biển số 34C-031.XX tiếp tục lao sang làn đường đối diện, tông vào xe đầu kéo biển số 98H-077.XX kéo theo sơ mi rơ moóc biển số 98R-024.XX, do N.T.H. (38 tuổi, trú Cao Bằng) cầm lái.

Trên xe có biển số cấp tại Bắc Ninh còn có anh H.T.T. (32 tuổi, cùng trú tại Cao Bằng). Vụ tai nạn khiến cả 3 xe đầu kéo bốc cháy dữ dội, hư hỏng, thiệt hại ước tính khoảng 300 triệu đồng.

Sơ bộ lực lượng chức năng cho hay hai tài xế N.T.H. và H.T.T. bị thương. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy cả 3 tài xế đều không vi phạm nồng độ cồn. Tuy nhiên, hai tài xế S.V.T. và N.T.H. có kết quả xét nghiệm dương tính với ma túy.

Cạnh đó, hai xe biển số 34C-031.XX và 98H-077.XX có chở hàng hóa song chưa được cân kiểm tra tải trọng. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục khám nghiệm hiện trường theo quy định.

Xe đầu kéo bốc cháy dữ dội trên quốc lộ 51, cabin bị lửa bao trùm Xe đầu kéo chở các khối bê tông đang chạy trên quốc lộ 51 (Đồng Nai) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa bao trùm cabin, khói đen cuồn cuộn bốc cao khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng.



