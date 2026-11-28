Trường học Mỹ tắt AI của Google, dọa bỏ cả hệ sinh thái - Ảnh minh họa có dùng AI

Nhiều trường học tại Mỹ đang tìm cách vô hiệu hóa các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) của Google, thậm chí cân nhắc từ bỏ sản phẩm của hãng nếu không có giải pháp thay thế lâu dài. Động thái này tạo sức ép lên Google, doanh nghiệp đang chiếm vị thế lớn trong môi trường giáo dục với máy tính Chromebook và bộ công cụ Google Classroom.

Học khu Thống nhất Los Angeles (LAUSD), nơi quản lý khoảng nửa triệu học sinh, mới đây đã âm thầm tắt tính năng tóm tắt kết quả tìm kiếm bằng AI (AI Overview) trên toàn bộ thiết bị cấp cho học sinh. Trước đó, học khu này cũng chặn chế độ trò chuyện AI Mode từ đầu năm học và tạm dừng sử dụng AI tạo sinh đối với học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12.

Quyết định xuất phát từ những lo ngại của phụ huynh và giáo viên về việc học sinh quá phụ thuộc vào AI, để công nghệ làm thay việc suy nghĩ, ảnh hưởng đến tư duy và dẫn đến gian lận học tập.

Bà Bridie Lee, đại diện nhóm vận động Schools Beyond Screens LA, chỉ trích việc Google tích hợp sâu các tính năng AI mà không có sự đồng thuận của nhà trường là biểu hiện lạm quyền của các tập đoàn công nghệ đối với trường công lập.

Không chỉ Los Angeles, nhiều học khu khác, trong đó có Fairfax County (bang Virginia), cũng tự phát triển tiện ích bổ sung để lọc bỏ phần tóm tắt do AI tạo ra trong kết quả tìm kiếm.

Về phía Google, dù đã điều chỉnh để công cụ Gemini không được bật mặc định đối với khối phổ thông từ đầu tháng 11, hãng vẫn khẳng định AI và công cụ tìm kiếm là một thể thống nhất.

Ông Chris Phillips, Phó chủ tịch phụ trách giáo dục của Google, tuyên bố nếu trường học cấm AI, học sinh sẽ không thể sử dụng Google Search. Thay vì cung cấp phiên bản tìm kiếm không tích hợp AI như năm 2024, hãng giới thiệu công cụ thử nghiệm "hướng dẫn học tập" theo từng bước.

Quan điểm này vấp phải phản ứng ngay trong nội bộ Google. Hàng trăm nhân viên hãng đã ký kiến nghị yêu cầu công ty tôn trọng lựa chọn của các trường học.

Trước sức ép từ Google, ông Jack Kelanic, Giám đốc công nghệ thông tin của LAUSD, khẳng định học khu không bị phụ thuộc vào các sản phẩm của hãng và có thể thay đổi công cụ tìm kiếm mặc định chỉ sau một đêm nếu Google đi ngược lại các ưu tiên giáo dục của địa phương.