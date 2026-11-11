Hơn 1.400 nhân viên Diana Unicharm chạy bộ trực tuyến gây quỹ vì cộng đồng

Lễ bế mạc giải chạy Across Vietnam - One Diana Unicharm 2026 tại Bắc Ninh - Ảnh: DNCC

Hành trình gần 150.000 km từ những người chạy không chuyên

Diễn ra từ ngày 8-9 đến 7-10-2026, giải chạy trực tuyến thường niên Across Vietnam - One Diana Unicharm 2026 khép lại với những con số kỷ lục: hơn 1.400 cán bộ nhân viên tham gia, tổng quãng đường tích lũy đạt 148.561,95 km, tương đương 3,7 lần chiều dài đường xích đạo.

Điều đặc biệt là thành tích này không đến từ những vận động viên chuyên nghiệp, mà từ chính những nhân viên văn phòng, công nhân nhà máy với khả năng và kinh nghiệm chạy bộ khác nhau. Có người đã quen với những đường chạy dài, nhưng cũng có người lần đầu tập chạy, hay vừa hồi phục sau chấn thương.

Là một trong những cá nhân dẫn đầu bảng xếp hạng với thành tích 1208 km, anh Nguyễn Văn Lưu - Phòng Sản xuất chia sẻ: "Ban đầu, tôi tham gia vì muốn thử thách bản thân. Nhưng càng chạy, tôi càng có thêm động lực khi nghĩ rằng mỗi ki-lô-mét mình hoàn thành đều có thể giúp đỡ những người khó khăn.

Điều khiến tôi tự hào nhất không phải thành tích cá nhân, mà là việc hơn một nghìn đồng nghiệp đã cùng nhau tạo nên kết quả này."

Anh Nguyễn Văn Lưu nhận giải Nhất giải chạy Across Vietnam - One Diana Unicharm 2026 - Ảnh: DNCC

Đặc biệt, chị Phạm Thu Trà - Phòng Tiếp thị Người tiêu dùng đã hoàn thành gần 80 km dù chưa từng chạy bộ trước đây và vừa hồi phục sau chấn thương đầu gối.

"Tôi chưa bao giờ chạy bộ, và sau khi bị chấn thương gối thì lại càng không. Thế nhưng, khi công ty tổ chức giải và biết rằng từng bước chạy đều có thể đóng góp cho cộng đồng, tôi quyết tâm đăng ký tham dự. Tôi rất vui vì bản thân đã bền bỉ hoàn thành gần 80 km góp vào quỹ thiện nguyện chung của công ty."

Mỗi ki-lô-mét là một đóng góp cho cộng đồng

Đằng sau thành tích gần 150.000 km là một mục tiêu chung: biến những nỗ lực rèn luyện sức khỏe thành nguồn lực hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Từ năm 2025, Công ty Cổ phần Diana Unicharm đã đẩy mạnh phong trào thể thao nội bộ, kết hợp các hoạt động thiện nguyện nhằm khuyến khích cán bộ nhân viên vừa chăm sóc bản thân, vừa đóng góp cho xã hội.

Năm nay, giải chạy Across Vietnam - One Diana Unicharm lần đầu được triển khai trực tuyến, tạo điều kiện cho nhân viên trên cả nước tham gia. Với mỗi ki-lô-mét hoàn thành được quy đổi thành 1.000 đồng vào ngân sách thiện nguyện, người tham gia có thêm động lực duy trì vận động và tích lũy quãng đường.

Kết thúc giải chạy, cùng với các khoản quyên góp khác, cán bộ nhân viên đã gây quỹ được gần 200 triệu đồng. Nguồn kinh phí được dành để hỗ trợ 380 phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Nhà tình thương Hương La & xã Tân Chi - tỉnh Bắc Ninh, xã Co Mạ - tỉnh Sơn La.

Ông Takahiro Okada - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Diana Unicharm tặng quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại Bắc Ninh - Ảnh: DNCC

Hoạt động này cũng là cách doanh nghiệp lan tỏa triết lý NOLA & DOLA (Hành động vì cuộc sống, Hành động vì ước mơ) của Tập đoàn Unicharm Nhật Bản: không chỉ giảm bớt những bất tiện, gánh nặng trong cuộc sống mà còn mang tới niềm vui, sự tự tin và cơ hội sống tốt đẹp hơn cho mỗi người.

Ông Takahiro Okada - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Diana Unicharm chia sẻ: "Triết lý NOLA & DOLA không chỉ định hướng cách chúng tôi phát triển sản phẩm, mà còn truyền cảm hứng để mỗi cán bộ nhân viên chủ động quan tâm và đóng góp cho cộng đồng.

Trong thời gian tới, doanh nghiệp chúng tôi sẽ tiếp tục phụng sự cộng đồng Việt Nam thông qua những sản phẩm ngày càng chất lượng và các hoạt động xã hội thiết thực, bền vững."

Tinh thần cống hiến cho cộng đồng truyền cảm hứng cho mọi hoạt động của Diana Unicharm - Ảnh: DNCC

Vượt lên những con số kỷ lục, hành trình Across Vietnam - One Diana Unicharm 2026 cho thấy sức mạnh của tinh thần đoàn kết và sự bền bỉ: khi mỗi người đóng góp một phần sức lực, hàng nghìn bước chạy nhỏ bé có thể tạo nên những giá trị lớn lao cho cộng đồng.

Để tìm hiểu thêm các hoạt động của Diana Unicharm, vui lòng truy cập https://www.unicharm.vn/vi/home.html.