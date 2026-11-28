Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) Telegram Pavel Durov - Ảnh: REUTERS

Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) Telegram Pavel Durov cảnh báo người dùng iPhone đang trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công mạng trên diện rộng nếu thiết bị chạy phiên bản hệ điều hành iOS lỗi thời, Đài RT của Nga đưa tin.

Nền tảng nhắn tin Telegram cũng bắt đầu gửi thông báo bảo mật đến người dùng đang sử dụng các phiên bản iOS cũ, khuyến cáo họ cập nhật hệ điều hành để bảo vệ dữ liệu cá nhân và tài khoản.

“Người dùng iPhone đang bị tin tặc tấn công trên diện rộng. Chỉ cần phiên bản iOS chưa được cập nhật, thì toàn bộ dữ liệu đều có nguy cơ bị xâm phạm” - ông Durov viết trên mạng xã hội X hôm 27-11.

Ông nhấn mạnh rằng “chỉ cần mở một trang web cũng có thể khiến thiết bị bị tấn công”, đồng thời cho biết Telegram đang gửi cảnh báo này đến tất cả người dùng sử dụng phiên bản hệ điều hành cũ.

Thông báo của Telegram cho biết các phiên bản iOS lỗi thời tồn tại những lỗ hổng bảo mật có thể khiến dữ liệu và tài khoản của người dùng gặp rủi ro. Nền tảng này khuyến nghị chủ sở hữu iPhone cài đặt phiên bản iOS mới nhất tương thích với thiết bị.

Tuy nhiên, ông Durov và Telegram chưa cung cấp thêm thông tin về các cuộc tấn công, bao gồm số lượng thiết bị bị ảnh hưởng, những phiên bản iOS cụ thể gặp rủi ro hay các lỗ hổng đang bị khai thác.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều báo cáo về các chiến dịch tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào người dùng iPhone.

Đầu tháng 11, công ty an ninh mạng Confiant phát hiện một chiến dịch phát tán quảng cáo độc hại có tên MoldyRoost, sử dụng hơn 480 tên miền quảng cáo để nhắm mục tiêu người dùng tại hơn 47 quốc gia.

Theo các nhà nghiên cứu, chiến dịch này sử dụng bộ công cụ khai thác lỗ hổng Coruna và DarkSword, nhắm vào những điểm yếu bảo mật trong các phiên bản iOS cũ.

Các quảng cáo độc hại có thể xâm nhập thiết bị ngay khi người dùng truy cập website, không cần tải tập tin hay thực hiện thêm bất kỳ thao tác nào.

Cuối tháng 10, Apple phát hành bản cập nhật bảo mật lớn cho iPhone và iPad, vá 163 lỗ hổng thuộc hơn 80 thành phần hệ thống.