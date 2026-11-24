Phó Bí thư Thành Đoàn TP.HCM Lê Tuấn Anh (thứ 2 bên phải) trao bằng khen cho gương dân tộc thiểu số tiêu biểu - Ảnh: LÊ HUY

Lễ tuyên dương do Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM và Nhà văn hóa sinh viên TP.HCM tổ chức.

Người trẻ dân tộc thiểu số đưa chuyên môn, đam mê vào việc chung

Các gương dân tộc thiểu số tiêu biểu giao lưu truyền cảm hứng - Ảnh: LÊ HUY

Anh Nròng K’Duy Py, dân tộc Cơ Ho, Phó trưởng khoa săn sóc đặc biệt, Bệnh viện Nhân Ái, kể về một nam bệnh nhân còn trẻ, nhiễm HIV, nhập viện trong tình trạng suy kiệt, nhiễm trùng nặng và bị gia đình bỏ rơi. Khi nhập viện, bệnh nhân có tâm lý bất ổn, không hợp tác điều trị.

Bên cạnh chăm sóc và điều trị, anh cùng đồng nghiệp dành thời gian trò chuyện, tìm hiểu bệnh nhân và hỗ trợ tâm lý. Sau quá trình điều trị, bệnh nhân dần ổn định và hợp tác.

Điều khiến anh xúc động nhất là khi khỏe lại, bệnh nhân tình nguyện ở lại bệnh viện một thời gian để hỗ trợ những bệnh nhân yếu hơn.

"Người thầy thuốc không chỉ là cứu sống bệnh nhân, chăm sóc thể chất mà còn cả sức khỏe tâm lý, giúp người bệnh có thêm niềm tin và hy vọng để tiếp tục cuộc sống", anh Duy Py nói.

Anh Thạch Chane Răng Phú, dân tộc Khmer, cho biết thành lập câu lạc bộ Nhiếp ảnh trẻ để tạo sân chơi bổ ích, giúp đoàn viên, hội viên phát huy sở thích, lưu giữ hình ảnh đẹp về con người, cuộc sống địa phương và các hoạt động tình nguyện.

Đối với câu lạc bộ văn nghệ đồng bào Khmer, anh mong muốn tạo môi trường để các bạn giao lưu, kết nối và tham gia biểu diễn tại địa phương.

Anh Thạch Chane Răng Phú chia sẻ về việc thành lập câu lạc bộ Nhiếp ảnh trẻ tại địa phương - Ảnh: LÊ HUY

Chị Hoàng Thị Thanh Hồng, dân tộc Tày, chuyên viên Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Hồ Tràm, kể trước đây, các văn bản hành chính thường khô khan, khó tiếp cận. Vì vậy, chị đã ứng dụng công nghệ để chuyển tải nội dung hướng dẫn cài đặt VNeID, tích hợp thủ tục hành chính, sử dụng các ứng dụng công dân số thành những infographic sinh động và video ngắn thú vị.

Các sản phẩm này được đăng tải trên hệ thống thông tin của xã, giúp người dân dễ xem, dễ hiểu và chia sẻ.

Chị Hồng nói bên cạnh việc tạo ra những sản phẩm công nghệ nhanh, đẹp, sinh động, người làm truyền thông ở cơ sở cần thấu hiểu bản sắc văn hóa và đời sống của đồng bào dân tộc.

Có như vậy, các sản phẩm truyền thông mới thực sự gần gũi, phù hợp và giúp đồng bào dân tộc thiểu số dễ dàng tiếp cận.

Chị Hoàng Thị Thanh Hồng sử dụng infographic, video ngắn để hướng dẫn người dân tiếp cận các ứng dụng và thủ tục hành chính số - Ảnh: LÊ HUY

Xây dựng TP.HCM giàu bản sắc, nghĩa tình

102 gương Thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu là những người trẻ không ngừng vươn lên trong cuộc sống, tiêu biểu trong học tập, lao động, rèn luyện, khởi nghiệp, tình nguyện và tham gia xây dựng cộng đồng. BÙI HỮU HỒNG HẢI - Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM

Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM Bùi Hữu Hồng Hải nói sau sắp xếp, TP.HCM trở thành nơi hội tụ của nhiều vùng đất, cộng đồng và sắc thái văn hóa.

Đây là tài sản quý báu, nền tảng để xây dựng thành phố phát triển về kinh tế, hiện đại về đô thị, giàu bản sắc, nghĩa tình và trân trọng các giá trị văn hóa của mỗi cộng đồng dân tộc.

“Thanh niên các dân tộc thiểu số đang sinh sống, học tập và làm việc tại TP.HCM là những người kế thừa, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc mình, đồng thời là lực lượng tích cực trong học tập, lao động, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, phát triển kinh tế và tham gia xây dựng cộng đồng”, anh Hải nói.

Anh Hải bày tỏ nhiều bạn trẻ đã nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội, góp sức chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn và xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Tuyên dương các gương "Thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu" năm 2026 - Ảnh: LÊ HUY