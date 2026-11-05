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Chạy bộ nên thở bằng mũi hay miệng để tốt cho sức khỏe?

tác giả
LỆ LỆ
LỆ LỆ
LỆ LỆ

Không có một cách thở phù hợp với tất cả mọi người. Điều quan trọng là duy trì nhịp thở thoải mái, đáp ứng cường độ vận động và không cố ngậm miệng khi cơ thể cần nhiều không khí hơn.

Chạy bộ nên thở bằng mũi hay miệng để tốt cho sức khỏe? - Ảnh 1.

Thở bằng mũi hay miệng khi chạy bộ là thắc mắc của nhiều người, đặc biệt những người mới tập luyện - Ảnh: outsideonline

Nhiều người cho rằng chạy bộ đúng cách phải thở bằng mũi, bởi cách này giúp làm ấm và làm ẩm không khí trước khi đi vào đường hô hấp. 

Tuy nhiên, khi chạy nhanh, leo dốc hoặc thực hiện các bài tập cường độ cao, nhu cầu oxy và lượng không khí cơ thể cần trao đổi tăng lên. Khi đó, việc mở miệng để thở là phản ứng bình thường, không có nghĩa người chạy đang thực hiện sai kỹ thuật.

Thở bằng mũi hay miệng khi chạy bộ tốt hơn?

Câu trả lời phụ thuộc vào cường độ chạy và cảm giác của mỗi người. Khi chạy chậm, nhẹ nhàng, thở bằng mũi có thể đủ đáp ứng nhu cầu hô hấp nếu người tập cảm thấy thoải mái. Khi tăng tốc hoặc chạy lên dốc, kết hợp thở bằng mũi và miệng, thậm chí chủ yếu thở bằng miệng, có thể giúp đưa nhiều không khí vào phổi hơn.

Một số thí nghiệm trên máy chạy bộ so sánh hai cách thở trong các giai đoạn vận động tăng dần. Kết quả cho thấy thở bằng miệng tạo ra mức thông khí lớn hơn, tức lượng không khí được trao đổi trong mỗi phút cao hơn so với chỉ thở bằng mũi.

Tuy nhiên, kết quả này không đồng nghĩa thở bằng miệng luôn giúp chạy nhanh hơn hoặc cải thiện thành tích. Nghiên cứu chỉ đánh giá phản ứng sinh lý trong những khoảng thời gian ngắn, không chứng minh một phương pháp thở có lợi thế về hiệu suất đối với tất cả người chạy.

Một nghiên cứu khác trên những người chạy bộ nghiệp dư đã quen với việc chỉ thở bằng mũi khi tập luyện và thi đấu trong ít nhất sáu tháng, không ghi nhận sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về mức tiêu thụ oxy tối đa hoặc thời gian chạy đến kiệt sức giữa điều kiện thở bằng mũi và thở bằng miệng.

Chạy bộ nên thở bằng mũi hay miệng để tốt cho sức khỏe? - Ảnh 2.

Nếu chạy bộ hằng ngày, nên chọn cách thở tự nhiên - Ảnh minh họa

Khi nào khó thở lúc chạy bộ là dấu hiệu cần chú ý?

Khó thở tăng lên khi vận động mạnh có thể là phản ứng bình thường của cơ thể. Tuy nhiên, nếu thường xuyên xuất hiện những triệu chứng như ho, thở khò khè hoặc tức ngực khi chạy, người tập không nên chỉ tìm cách thay đổi kỹ thuật thở để khắc phục.

Thở bằng mũi giúp làm ấm, làm ẩm và lọc một phần các hạt trong không khí hít vào. Đây là chức năng sinh lý bình thường của mũi. 

Một số hướng dẫn về co thắt phế quản do vận động có đề cập đến việc thở bằng mũi như một biện pháp hỗ trợ, nhưng điều đó không có nghĩa kỹ thuật này có thể thay thế việc chẩn đoán và điều trị khi có bệnh lý đường hô hấp.

Nếu ho, thở khò khè hoặc tức ngực tái diễn trong hay sau khi chạy, bạn nên tạm dừng tập luyện và đi khám để xác định nguyên nhân. Những biểu hiện này có thể liên quan đến co thắt phế quản do vận động, hen suyễn hoặc các vấn đề sức khỏe khác. Người đã được chẩn đoán hen suyễn cần tuân thủ kế hoạch điều trị của bác sĩ.

Nếu xuất hiện khó thở dữ dội, đau ngực, choáng hoặc cảm giác sắp ngất, cần ngừng vận động và tìm trợ giúp y tế khẩn cấp.

Đối với việc chạy bộ hằng ngày, người tập nên lựa chọn cách thở tự nhiên, phù hợp với mức gắng sức. Khi chạy nhẹ, có thể thở bằng mũi nếu thấy dễ chịu; khi tăng cường độ, hãy để miệng tham gia vào quá trình hô hấp khi cần. 

Mục tiêu không phải là ngậm miệng càng lâu càng tốt, mà là duy trì nhịp thở đáp ứng nhu cầu của cơ thể để hoàn thành buổi chạy an toàn và thoải mái.

Chạy bộ nên thở bằng mũi hay miệng để tốt cho sức khỏe? - Ảnh 2.Nghịch lý: Tập luyện càng nhiều, càng dễ bị... sâu răng

Chạy bộ, đạp xe, ăn uống có kế hoạch..., nhiều người theo đuổi một cuộc sống năng động đầy kỷ luật. Thế nhưng họ lại bất ngờ gặp vấn đề với các bệnh răng miệng như sâu răng, mòn men răng, viêm nướu.

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LỆ LỆ
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    Chủ đề: Chạy bộ tập luyện miệng Mũi thở

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