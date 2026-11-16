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Xe đầu kéo bốc cháy dữ dội trên quốc lộ 51, cabin bị lửa bao trùm

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A LỘC
A LỘC
A LỘC

Xe đầu kéo chở các khối bê tông đang chạy trên quốc lộ 51 (Đồng Nai) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa bao trùm cabin, khói đen cuồn cuộn bốc cao khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng.

Xe đầu kéo bốc cháy dữ dội trên quốc lộ 51, cabin bị lửa bao trùm - Ảnh 1.

Xe đầu kéo bốc cháy dữ dội trên quốc lộ 51 (đoạn qua xã Phước Thái, TP Đồng Nai) - Ảnh: A.B.

Chiều 16-11, cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP Đồng Nai phối hợp với lực lượng chữa cháy cơ sở dập tắt đám cháy xe đầu kéo trên quốc lộ 51.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h20 cùng ngày, xe đầu kéo biển số 51M-007.xx, kéo theo sơ mi rơ moóc biển số 51R-011.xx, đang chở các khối bê tông phục vụ thi công cầu trên quốc lộ 51.

Khi đến gần vòng xoay cao tốc Bến Lức - Long Thành, đoạn thuộc xã Phước Thái (TP Đồng Nai), xe bốc cháy.

Tại hiện trường, ngọn lửa bùng cháy dữ dội, bao trùm cabin xe đầu kéo, lan xuống mặt đường. Khói đen cuồn cuộn bốc cao.

Vụ cháy khiến các xe qua khu vực phải đi chậm. Một số xe ùn ứ ở làn đường phía trong, còn các làn phía ngoài vẫn có thể đi qua.

Ngay khi nhận tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 4 (Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP Đồng Nai) điều động 2 xe chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Lực lượng chức năng cũng huy động thêm 1 xe chữa cháy cùng 5 đội viên của Công ty TNHH Vedan Việt Nam đến hỗ trợ.

Đến 16h50, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn lúc 16h53.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra.

Xe đầu kéo bốc cháy dữ dội trên quốc lộ 51, cabin bị lửa bao trùm - Ảnh 2.Xe buýt đang chạy đi sửa bốc cháy dữ dội

Trong lúc điều khiển chiếc xe buýt đi sửa, tài xế phát hiện xe bốc cháy nên nhanh chóng dừng xe, rời khỏi ghế lái và điện báo cơ quan chức năng.

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A LỘC
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    Chủ đề: Cháy xe Đồng NAi xe đầu kéo quốc lộ 51 cao tốc Bến Lức – Long Thành

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