Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo, Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu", trao giấy khen đến tập thể và cá nhân xuất sắc - Ảnh: K.ANH

Phát biểu tại chương trình, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo, Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" cho biết sau 23 ngày diễn ra, UpRace 2026 đã vận động được hơn 1,27 tỉ đồng, dự kiến trao 8.000 suất học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại vùng cao, biên giới và hải đảo trong năm học 2026-2027.

Với thông điệp "Run for a Rising Vietnam - Sải bước vì một Việt Nam vươn mình", chương trình diễn ra từ ngày 10-10 đến 1-11, kết nối cộng đồng yêu chạy bộ cùng chung tay thực hiện các hoạt động thiện nguyện.

Đây là mùa giải thứ 8 của dự án chạy bộ cộng đồng do Công ty cổ phần Tập đoàn VNG khởi xướng. Sau 8 mùa tổ chức, UpRace đã thu hút hơn 1 triệu người tham gia, tích lũy 30 triệu kilomet và đóng góp hơn 39 tỉ đồng cho các hoạt động xã hội.

Hưởng ứng chương trình, Quỹ Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo vận động được 59 đội tham gia, gồm 58 đội trong nước và một đội tại Brisbane (Úc), với tổng cộng 11.753 vận động viên. Các đội đã cùng nhau thực hiện 274.959km, tăng 1.953 người và 4 đội so với năm 2025.

Trong đó, 7 đội trường học đóng góp hơn 92.200km; 13 đội doanh nghiệp đóng góp 87.200km; 14 đội xã, phường đóng góp 63.800km. Đặc biệt, 25 đội thuộc các nhóm hội viên Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" cùng đóng góp 31.600km.

Không chỉ có những người trực tiếp chạy bộ, chương trình còn nhận được sự hưởng ứng của nhiều thế hệ. Những người không có điều kiện tham gia chạy đã lựa chọn đăng ký kilomet quy đổi thành tiền, đóng góp hơn 100 triệu đồng. Nhiều doanh nghiệp, tổ chức cũng đồng hành bằng kinh phí, sản phẩm và các hoạt động cổ vũ phong trào.

Kết thúc UpRace 2026, Quỹ Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo tiếp nhận tổng cộng 1.277.738.404 đồng từ ban tổ chức, các nhà tài trợ, vận động viên và cộng đồng.

Nguồn kinh phí này sẽ được Quỹ sử dụng để trao 8.000 suất học bổng trong năm học 2026-2027 cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, vùng biên giới và hải đảo có hoàn cảnh khó khăn.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo, Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" (giữa) trao giấy khen đến tập thể và cá nhân xuất sắc - Ảnh: K.ANH

Học sinh Trường TH-THCS-THPT Phan Chu Trinh - Dĩ An (TP.HCM) và bà con ở Gò Công Đông cùng tham gia chạy bộ gây quỹ - Ảnh: H.T.